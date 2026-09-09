América Latina

Edmand Lara increpa a un militar y lo acusa de insubordinación: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”

El coronel que resguardaba el cuartel donde el viernes hubo dos explosiones se negó a brindar información al vicepresidente. El ministro de Defensa respaldó al uniformado

Composición de dos fotos de Edmand Lara conversando de noche con un militar en uniforme de camuflaje y gorra guinda
Edmand Lara increpa a un oficial del Ejército en la zona donde el viernes se produjo una doble explosión. (Captura de video)
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El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, protagonizó este martes un altercado con un teniente coronel del Ejército, encargado de la seguridad en el recinto militar de Viacha, donde continúan las labores de rescate vinculadas a la doble explosión del viernes.

Según se observa en una grabación, el vicepresidente Lara increpó al oficial después de que le diera la espalda y se negara a brindar información sobre la suspensión temporal de las tareas de búsqueda de cuatro desaparecidos.

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El militar señaló que su función era coordinar la seguridad del lugar y que el informe debía ser solicitado al Comando de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Lara insistió en que el oficial debía informarle directamente y le reclamó que respetara su autoridad como vicepresidente. “¡Le estoy hablando como vicepresidente! ¡Yo soy el vicepresidente!”, se le escucha decir a los gritos mientras el uniformado se aleja. Luego Lara lo intercepta y le pide en voz alta: “Infórmeme, infórmeme” y le recuerda que él fue elegido por voto popular.

Composición de dos fotos de un hombre con saco oscuro frente a un militar con traje de camuflaje y boina
Edmand Lara increpa a un oficial del Ejército en la zona donde el viernes se produjo una doble explosión. (Captura de video)

El vicepresidente también pidió al oficial que se identificara y éste le respondió que le proporcionaría sus datos de manera privada y “no para las redes sociales”. Posteriormente, Lara acusó al oficial de insubordinación y espetó: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”.

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El altercado se produjo fuera del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería, donde el viernes una doble explosión dejó al menos nueve víctimas, decenas de heridos y más de tres mil viviendas dañadas en la localidad andina de Viacha, a 30 kilómetros de La Paz, la capital política del país.

Este martes, las autoridades informaron que, por razones de seguridad, se había dispuesto la suspensión temporal de las labores de remoción y búsqueda de cuatro conscriptos desaparecidos. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, señala un comunicado del Comando General del Ejército.

Un trabajador observa un cuartel militar dañado por un estallido en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)
Un trabajador observa un cuartel militar dañado por un estallido en un depósito de explosivos, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Viacha, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Si bien las causas del siniestro aún están en investigación, la hipótesis preliminar apunta a una mala administración y mantenimiento de la sala donde se almacenan explosivos y material pirotécnico.

El episodio entre el vicepresidente y el coronel que custodiaba el recinto provocó reacciones en el Gobierno. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldó al militar y dijo que estaba cumpliendo una orden superior.

“La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos. Tiene todo mi respaldo por haber mantenido la serenidad, el respeto y el cumplimiento de su deber”, afirmó el ministro a través de sus redes sociales.

En la misma línea, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, cuestionó la conducta de Lara y señaló que la situación requiere recuperar la calma debido al impacto de la tragedia sobre las familias y la población de Viacha. “Es una situación muy delicada la que se vive allá, como para exacerbarla en términos políticos”, afirmó durante una entrevista televisiva.

El enfrentamiento vuelve a poner en evidencia la tensión entre las autoridades del Ejecutivo y el vicepresidente Edmand Lara, quien al inicio del gobierno se declaró “oposición constructiva” rompiendo con la administración de la que es parte, en medio de diferencias públicas con el presidente Rodrigo Paz.

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