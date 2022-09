El rol estelar que tuvo Gabriel Batistuta en la clasificación del GP de Italia de Fórmula 1

* Gabriel Batistuta le entregó el premio al más rápido de la clasificación, Charles Leclerc

El Gran Premio de Italia se presentará como otra gran batalla entre Max Verstappen y Charles Leclerc, los líderes de Red Bull y Ferrari que desde inicio de la temporada vienen disputando los primeros lugares más allá que el neerlandés sacó mayor ventaja en el último tiempo. De cara a la carrera de este domingo en el mítico circuito de Monza, el monegasco le hizo honor a la nacionalidad de su escudería y se quedó con el primer paso rumbo al triunfo en condición de local: fue el más rápido de la clasificación.

El detalle en esta qualy es que el neumático que habitualmente se le otorga al piloto más veloz lo entregó el ex futbolista argentino Gabriel Omar Batistuta, quien ocupó un espacio que a lo largo de las 22 fechas del calendario está reservado para grandes figuras de distintos ambientes.

Uno de los máximos goleadores en la historia de la selección argentina se reconoció como un fanático de la Fórmula 1: “Estamos acá disfrutando, la verdad que el ambiente está espectacular. Estoy en Italia, donde la gente me quiere mucho, así que me siento medio en casa también. Aparte hoy tengo que entregar el premio al que gana la clasificación, estoy un poquito nervioso”, declaró en la previa de la competencia, minutos antes de ubicarse en los pits de Alpine para seguir de cerca toda la qualy.

La pelea por largar desde el primer lugar estuvo en las pistas en este caso, pero también en los escritorios ya que casi la mitad de los corredores sufrieron sanciones de distinta índole por diversos motivos. Por ese caso, por ejemplo, Max Verstappen hizo el segundo mejor tiempo pero iniciará desde más atrás por la penalización.

De esta manera, Leclerc está secundado por George Russell de Mercedes. Lando Norris y Verstappen serán tercero y cuarto respectivamente. Los otros primeros diez lugares serán propiedad de Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Nyck de Vries (reemplazó a última hora a Alex Albon por un problema de salud), Guanyu Zhou y Sergio Pérez.

* Batistuta vivió la Qualy desde el box de Alpine

“Me encanta la Fórmula 1, no es que solamente me gusta. Sigo pruebas, clasificación, sigo todo, tengo un simulador en casa. He probado varios autos, en algunos he hecho daños, pero siempre me gustó. En Italia, cuando estaba acá, tenía un par de kartings también que los usaba cuando tenía el día libre. Así que me servía para liberarme de la cabeza. Siempre me gustó, me descargué mucho en los circuitos”, reconoció Batistuta que días atrás también había visitado al tenista serbio Novak Djokovic y disputó un amistoso en Monza con su ex compañero Francesco Totti y otras estrellas del fútbol.

El ex futbolista de Fiorentina y Roma se declaró como un fanático de Ferrari, aunque reconoció: “Estamos cometiendo algunos errores estratégicos últimamente que nos están costando el campeonato. Pero es Fórmula 1, se juega todo sobre detalles y este año las Ferraris no les está yendo muy bien”.

Será una carrera fundamental para definir si finalmente Verstappen se escapa rumbo al título ya sin trabas, teniendo en cuenta que lidera el campeonato con 310 puntos y Leclerc está segundo con 201 junto con Checo Pérez (201). Más atrás figuran George Russell (188) y Carlos Sainz Jr. (175). La carrera se iniciará a las 10 del domingo (hora Argentina) y televisará Fox Sports.

LAS MEJORES ACCIONES DE LA CLASIFICACIÓN

SEGUIR LEYENDO: