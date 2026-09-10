Guatemala golpea a la Mara Salvatrucha: tres capturados por 17 asesinatos y el rastro de víctimas en sábanas y costales

Guatemala capturó a tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha por su presunta participación en al menos 17 asesinatos cometidos entre 2025 y 2026. (PNC de Guatemala)

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha señalados de participar en al menos 17 asesinatos cometidos entre 2025 y 2026.

Según la investigación, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados envueltos en sábanas, en bolsas plásticas o costales en cuatro puntos distintos de la vía pública de la Metrópoli guatemalteca.

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El operativo, que se llevó a cabo este miércoles 9 de septiembre, estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP). Las diligencias se concentraron en un sector de la colonia Rafael, en la zona 7 capitalina.

Entre los capturados figuran Luis “N”, de 20 años, conocido como “Goblyn”, y Abner, de 24, alias “Duende” o “Travieso”. Ambos enfrentan acusaciones por asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato. También fue detenida Jocelyn “N”, señalada por asociación ilícita.

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Las órdenes de captura fueron emitidas el 8 de septiembre por un juzgado de Guatemala. Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, 72 municiones, 28 teléfonos celulares, aparatos electrónicos y 21 mil quetzales en efectivo.

Las autoridades de Guatemala decomisaron dos armas de fuego, 72 municiones, 28 teléfonos celulares y aparatos electrónicos. (PNC de Guatemala)

Además, la PNC notificó nuevos procesos penales a cuatro privados de libertad. Entre ellos se encuentra Daniel Roberto, alias “Figueroa”, a quien las autoridades identifican como líder del grupo.

También fueron notificados William Donaldo Herrera Barahona y Hansel Adrián Galicia Sosa, señalados como presuntos sicarios de la estructura.

De acuerdo con el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, los seis sindicados estarían relacionados con una serie de homicidios en la que las víctimas fueron abandonadas envueltas en sábanas. Uno de los expedientes bajo investigación corresponde al hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia.

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El grupo también es investigado por un ataque armado ocurrido el 21 de agosto en la colonia Amparo 1, zona 7 capitalina. En ese hecho murió una persona de 22 años y otra resultó herida.

Freddy Alexander Pérez Torres, alias "El Pirata", fue localizado envuelto entre sábanas y bolsas plásticas en la Vía 3 y 7.ª avenida, zona 4 capitalina; en un área cercana a los negocios de "Los Caradura".

El MP contabilizó 65 personas halladas en bolsas, costales, sábanas y otros envoltorios

La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público registró 54 denuncias relacionadas con 65 personas fallecidas encontradas en bolsas, costales, toneles, sábanas, nailon y otras formas de envoltorio entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026.

El departamento de Guatemala concentró 49 de las víctimas. De ese total, 16 fueron localizadas en el municipio capitalino, ocho en Mixco, cuatro en Villa Nueva, cuatro en Chinautla, tres en Amatitlán, tres en Villa Canales, dos en San José Pinula y una en Palencia.

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El operativo de la DEIC de la PNC y el Ministerio Público se concentró en la colonia Rafael de la zona 7 capitalina y derivó en allanamientos y capturas. (PNC de Guatemala)

Las estadísticas oficiales indican que 50 de las personas halladas eran hombres y seis mujeres. En nueve casos todavía no se había establecido el sexo de la víctima. El MP mantiene las pesquisas para definir si varios de estos hallazgos responden a un mismo patrón criminal o a hechos que aparentemente no tuebeb conexión entre sí.

Agosto cerró con 318 homicidios, el registro mensual más alto en cinco años

Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios en Guatemala, de acuerdo con datos de la PNC. La cifra superó los 312 casos de julio y representó el mayor registro mensual de muertes violentas de los últimos cinco años.

El número también quedó por encima de los homicidios de agosto en años anteriores: 237 en 2021, 254 en 2022, 271 en 2023, 272 en 2024 y 283 en 2025. El mes pasado dejó un promedio superior a 10 víctimas por día.

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En los allanamientos se decomisaron 21 mil quetzales (USD 2.727). (PNC de Guatemala)

El departamento de Guatemala encabezó la estadística con 135 homicidios, seguido por Escuintla, con 36; Chiquimula, con 20, y Santa Rosa, con 17. En la capital se registraron 50 asesinatos, de los cuales 17 ocurrieron en la zona 18.