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Rubio advirtió que EEUU seguirá destruyendo petroleros iraníes por cada nuevo ataque contra buques de guerra estadounidenses

“Irán continúa intentando atacar a los buques de guerra estadounidenses, y por cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”, declaró el secretario de Estado ante periodistas durante una visita a Colombia

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia (Fernando Vergara/REUTERS)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, interviene durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia (Fernando Vergara/REUTERS)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Washington continuará destruyendo petroleros iraníes en respuesta a los intentos de Teherán de atacar buques de guerra estadounidenses, luego de que las fuerzas de Estados Unidos destruyeran cinco cargueros de crudo iraníes el martes, según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Irán continúa intentando atacar a los buques de guerra estadounidenses, y por cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros”, declaró Rubio ante periodistas durante una visita a Colombia.

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Las fuerzas estadounidenses destruyeron cinco petroleros iraníes el martes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzara misiles balísticos contra un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos en dos ocasiones durante los últimos días.

El organismo militar señaló que los ataques contra los cargueros constituyeron una respuesta a los “más recientes ataques fallidos” de Irán. Antes de destruir los buques, las fuerzas estadounidenses ordenaron a sus tripulaciones que abandonaran las embarcaciones, según el comunicado.

“El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) atacó un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos con misiles balísticos dos veces durante los últimos dos días”, indicó CENTCOM.

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El organismo agregó que el buque estadounidense logró evadir los ataques iraníes y continuó su patrulla en aguas de la región.

Imágenes infrarrojas y térmicas muestran cinco petroleros iraníes antes y después de una operación militar estadounidense. Las imágenes posteriores evidencian graves daños en las estructuras de los buques, que habrían sido destruidos durante la operación.

Los ataques contra los petroleros iraníes constituyeron la segunda operación de este tipo de Estados Unidos en menos de una semana. El sábado, las fuerzas estadounidenses destruyeron otros tres cargueros de crudo iraníes después de que Teherán intentara atacar un portaaviones estadounidense y un destructor equipado con misiles guiados, según CENTCOM.

“Todos los intentos del IRGC contra los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos fracasaron”, señaló el Comando Central.

La nueva advertencia de Rubio se produjo después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Abdollahi, amenazara con ataques contra bases estadounidenses en la región si Washington atacaba petroleros iraníes.

La respuesta de Teherán llegó después de la destrucción de los cinco cargueros. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que sus fuerzas atacarían petroleros situados frente a Kuwait y Bahréin, dos países aliados de Estados Unidos en el Golfo.

Advertimos a todos los petroleros en los puertos kuwaitíes y bareiníes, ya estén fondeados o atracados, que abandonen sus embarcaciones porque serán atacadas”, señaló el IRGC en un comunicado difundido por la agencia estatal iraní IRNA.

Además de los ataques contra los cargueros, Estados Unidos e Irán intercambiaron versiones sobre un vehículo submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz.

CENTCOM confirmó que uno de sus drones submarinos sufrió una falla técnica. “Un dron submarino operado por las fuerzas estadounidenses sufrió una avería hace más de un día. Estaba inspeccionando las aguas de la región como apoyo a las operaciones en curso”, explicó el portavoz de CENTCOM, capitán Tim Hawkins.

Estados Unidos e Irán intercambiaron versiones sobre un vehículo submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz (AP)
Estados Unidos e Irán intercambiaron versiones sobre un vehículo submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz (AP)

Hawkins no precisó si Irán capturó el dispositivo, después de que la Guardia Revolucionaria afirmara que sus fuerzas habían incautado un dron submarino estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz.

El portavoz estadounidense agregó que el dron defectuoso era un modelo antiguo y que no recopilaba información sensible ni contaba con equipos clasificados de sonar o radar.

La Guardia Revolucionaria, por su parte, describió el aparato como “uno de los submarinos no tripulados más modernos, inteligentes y avanzados” de las fuerzas estadounidenses y afirmó que su captura se produjo mediante una operación de inteligencia y acción militar en la entrada del estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP)

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