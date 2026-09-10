El oficialismo explicó su estrategia en Diputados: por qué acompañó las iniciativas de la oposición

Lorena Petrovic afirmó que el oficialismo acompañó el debate en Diputados porque ya trabajaba sobre morosidad y discapacidad

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La Cámara de Diputados avanzó con respaldo casi unánime en el tratamiento de la morosidad y la discapacidad. La definición abrió una nueva etapa de debate en comisiones sobre ambos asuntos. El acuerdo en Diputados reunió apoyos para abordar problemas de deuda y cobertura para personas con discapacidad. La votación mostró una coincidencia poco habitual entre los bloques durante la sesión.

La diputada nacional Lorena Petrovic, de La Libertad Avanza (LLA), sostuvo, en diálogo con Infobae Al Amanecer, que el oficialismo acompañó el avance porque ya trabajaba sobre esos temas. También celebró que el tratamiento legislativo se enfoque en las personas afectadas.

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El acuerdo surgió del trabajo previo en comisiones

El acuerdo casi unánime sobre morosidad y discapacidad respondió, según Lorena Petrovic, al trabajo previo de las comisiones y no a un cálculo electoral. La diputada afirmó que esos espacios ya tenían reuniones, fechas y temas en análisis antes de la sesión.

Petrovic afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados aplicó el reglamento durante el debate. Según explicó, las comisiones ya funcionaban y no requerían un emplazamiento para iniciar el análisis de los proyectos.

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La Cámara de Diputados avanzó con respaldo casi unánime en el tratamiento de la morosidad y la discapacidad

La legisladora rechazó la idea de que LLA se sumó a una iniciativa opositora porque anticipaba una derrota. “No, de ninguna manera, todo lo contrario”, respondió cuando le consultaron por esa interpretación.

Para Petrovic, los legisladores alcanzan los acuerdos antes de llegar al recinto. “El verdadero trabajo está en las comisiones”, afirmó al describir el proceso que antecede a las votaciones de la Cámara.

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La diputada señaló que las sesiones permiten expresar el consenso sobre asuntos que los bloques ya discutieron. Mencionó también las reuniones de labor parlamentaria como parte de ese recorrido legislativo.

Petrovic dijo que el Congreso aprobó más de siete leyes durante el año. Vinculó esa actividad con una agenda reformista y con un trabajo constante dentro de las comisiones legislativas.

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La discusión sobre morosidad y el presupuesto

La diputada planteó que el Congreso debe atender a las personas que enfrentan morosidad. A la vez, sostuvo que cualquier medida debe considerar los límites presupuestarios que atraviesa la Argentina.

Lorena Petrovic afirmó que el oficialismo acompañó el debate en Diputados porque ya trabajaba sobre morosidad y discapacidad - RSFotos

“El beneficio tiene que llegar para la gente”, afirmó la legisladora e incluyó en esa idea a quienes tienen deudas y a las personas que requieren respuestas del Estado en materia de discapacidad.

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Petrovic sostuvo que el tratamiento de la morosidad no debe alterar el presupuesto. Según su posición, cada medida debe contemplar el esfuerzo de quienes trabajan, aportan y buscan cumplir con sus obligaciones.

“Cada argentino está haciendo demasiado esfuerzo”, dijo. Agregó que el Estado debe acompañar a quienes atraviesan dificultades de pago sin dejar de considerar la situación fiscal.

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Al mismo tiempo afirmó que los debates parlamentarios sobre finanzas parten de datos y números. Señaló que los bloques pueden sostener diferencias, aunque deben buscar alternativas para responder a los problemas planteados.

“Nadie niega nada, siempre se dice la verdad”, expresó. La diputada dijo que el oficialismo analiza opciones dentro de los recursos disponibles para atender situaciones de morosidad.

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También cuestionó a sectores opositores por su posición ante las iniciativas del Gobierno. Petrovic afirmó que el kirchnerismo intenta frenar medidas cuando no comparte el rumbo que propone La Libertad Avanza.

Petrovic sostuvo que el acuerdo en Diputados surgió del trabajo previo en comisiones y no de un cálculo electoral - RSFotos

Expedientes y cobertura por discapacidad

Petrovic sostuvo que la problemática de discapacidad requiere atención ante cada situación compleja. La diputada afirmó que el objetivo debe asegurar cobertura para quienes cumplen los requisitos y ordenar los trámites pendientes.

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Y atribuyó a una nueva secretaría un reordenamiento de las políticas de discapacidad. Según dijo, esa área comenzó a revisar expedientes y a informar cifras sobre casos que no tenían tratamiento.

Al mismo tiempo aseguró que había más de 300 mil proyectos o carpetas sin avance administrativo. Afirmó que esos expedientes solo contaban con una apertura inicial y no registraban un tratamiento posterior.

“Sus carpetas estaban vacías”, dijo Petrovic sobre esos trámites. La diputada sostuvo que las personas recibían indicaciones para esperar plazos que, según su explicación, nunca comenzarían a correr.

También mencionó más de 20 mil trámites superpuestos. Petrovic explicó que una demora en una instancia de la administración puede impedir que los casos avancen hacia los pasos siguientes.

La diputada dijo que las comisiones recibieron al secretario relacionado con el área de discapacidad. Según afirmó, el funcionario respondió preguntas y asumió el compromiso de aportar datos que requerían mayor precisión.

Petrovic planteó que el ordenamiento debe incluir nuevas fechas y cobertura de pago total. “La cobertura llegue a quien tiene que llegar”, afirmó al referirse al objetivo del tratamiento legislativo.

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