La tajante aclaración de Xabi Alonso sobre el futuro de Kendry Páez en su regreso al Chelsea tras su salida de River Plate

Un jugador de Club Atlético River Plate con la camiseta número 19 se abre paso entre dos oponentes de camiseta verde durante un partido de fútbol, buscando avanzar con el balón bajo la atenta mirada del público en el estadio.

Guardar

Kendry Páez recibió un nuevo revés tras su magro paso por River Plate. El mediocampista quedó fuera de los planes del primer equipo de Chelsea, según confirmó el entrenador Xabi Alonso, quien adelantó que el mediocampista ecuatoriano no será considerado para la actual temporada. La decisión abre una nueva etapa de incertidumbre para el jugador de 19 años, que regresó a Inglaterra después de la interrupción de su préstamo en el Millonario

“En este momento no forma parte de la plantilla del primer equipo. No está en nuestros planes”, fue la definición de Xabi Alonso sobre la situación del futbolista. El entrenador español asumió recientemente en el club londinense, entidad que ahora deberá buscarle un nuevo destino.

PUBLICIDAD

La postura del técnico implica que Kendry Páez no tendrá una oportunidad en el plantel profesional de los Blues. El ecuatoriano pertenece a la institución inglesa hasta 2033, aunque su continuidad dentro de la estructura del club no garantiza un espacio en el equipo que compite en la Premier League.

La exclusión de Páez se produjo tras su retorno desde el Millonario, donde formó parte de la larga nómina de futbolistas excluidos durante la pretemporada. El mediocampista ofensivo disputó 15 partidos con River Plate. Sus primeras tres presentaciones ocurrieron durante el ciclo de Marcelo Gallardo y las restantes bajo la conducción de Eduardo Coudet. En ese período, registró una asistencia frente a Carabobo por la Copa Sudamericana y marcó un gol ante Aldosivi en el Torneo Apertura.

PUBLICIDAD

Después de participar con la selección de Ecuador en el Mundial 2026, Páez regresó al club argentino, aunque quedó apartado junto a otros futbolistas. El préstamo se interrumpió y el jugador volvió a Chelsea, dueño de su ficha.

El escenario en Londres tampoco resultó favorable. El estratega español dejó claro que el ecuatoriano no será parte de la planificación, una señal que obliga a analizar alternativas antes de la próxima ventana de transferencias.

Xabi Alonso advirtió que Kendry Paez no formará parte de la plantilla de Chelsea y deberá buscar un nuevo destino (REUTERS/James Lang)

Vale destacar que varios mercados ya cerraron sus puertas y son escasas las opciones que aún le quedan al ecuatoriano para recalar con su talento. Algunos de las competencias que aún permanecen abiertas son Rusia, México, Brasil, Grecia, Japón, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

La cesión a River Plate había representado el segundo préstamo de Páez desde que quedó vinculado a Chelsea. Antes de aterrizar en Buenos Aires, el mediocampista pasó por el Racing de Estrasburgo, club francés que también forma parte de la estructura deportiva vinculada a los propietarios de la entidad inglesa.

En Racing de Estrasburgo, el ecuatoriano tuvo escasa participación y su cesión no alcanzó la continuidad esperada. Esa situación derivó en la búsqueda de un nuevo destino.

La falta de minutos en Francia y la interrupción de su estadía en Argentina condicionaron su panorama antes de volver a Inglaterra. A esa secuencia se sumó la decisión de Xabi Alonso, que descartó su incorporación a la plantilla principal de Chelsea.

PUBLICIDAD

Páez llegó al fútbol europeo tras despertar interés desde muy joven por su desempeño en Independiente del Valle. Chelsea acordó su incorporación en 2023, cuando el jugador todavía tenía 16 años, aunque debió esperar hasta cumplir la mayoría de edad para integrarse formalmente al club.

Mientras se define esa situación, Páez quedó inscripto en el equipo Sub-21 de Chelsea. En principio, podría participar de los torneos de reserva durante los próximos meses, a la espera de una determinación para el mercado de enero.

El mediocampista atraviesa así un período de transición. La expectativa que había acompañado su llegada al fútbol inglés contrasta con un presente sin espacio en la máxima categoría del club.

PUBLICIDAD

Vale recordar que de la lista de 14 marginados, dos jugadores aún no encontraron un nuevo destino. Uno es Matías Viña, cuyo pase pertenece a Flamengo de Brasil. El otro es el lateral derecho Fabricio Bustos.