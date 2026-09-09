Cultura

“Biografía de Jorge Luis Borges”: cómo es el ‘mapa de la mente’ del gran escritor argentino que Mariano Llinás presentó en el Festival de Venecia

El documental recorre la vida y la obra del autor de “El Aleph” a través de manuscritos, objetos personales y lugares decisivos

Mariano Llinás Biografía de Jorge Luis Borges Venecia
Mariano Llinás en el Festival de Venecia presentando "Biografía de Jorge Luis Borges"
Guardar

Manuscritos repletos de referencias, postales, libros anotados... Un exhaustivo documental lleva a la gran pantalla la vida de Borges a través de innumerables objetos y lugares que marcaron la vida del legendario escritor argentino.

Biografía de Jorge Luis Borges”, dirigida por Mariano Llinás y estrenada en la Mostra de Venecia fuera de competición, traza en cinco horas y media la vida del autor de “El Aleph”.

PUBLICIDAD

El proyecto nació como un encargo de una fundación estadounidense que posee una vasta colección de objetos de Borges (1899-1986) para grabar el momento en que un experto analizaba todos esos documentos.

Pero Llinás, autor de “La flor” (2018) y miembro del colectivo cinematográfico El Pampero, vio rápidamente que con ese material se podía ir mucho más allá.

PUBLICIDAD

“En ese momento sentí que se podía hacer una biografía”, dice el cineasta argentino en una entrevista a AFP. Y aunque al principio sintió “un vértigo absoluto” ante tal aspiración, al final “no hubo miedo, fue más bien adrenalina”.

Con ello vio una posibilidad de acercase a esta gran figura literaria latinoamericana a través de la cámara.

Mariano Llinás estrena una monumental biografía de Borges en Venecia
“Biografía de Jorge Luis Borges” de Mariano Llinás (Crédito: GPS Audiovisual)

“Entrar desde el cine hacia Borges había sido siempre muy difícil”, asegura.

El laberinto

Entre los documentos que aparecen en el documental figuran numerosos cuadernos.

En uno de ellos de mediados de los años 1950, a las páginas manuscritas de Borges le siguen otras escritas por su madre, lo que presupone que el escritor ya no podía anotar y dictaba sus textos. Se había quedado ciego.

Otros manuscritos están repletos de tachaduras, correcciones, añadidos en letra muy pequeña y variantes que Borges agregaba a medida que iba escribiendo.

“Escribe tanteando”, dice en un momento del documental el experto Ernesto Montequín, mirando embelesado estos papeles amarillentos, que manipula con extremo cuidado.

“Lo que más me impresionó, sobre todo de los manuscritos borgianos, es hasta qué punto una hoja de papel puede ser un mapa de la mente de una persona”, afirma Llinás.

“Le gustaba la idea del laberinto y construir un laberinto a cada lugar a donde fuera. Uno ve sus páginas y eso está ahí [...] Su mente funcionaba de esa manera”, remata.

Mariano Llinás Biografía de Jorge Luis Borges Venecia
El equipo de El Pampero Cine en e en el Festival de Venecia presentando "Biografía de Jorge Luis Borges" (@ElPamperoCine)

Un momento “feliz”

El documental también transita por los lugares que marcaron la vida del escritor, y que también aparecen en su obra.

Además de Ginebra, donde está enterrado, o Austin, Texas, donde fue profesor, la cinta muestra por supuesto múltiples rincones de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional --que dirigió entre 1955 y 1978-- o la calle Posadas, residencia de su amigo Adolfo Bioy Casares y donde Borges almorzaba a menudo.

El documental va hasta Islandia, una isla que siempre interesó al escritor y que visitó por primera vez en 1971. Ahí se encontró con María Kodama, que se convertiría más tarde en su esposa.

“Es un momento que nosotros intuimos que para Borges fue feliz”, explica Llinás. “Uno se da cuenta de que un hombre viejo está contento, como un muchacho enamorado. Me parece un momento muy conmovedor”.

A pesar de la exhaustiva documentación que contiene el documental, para el cineasta, la clave de esta biografía es “la incertidumbre”.

“El cine tiene la ventaja de ser siempre un poco conjetural, es naturalmente ambiguo”, estima.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Jorge Luis BorgesFestival de VeneciaDocumentalCineMariano Llinás

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Experiencia Piazzolla celebra sus 10 años este fin de semana en el Konex

El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre distintos artistas de variadas generaciones y géneros se reúnen en torno al universo piazzolleano

Experiencia Piazzolla celebra sus 10 años este fin de semana en el Konex

Clara Fraser, filósofa estadounidense: “Tus opciones se terminan cuando tu dinero se acaba”

En una época de discursos edulcorados sobre la “meritocracia” y la libertad individual, la frase de esta gran intelectual feminista resuena con una vigencia incómoda. Un recorrido por su obra cumbre para entender por qué la billetera sigue siendo la frontera invisible de los derechos humanos

Clara Fraser, filósofa estadounidense: “Tus opciones se terminan cuando tu dinero se acaba”

Tip de la RAE: la lesión reviste gravedad, no la lesión reviste de gravedad

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Tip de la RAE: la lesión reviste gravedad, no la lesión reviste de gravedad

Tras la huella de una leyenda del tango: la historia detrás del documental sobre la diva que cambió la gloria por vivir en un convento

Entre 1997 y 2002, los cineastas Sergio Wolf y Lorena Muñoz emprendieron un viaje hacia el hogar de ancianos en un pequeño pueblo de Córdoba. La historia del rodaje independiente de ‘Yo no sé qué me han hecho tus ojos’, el fenómeno que llenó los cines tras la crisis de 2001 y reveló la trastienda de una renuncia en la cima de la fama

Tras la huella de una leyenda del tango: la historia detrás del documental sobre la diva que cambió la gloria por vivir en un convento

La nueva temporada de ‘Fauda’ y la carga emocional del 7 de octubre: cómo se decidió contar lo que Israel todavía procesa

La serie acaba de estrenar su quinta parte, la más vista en la historia de su país, con una reconstrucción testimonial del ataque de 2023 y sus consecuencias desde la mirada de los protagonistas

La nueva temporada de ‘Fauda’ y la carga emocional del 7 de octubre: cómo se decidió contar lo que Israel todavía procesa

DEPORTES

Tras la victoria sobre San Pablo, Boca Juniors define la venta de un futbolista al exterior

Tras la victoria sobre San Pablo, Boca Juniors define la venta de un futbolista al exterior

La tajante aclaración de Xabi Alonso sobre el futuro de Kendry Páez en su regreso al Chelsea tras su salida de River Plate

Expectativa en Rosario Central por la conferencia que brindará Ángel Di María tras el clásico

El desgarrador llanto de un tenista en los brazos de su rival tras ser eliminado en cuartos de final del US Open: "Es una de las mayores decepciones de mi carrera"

La historia detrás de la llegada del piloto argentino Sacha Fenestraz a Ferrari y cuándo probará un Fórmula 1: “Es como una película todo esto”

TELESHOW

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

Luis Ventura recordó la huella profesional de Chiche Gelblung: “Era el maestro de los maestros”

La última entrevista a Chiche Gelblung en Infobae: “Tuve que pedir ayuda a un psicoanalista para entender y aceptar la muerte”

Murió Chiche Gelblung, el periodista que soñaba con viajar a la luna y vivir 200 años

Así se anunció la muerte de Chiche Gelblung: la tradicional placa negra de Crónica y las lágrimas de Mercedes Ninci

Reacciones a la muerte de Chiche Gelblung, en vivo: dónde será el velatorio

INFOBAE AMÉRICA

León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice

León XIV tendrá un papamóvil hecho en Uruguay: una empresa local fabrica la camioneta que usará el pontífice

Edmand Lara increpa a un militar y lo acusa de insubordinación: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”

Femicidio en un pequeño pueblo de Uruguay: adolescente mató a una mujer de 69 años que había intentado criarlo

Alerta por Listeria: retiran decenas de ensaladas, quesos crema y otros alimentos listos para consumir

La Corte de Constitucionalidad concede un amparo provisional para evitar bloqueos y proteger el aeropuerto en Guatemala