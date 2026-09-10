Costa Rica

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar

La Encuesta Nacional de Hogares 2025 del INEC revela importantes brechas económicas, educativas y digitales entre la población de 0 a 12 años, con mayor incidencia de pobreza infantil en las regiones Brunca y Pacífico Central.

Seis niños con los rostros oscurecidos caminan por un camino de tierra entre casas con techos de chapa. Al fondo se ven árboles y vegetación.
El 21.5% de los niños y niñas de entre 0 y 12 años en Costa Rica vive en condición de pobreza, según la Encuesta Nacional de Hogares 2025 del INEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La situación de la niñez en Costa Rica continúa marcada por importantes desigualdades económicas y de acceso a recursos básicos. El 21.5% de la población infantil de entre 0 y 12 años vive en condición de pobreza, mientras que un 8.7% se encuentra en pobreza extrema, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2025, divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Las cifras muestran que, pese a los avances sociales alcanzados por el país, una proporción significativa de niños y niñas continúa creciendo en hogares con limitaciones económicas que pueden incidir directamente en sus oportunidades de desarrollo, educación y acceso a tecnología.

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Las diferencias se hacen todavía más visibles cuando los resultados se analizan por regiones de planificación. La Región Brunca registra la mayor proporción de niños y niñas en condición de pobreza, con un 29.4%.

Muy cerca aparece la Región Pacífico Central, donde el indicador alcanza el 29.1%, mientras que la Región Huetar Norte ocupa la tercera posición con un 27.5% de su población infantil viviendo en hogares pobres.

Esto significa que en esas tres regiones más de una cuarta parte de los niños y niñas enfrenta condiciones de pobreza, evidenciando las brechas territoriales que persisten dentro de Costa Rica.

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Brecha digital golpea a los hogares con niños

Los problemas económicos no son los únicos desafíos revelados por la encuesta. Los datos del INEC también muestran fuertes limitaciones en materia de acceso tecnológico.

El indicador más llamativo señala que el 63.7% de la población infantil no dispone de computadora en su vivienda.

La cifra adquiere particular relevancia en un contexto en el que cada vez una mayor cantidad de actividades educativas, trámites, procesos de aprendizaje y herramientas de información dependen de dispositivos electrónicos.

Aunque la falta de conexión a internet es considerablemente menor, todavía un 9.5% de los niños y niñas no cuenta con acceso a internet desde su vivienda.

Ambos indicadores muestran dos dimensiones distintas de la brecha digital: un hogar puede disponer de conexión a internet mediante teléfonos celulares, pero no necesariamente contar con una computadora adecuada para estudiar, desarrollar tareas escolares o acceder a determinadas herramientas educativas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 63.7% de la población infantil no cuenta con computadora en su vivienda y un 9.5% tampoco dispone de acceso a internet desde el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacinamiento y educación, entre los retos pendientes

Las condiciones de vivienda también figuran entre los aspectos analizados por la Enaho. Según los resultados de 2025, el 6.6% de la población infantil vive en condiciones de hacinamiento.

Para efectos de la medición, el INEC considera que existe hacinamiento cuando más de dos personas ocupan por aposento o habitación una misma vivienda.

La situación puede tener implicaciones más allá de la infraestructura del hogar, al relacionarse con las condiciones en las que los menores descansan, estudian y desarrollan sus actividades cotidianas.

En el ámbito educativo, las cifras muestran diferencias considerables dependiendo de la edad.

Cuatro niños de espaldas sentados en sillas de madera frente a una mesa y una estantería con juguetes.
La Enaho 2025 determinó que el 6.6% de los menores vive en hacinamiento, mientras que el 39.5% de los niños de entre 2 y 6 años no asiste a la educación formal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los niños y niñas de 2 a 6 años, el 39.5% no asiste a la educación formal. El porcentaje disminuye drásticamente en el grupo de 7 a 12 años, donde únicamente el 0.2% se encuentra fuera del sistema educativo formal.

La diferencia está asociada a las características propias de cada etapa educativa y a la mayor cobertura escolar durante las edades correspondientes a primaria. Sin embargo, los datos ponen sobre la mesa el desafío de ampliar las oportunidades de acceso a programas educativos durante los primeros años de vida.

Los resultados divulgados por el INEC fueron presentados bajo el lema “Hacia una infancia con igualdad de oportunidades” en conmemoración del Día del Niño y la Niña costarricense, que se celebra este 09 de setiembre, y reflejan que las condiciones en las que crecen los menores todavía varían ampliamente según su hogar y la zona del país en la que residen.

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