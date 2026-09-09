Tensión con Costa Rica sube por un reclamo del régimen de Nicaragua

La ilustración conceptual muestra la tensión diplomática entre Costa Rica, con su mano en colores patrios, y Nicaragua, bajo un fondo oscuro, con un sobre de la OEA pendiendo de una cuerda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Nicaragua presentó este martes una protesta diplomática ante Costa Rica por un pronunciamiento atribuido al Movimiento Campesino Anticanal, una organización opositora nicaragüense en el exilio. Managua sostuvo que el grupo pidió en varias ocasiones una intervención militar extranjera en el país y cuestionó la participación de menores de edad en la lectura del comunicado.

La nota fue enviada por el cocanciller Valdrack Jaentschke al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto costarricense. Según la comunicación, el régimen nicaragüense no cuenta con un registro oficial de los integrantes de la agrupación ni conoce la cantidad de miembros que la componen.

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El reclamo se conoció después de que el Gobierno costarricense expresara, el jueves pasado, su preocupación por la situación política e institucional de Nicaragua. San José también anticipó que respaldará una respuesta coordinada dentro de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Manifestantes se congregaron frente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) mientras el Consejo Permanente de la OEA celebra una reunión especial para debatir la situación política en Nicaragua, en la sede de la OEA en Washington, D.C., EE. UU., el 5 de agosto de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Managua acusó al movimiento de pedir una intervención militar

En la carta remitida a las autoridades costarricenses, Jaentschke indicó que desde Costa Rica se difundió un mensaje público de un grupo que se identifica como Movimiento Campesino Anticanal. La dictadura nicaragüense afirmó que la organización ha solicitado “en múltiples ocasiones” una intervención militar en Nicaragua.

Managua sostuvo que esos llamados buscan “lesionar los derechos fundamentales” de los ciudadanos nicaragüenses. La comunicación no detalló cuáles fueron los pronunciamientos anteriores que, según la Cancillería, incluyeron pedidos de intervención ni precisó si presentó pruebas ante las autoridades de Costa Rica.

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También puso el foco en el video o declaración reciente del movimiento. De acuerdo con la protesta diplomática, en ese mensaje participaron niñas, niños y adolescentes, quienes leyeron parte del pronunciamiento.

Para Nicaragua, esa presencia constituyó una exposición de menores en un ámbito político que consideró impropio. “La presencia de niñas, niños y adolescentes en este contexto representa una vulneración inadmisible de sus derechos fundamentales y una grave negligencia por parte de los actores involucrados”, señaló la Cancillería.

Imagen de archivo. Nicaragüenses exiliados en Costa Rica participan en una protesta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. 27 de agosto de 2021. REUTERS/Mayela Lopez NO RESALES. NO ARCHIVES

La nota diplomática afirmó que la infancia no debe ser utilizada como mecanismo de “distracción, legitimación o escudo” en controversias políticas o sociales. También advirtió que esas situaciones pueden comprometer la integridad, la seguridad y el bienestar emocional de los menores.

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En ese sentido, pidió a Costa Rica que actúe junto con Managua para evitar situaciones que, a su juicio, vulneren los principios de protección integral de la niñez.

La protesta elevó la tensión entre ambos gobiernos luego del pronunciamiento de San José sobre la situación democrática nicaragüense. Costa Rica manifestó entonces su “profunda preocupación” por el deterioro institucional del país vecino y vinculó esa evaluación con la reforma constitucional aprobada recientemente por el oficialismo sandinista.

Costa Rica cuestionó la reforma constitucional aprobada por el oficialismo

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución. Para que entre en vigencia, la modificación requiere una segunda aprobación parlamentaria.

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(Foto: Asamblea Nacional)

El proyecto excluye de la posibilidad de competir por cargos de elección popular a quienes sean considerados “traidores a la patria”. Además, amplía de cinco a 7 años el mandato presidencial.

Costa Rica consideró que la iniciativa limita aún más la participación política y electoral en Nicaragua. En paralelo, anunció que respaldará una postura firme y coordinada dentro de la OEA frente a la evolución de la crisis nicaragüense.

La protesta de Managua se concentró en el pronunciamiento del Movimiento Campesino Anticanal, mientras persisten las diferencias diplomáticas entre Nicaragua y Costa Rica por la situación política del país centroamericano.