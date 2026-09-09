Expectativa en Rosario Central por la conferencia que brindará Ángel Di María tras el clásico

Ángel Di María habló en Rosario (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Luego de lo que fue el empate en el clásico rosarino, Ángel Di María brindará una conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino de Rosario Central en Arroyo Seco. El Canalla, que el próximo domingo visitará a Tigre por la fecha 9 del Torneo Clausura (arrancará 14:45), se prepara para afrontar la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, cita que protagonizará el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En principio, la convocatoria de la rueda de prensa generó expectativa alrededor del Fideo, ya que luego de la eliminación del equipo dirigido por Jorge Almirón en los octavos de final de la Libertadores en manos de Corinthians, el emblemático futbolista de la selección argentina había sembrado algunas dudas sobre su futuro: “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”. Debido a los rumores de una posible salida del club, enseguida aclaró algunas cuestiones referidas a su continuidad con un posteo en redes sociales: “Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía. Yo no abandono, lo que dije fue desde la angustia, solo un momento. Por eso vamos a seguir luchando por todo lo que viene y sin bajar los brazos. Vamos todos juntos hasta el final. Vamos Central de mi vida. Todos juntos”.

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Medios locales como Rosario 3 plantearon la incertidumbre en torno al capitán centralista y lo que pudiera llegar a decir hoy: “Desde la entidad canalla no se brindaron más detalles del encuentro de Angelito con la prensa y solo se limitaron a convocar a los periodistas, de modo que el llamado dio lugar a distintas interpretaciones y conjeturas, tanto de la prensa como de los propios hinchas auriazules”, analizaron.

Di María disputó otro clásico ante Newell's el fin de semana pasado

Sin embargo, también trascendió que no habría novedades importantes respecto al plano personal sino más bien un análisis del presente y futuro inmediato del elenco auriazul en su voz de capitán, que no dialogó con los medios después de lo que fue el 1-1 contra Newell’s en el Gigante de Arroyito el domingo pasado.

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La última vez que Di María había hablado ante las cámaras fue tras el 1-2 contra Gimnasia La Plata por el torneo local hace un par de semanas. El futbolista de 38 años admitió respecto a unas molestias físicas que arrastra: “Uno escucha muchas cosas. La gente no sabe si uno tiene una lesión o si tiene algún problema. Uno intenta y le mete igual. Tengo una lesión que me está costando, tengo que jugar con dolor, pero lo estoy trabajando. No es fácil, pero intento hacer lo mejor posible”. Y completó: “Estoy acá para sumar y para hacer lo mejor posible. Intento que no se note que tengo 38 años. Intentamos sumar y que Central siga creciendo. Eso es lo importante. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo para recuperarnos”.

En paralelo, en Central se define la continuidad de un cuestionado Jorge Almirón, que fue defendido por el presidente Gonzalo Belloso a principios de este semestre, cuando exclamó en conferencia que no encontraba motivos para echar al entrenador de su cargo. Desde esas declaraciones, el equipo fue eliminado de la Libertadores, marcha séptimo en la Zona B del Clausura y sexto en la Tabla Anual (a 6 puntos del líder Argentinos Juniors). Los objetivos en el cierre del año, tras no haber podido ganar el clásico y avanzar en la Copa, serán terminar la fase regular del torneo entre los ocho primeros para disputar playoffs y lograr la clasificación a alguna copa internacional de 2027, además de imponerse ante Estudiantes en la Supercopa Internacional.

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