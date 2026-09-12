Un tren regional descarriló en Francia y dejó un saldo de 44 heridos: la Policía investiga si hubo un sabotaje

El descarrilamiento de un tren regional en el noroeste de Francia deja por el momento 44 heridos (Europa Press)

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Al menos 44 personas resultaron heridas el viernes, una de ellas de 18 años en estado muy grave, tras el descarrilamiento de un tren regional que cubría el trayecto entre Ruán y Caen, en el norte de Francia. El accidente ocurrió cerca de las 19:45, entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura de Cléon, en el departamento de Sena Marítimo. El tren regional TER transportaba a 186 pasajeros.

La Fiscalía de Ruán informó que la joven de 18 años fue evacuada con prioridad absoluta. Las otras 43 personas heridas recibieron atención bajo un nivel de urgencia relativa. Los primeros agentes que llegaron al lugar sometieron al maquinista a pruebas para detectar sustancias prohibidas y todos los resultados fueron negativos, según la Fiscalía.

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La Policía Judicial de Ruán abrió una investigación para establecer las causas del accidente y determinar el origen de las lesiones graves. El fiscal de Rouen, Sébastien Gallois, declaró que 44 personas resultaron heridas, entre ellas una joven de 18 años que fue evacuada “en estado crítico”, mientras que las pruebas de drogas y alcohol realizadas al conductor del tren dieron negativo.

“Un tren regional transportando 180 pasajeros y asegurando la conexión entre Rouen y Caen ha descarrilado entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en Seine-Maritime. A esta hora, el balance provisional informa de aproximadamente veinte heridos. 140 bomberos están desplegados en el lugar para brindar asistencia a los heridos y a los viajeros”, fue el primer informe publicado por el el ministro de Transportes francés, Phillipe Tabarot.

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El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot (REUTERS/Stephane Mahe)

Louis, un pasajero de 24 años, relató al canal público Ici que las sacudidas iniciales parecían habituales, aunque la situación cambió pocos segundos después.

“Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando”, contó.

Las autoridades locales han pedido a la población “que evite la zona afectada” y La fiscal adjunta de la región, Marie Valérie Albert, señaló que “la investigación será larga”.

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Los investigadores consideran el sabotaje como principal hipótesis tras el descarrilamiento de un tren en el noroeste de Francia, según una fuente policial consultada por la AFP. Los agentes encontraron un fragmento de riel sobre las vías. Ese hallazgo llevó a los investigadores a analizar la posible intervención deliberada de terceros como línea central de la pesquisa.

SNCF es la compañía estatal de ferrocarriles de Francia (Reuters/Archivo)

La empresa SNCF Réseau, responsable de la infraestructura ferroviaria francesa, informó a la AFP que suspendió el tráfico en la línea y cortó el suministro eléctrico de las vías para facilitar la tarea de los equipos de emergencia. Las autoridades activaron un protocolo para incidentes con múltiples víctimas. El operativo movilizó a 140 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos.

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La estación parisina de Saint-Lazare registró retrasos de entre dos horas y 40 minutos y tres horas en cuatro trenes procedentes de Le Havre y Ruán, tras el descarrilamiento ocurrido en la línea ferroviaria del noroeste de Francia.

El grupo SNCF también expresó su solidaridad con los pasajeros heridos, sus familias y el personal movilizado en el lugar. La empresa indicó que brindará asistencia a los viajeros afectados durante la emergencia.

La compañía también aseguró que colaborará con “plena cooperación” y “total transparencia” en la investigación para esclarecer las causas del accidente.

(Con información de AFP)