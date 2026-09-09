República Dominicana: Importaciones de vehículos superaron las 84,000 unidades en siete meses

La importación de vehículos creció 5.70% entre enero y julio de 2026, según datos preliminares de la Dirección General de Aduanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La importación de vehículos en República Dominicana acumuló un aumento de 4,560 unidades entre enero y julio de 2026, al pasar de 79,984 vehículos en el mismo período de 2025 a 84,544 durante los primeros siete meses del año. La variación representa un crecimiento de 5.70%, de acuerdo con el informe mensual de la Dirección General de Aduanas (DGA), cuyos datos son preliminares y están sujetos a rectificación.

Las jeepetas totalizaron 41,910 unidades entre enero y julio de 2026, lo que implicó un alza de 6,063 vehículos, equivalente a 16.91%, respecto de las 35,847 unidades importadas en igual lapso de 2025. Este segmento concentró el 49.57% del total de las importaciones de vehículos.

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Por otro lado, los vehículos de carga ocuparon el tercer lugar en volumen, con 15,823 unidades. La cifra superó en 1,380 vehículos, o 9.55%, el registro de 14,443 unidades del año pasado. Su participación dentro de las importaciones alcanzó el 18.72%.

Las jeepetas lideraron la importación de vehículos con 41,910 unidades y concentraron el 49.57% del total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los automóviles descendieron de 18,725 a 16,013 unidades, una reducción de 2,712 vehículos, equivalente a 14.48%. A pesar de la caída, el segmento representó el 18.94% de las unidades importadas durante los primeros siete meses del año.

Las furgonetas y minivanes mantuvieron un comportamiento prácticamente estable, con 5,544 unidades, apenas 11 más que en el período enero-julio de 2025. Los vehículos de turismo bajaron de 2,811 a 2,434 unidades, mientras que las importaciones de autobuses cayeron de 1,926 a 1,799.

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La categoría otros, que incluye ambulancias y carros fúnebres según la metodología de la DGA, mostró el mayor incremento relativo: pasó de 699 a 1,021 unidades, una suba de 46.07%.

Los vehículos usados explicaron la mayor parte del incremento

La importación de vehículos usados fue uno de los factores principales detrás de la expansión del mercado. Entre enero y julio ingresaron 54,580 vehículos usados, 4,427 más que los 50,153 contabilizados en igual período de 2025. La variación fue de 8.83% y este grupo representó el 64,56% del total de unidades importadas.

En cambio, los vehículos nuevos alcanzaron 29,964 unidades, apenas 133 más que en los primeros siete meses de 2025. La variación fue de 0.45%, con una participación de 35.44% en el total.

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Los vehículos usados impulsaron la expansión de la importación de vehículos al representar el 64.56% del total importado. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte)

Estados Unidos fue el principal país de origen

Estados Unidos se ubicó como el principal origen de los vehículos importados, con 24,519 unidades, 3,941 más que en enero-julio de 2025.

Por su parte, Japón se ubicó en segundo lugar por cantidad, con 16,464 vehículos, aunque registró una baja de 5.17%. Mientras que, Corea del Sur quedó tercero con 13,342 unidades y un aumento de 4.33%. China ocupó el cuarto puesto, con 12,387 vehículos, tras una expansión de 13.42%. El quinto puesto fue de México con 4,812 automotores para alcanzar un alza de 5.34%.

El informe de la DGA toma en cuenta vehículos comprendidos entre las partidas arancelarias 8702 y 8705 del capítulo 87 del Sistema Armonizado.

El documento excluye motocicletas, piezas y accesorios vinculados con vehículos de motor, y se basa en la Declaración Única Aduanera de los despachos a consumo.

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