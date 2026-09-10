Guatemala

Guatemala golpea a la Mara Salvatrucha: tres capturados por 17 asesinatos y el rastro de víctimas en sábanas y costales

DEIC y fiscales del MP allanaron la colonia Rafael tras órdenes emitidas el 8 de septiembre. Entre apodos y cargos graves, el caso abre una trama de hallazgos en la vía pública que sigue creciendo

El Ministerio Público investiga una serie de homicidios con víctimas envueltas en sábanas, incluido el hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia y un ataque armado en la colonia Amparo 1.
Guatemala capturó a tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha por su presunta participación en al menos 17 asesinatos cometidos entre 2025 y 2026. (PNC de Guatemala)
Guardar

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha señalados de participar en al menos 17 asesinatos cometidos entre 2025 y 2026.

Según la investigación, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados envueltos en sábanas, en bolsas plásticas o costales en cuatro puntos distintos de la vía pública de la Metrópoli guatemalteca.

PUBLICIDAD

El operativo, que se llevó a cabo este miércoles 9 de septiembre, estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP). Las diligencias se concentraron en un sector de la colonia Rafael, en la zona 7 capitalina.

Entre los capturados figuran Luis “N”, de 20 años, conocido como “Goblyn”, y Abner, de 24, alias “Duende” o “Travieso”. Ambos enfrentan acusaciones por asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato. También fue detenida Jocelyn “N”, señalada por asociación ilícita.

PUBLICIDAD

Las órdenes de captura fueron emitidas el 8 de septiembre por un juzgado de Guatemala. Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, 72 municiones, 28 teléfonos celulares, aparatos electrónicos y 21 mil quetzales en efectivo.

El Ministerio Público investiga una serie de homicidios con víctimas envueltas en sábanas, incluido el hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia y un ataque armado en la colonia Amparo 1.
Las autoridades de Guatemala decomisaron dos armas de fuego, 72 municiones, 28 teléfonos celulares y aparatos electrónicos. (PNC de Guatemala)

Además, la PNC notificó nuevos procesos penales a cuatro privados de libertad. Entre ellos se encuentra Daniel Roberto, alias “Figueroa”, a quien las autoridades identifican como líder del grupo.

También fueron notificados William Donaldo Herrera Barahona y Hansel Adrián Galicia Sosa, señalados como presuntos sicarios de la estructura.

De acuerdo con el portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, los seis sindicados estarían relacionados con una serie de homicidios en la que las víctimas fueron abandonadas envueltas en sábanas. Uno de los expedientes bajo investigación corresponde al hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia.

El grupo también es investigado por un ataque armado ocurrido el 21 de agosto en la colonia Amparo 1, zona 7 capitalina. En ese hecho murió una persona de 22 años y otra resultó herida.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
Freddy Alexander Pérez Torres, alias "El Pirata", fue localizado envuelto entre sábanas y bolsas plásticas en la Vía 3 y 7.ª avenida, zona 4 capitalina; en un área cercana a los negocios de "Los Caradura".

El MP contabilizó 65 personas halladas en bolsas, costales, sábanas y otros envoltorios

La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público registró 54 denuncias relacionadas con 65 personas fallecidas encontradas en bolsas, costales, toneles, sábanas, nailon y otras formas de envoltorio entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2026.

El departamento de Guatemala concentró 49 de las víctimas. De ese total, 16 fueron localizadas en el municipio capitalino, ocho en Mixco, cuatro en Villa Nueva, cuatro en Chinautla, tres en Amatitlán, tres en Villa Canales, dos en San José Pinula y una en Palencia.

El Ministerio Público investiga una serie de homicidios con víctimas envueltas en sábanas, incluido el hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia y un ataque armado en la colonia Amparo 1.
El operativo de la DEIC de la PNC y el Ministerio Público se concentró en la colonia Rafael de la zona 7 capitalina y derivó en allanamientos y capturas. (PNC de Guatemala)

Las estadísticas oficiales indican que 50 de las personas halladas eran hombres y seis mujeres. En nueve casos todavía no se había establecido el sexo de la víctima. El MP mantiene las pesquisas para definir si varios de estos hallazgos responden a un mismo patrón criminal o a hechos que aparentemente no tuebeb conexión entre sí.

Agosto cerró con 318 homicidios, el registro mensual más alto en cinco años

Agosto de 2026 cerró con 318 homicidios en Guatemala, de acuerdo con datos de la PNC. La cifra superó los 312 casos de julio y representó el mayor registro mensual de muertes violentas de los últimos cinco años.

El número también quedó por encima de los homicidios de agosto en años anteriores: 237 en 2021, 254 en 2022, 271 en 2023, 272 en 2024 y 283 en 2025. El mes pasado dejó un promedio superior a 10 víctimas por día.

El Ministerio Público investiga una serie de homicidios con víctimas envueltas en sábanas, incluido el hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la ruta a Palencia y un ataque armado en la colonia Amparo 1.
En los allanamientos se decomisaron 21 mil quetzales (USD 2.727). (PNC de Guatemala)

El departamento de Guatemala encabezó la estadística con 135 homicidios, seguido por Escuintla, con 36; Chiquimula, con 20, y Santa Rosa, con 17. En la capital se registraron 50 asesinatos, de los cuales 17 ocurrieron en la zona 18.

Temas Relacionados

Mara SalvatruchaCiudad de GuatemalaHomicidiosCrimen organizadoGuatemalaencostaladosvíctimas en sábanas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras

La graduación, realizada en la zona 6 capitalina, corresponde al curso básico renovado y eleva a 9.316 el total de incorporaciones desde el arranque del Gobierno, según precisó el director general David Estuardo Custodio Boteo

Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

La presión del sector incluyó caravanas de autobuses hacia el Centro Histórico y el aviso de que, si la norma se aplica, el gasto de operación se trasladará al cobro del servicio

Transportistas paralizan vías hacia la capital y exigen veto a la ley de precios de combustibles, mientras se registran algunos bloqueos

El Ejército y la Policía Nacional Civil en Guatemala realizan una nueva requisa en la cárcel de Puerto Barrios

La operación, en coordinación con el Sistema Penitenciario, permitió incautar aparatos móviles, objetos punzocortantes, cigarrillos y bebidas alcohólicas dentro del centro de Izabal, que permanece intervenido desde julio por nexos con redes delictivas

El Ejército y la Policía Nacional Civil en Guatemala realizan una nueva requisa en la cárcel de Puerto Barrios

El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

La propuesta incluye cambios sobre arbitraje, amparo, protección de datos, ciberseguridad y normas para infraestructura, con el objetivo de elevar la calidad de vida, atraer capital y apuntar a 2.5 millones de plazas para 2032

El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

El Ministerio de Educación de Guatemala crea programa Gobierno Estudiantil y ordena su aplicación en todo el sistema

La medida reemplaza el esquema vigente desde 2000 y busca reforzar la formación cívica y democrática del alumnado en establecimientos escolares y extraescolares del Sistema Educativo Nacional mediante procesos de participación regulados

El Ministerio de Educación de Guatemala crea programa Gobierno Estudiantil y ordena su aplicación en todo el sistema

TECNO

GPT-6 Astra finaliza el videojuego Portal de principio a fin con un costo de 571 dólares en tokens

GPT-6 Astra finaliza el videojuego Portal de principio a fin con un costo de 571 dólares en tokens

Qué es la apertura variable del iPhone 18 Pro y cómo transformará tus fotos nocturnas

El iPhone 18 Pro y el 17 Pro se enfrentan en una comparativa de similitudes y diferencias

ChatGPT podría aprender el estilo de escritura del usuario a través de Gmail o Slack

Qué teléfonos Moto G podrán actualizar su sistema a Android 17

ENTRETENIMIENTO

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Japón convierte la siesta en competencia y ofrece más de 12 mil dólares al ganador de un torneo para dormir

Lars Ulrich, baterista de Metallica, vende dos mansiones por 68 millones en una de las mayores operaciones de San Francisco

Peso Pluma encabeza la lista de finalistas de los Premios Billboard 2026 con 17 menciones

La película biográfica de Snoop Dogg ficha a SwayvoTwain para interpretar a Biggie

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

MUNDO

El mundo invierte su pirámide: los mayores de 65 ya superan a los niños pequeños, la fecundidad cae y la longevidad empuja otro mapa social

El mundo invierte su pirámide: los mayores de 65 ya superan a los niños pequeños, la fecundidad cae y la longevidad empuja otro mapa social

La escalada entre los hutíes y Arabia Saudita amenaza el tránsito de petróleo por el mar Rojo

Reino Unido acusó a un ciudadano británico de colaborar con la inteligencia militar rusa en un plan de sabotaje

Por primera vez desde que comenzó la guerra, Ucrania lanzó un ataque contra una planta de gas en el Ártico ruso

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato