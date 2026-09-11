Economía

Los bancos siguen bajando las tasas de los créditos hipotecarios: qué ofrecen las principales entidades

Las propuestas tienden a alinearse en relación al costo financiero, pero varían respecto a los montos y plazos ofrecidos

Una mano firma un documento sobre un escritorio junto a una calculadora, un gráfico de datos y llaves con un llavero con forma de casa.
Cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los créditos hipotecarios UVA se siguen actualizado después de la primera ronda de licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Distintos bancos fueron ajustando sus condiciones para adecuarse a la nueva referencia que empezó a marcar el mercado.

El resultado es un mapa de ofertas con diferencias que llegan a superar los ocho puntos porcentuales entre las tasas más bajas y las más altas del mercado. Un relevamiento elaborado por el economista Andrés Salinas permite comparar las condiciones vigentes entre las principales entidades del sistema.

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El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.

Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS. La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado. A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.

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Manos que sostienen una taza de café frente a una computadora portátil con un gráfico en pantalla, junto a una calculadora y carpetas.
Varios bancos bajaron su tasa para créditos hipotecarios UVA al 7,5% en los últimos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro cambio reciente es el del Banco Supervielle, que bajó su tasa de 15% a 7,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con un plazo de hasta 20 años y un monto máximo de 207.000 dólares. ICBC, en cambio, mantiene una de las tasas más bajas del mercado, con 6,9% para clientes de cuenta sueldo y 9,9% para el resto, a un plazo de hasta 20 años y un tope de USD 253.000. Brubank ofrece 12% con sueldo acreditado y 14% sin acreditar, a un plazo de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.

Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000. Santander ofrece 9,5% a un plazo de hasta 20 años y sin tope de monto, sin una tasa publicada para clientes que no acreditan sueldo.

Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto. El BBVA ofrece 7,5% para determinados segmentos de clientes con cuenta sueldo y 9,5% para el resto, con una tasa de 11,5% sin acreditación de haberes, plazos de hasta 30 años y sin tope de monto.

El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años. Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Banco del Sol tiene una tasa de 9% para quienes cobran su sueldo en la entidad y de 12,5% para el resto, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto. Comafi, ofrece 9,5% para cuenta sueldo y 11% sin acreditación de haberes, con plazos de hasta 20 años y un monto máximo de 246.000 dólares, de acuerdo al relevamiento del economista.

A ese mapa se suman los bancos del Grupo Petersen: San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, que también resultaron adjudicatarios de la primera licitación del FGS. Las cuatro entidades anunciaron una nueva tasa de UVA más 7,5% para la compra de la primera vivienda, exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en el banco, con montos de hasta 150.000 UVA y plazos de entre 15 y 20 años. Según el comunicado difundido por el grupo, la nueva línea “estará operativa a partir de la próxima semana” y contempla “un proceso de solicitud 100% digital”.

Las condiciones para acceder

Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular. Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que BBVA exige el equivalente a 4 salarios mínimos. Supervielle solicita un ingreso mínimo de $5.000.000, ICBC de $1.000.000 y Brubank de 850.000 pesos.

En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.

El mecanismo del FGS

El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios. La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.

anses
Ya se realizó la primera de diez licitaciones previstas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Cada banco puede recibir un mínimo de $1.000 millones y un máximo de $40.000 millones, un monto que luego debe colocarse en préstamos hipotecarios dentro de los 120 días corridos posteriores a la adjudicación. La condición central para acceder a ese fondeo es que los créditos otorgados con ese dinero tengan una tasa máxima de 7,5% más el ajuste por UVA.

Además, el plazo no puede ser menor a 15 años y el monto del crédito tiene un límite de 150.000 UVA, una cifra que actualmente equivale a unos USD 208.860. El destino de esos fondos queda circunscripto a la primera vivienda, ya sea para la compra, la construcción, una ampliación o una refacción.

El Ministerio de Economía difundió un ejemplo para dimensionar el impacto de este esquema. Tomando una vivienda valuada en USD 106.000 y una financiación equivalente al 75% de ese valor, el crédito resultante ronda los 114 millones de pesos. Con una tasa de UVA más 7,5% y un plazo de 25 años, la primera cuota se ubicaría cerca de 865.000 pesos. Para que ese pago no supere el 25% de los ingresos del grupo familiar, tal como exige la letra chica del programa, el hogar solicitante debería acreditar un ingreso neto cercano a los $3,46 millones mensuales.

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