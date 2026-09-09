El desgarrador llanto de un tenista en los brazos de su rival tras ser eliminado en cuartos de final del US Open: "Es una de las mayores decepciones de mi carrera"

Frances Tiafoe y Alex Michelsen protagonizaron una emotiva secuencia tras el final de su partido de cuartos de final de US Open

Guardar

Alex Michelsen quedó eliminado del US Open 2026 tras caer ante Frances Tiafoe en cinco sets, en un partido de cuartos de final que el joven estadounidense tuvo cerca de resolver cuando sacó para ganar en el tercer parcial. El marcador fue 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (6), después de una batalla de casi cinco horas en el estadio Arthur Ashe.

El californiano, de 22 años, disputaba por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Había tomado una ventaja de dos sets y llegó a ubicarse 5-4 en la tercera manga, con su servicio y a cuatro puntos de las semifinales. Tiafoe, de 28 años, recuperó el quiebre, extendió el encuentro y se impuso en el desempate decisivo.

PUBLICIDAD

Tras el final del partido, un episodio particular recorrió el mundo a través de las redes sociales. Mientras Tiafoe se disponía a festejar con el público, se percató de que su rival comenzó a desmoronarse anímicamente, por lo que automáticamente dejó a un lado las celebraciones y corrió a consolarlo. Michelsen no pudo ocultar su frustración después de una oportunidad que consideró determinante para su carrera.

“Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero estoy muy feliz de haberme demostrado que puedo llegar a unos cuartos de Grand Slam. Solo tengo 22 años y tengo mucho tiempo para crecer física y mentalmente. Voy a estar aquí otra vez, lo sé”, afirmó posteriormente.

PUBLICIDAD

El joven de 22 años rompió en llanto tras fundirse en un abrazo con Tiafoe (Reuters)

Cabe destacar que ambos mantienen una relación cercana dentro del circuito, y el ganador relató que reconoció de inmediato el impacto de la derrota en su compatriota. “En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando y pensé: ‘Hombre, lo sé. Yo también he estado ahí’. Para ser justos, he estado ahí dos veces. Perdí en cinco sets”, contó Tiafoe.

El tenista de Maryland recordó que Michelsen afrontaba una situación inédita en un torneo de Grand Slam y explicó por qué decidió acompañarlo en ese momento. “Es joven y nunca había estado ahí. Y somos muy cercanos. Siempre hemos tenido una gran relación. Nos reímos y bromeamos todo el tiempo; es uno de mis buenos amigos en el circuito. Y sé cuánto duele. Sé cuánto lo quería hoy. Es algo con lo que sueñas”, señaló.

PUBLICIDAD

Michelsen contó que apenas pudo hablar durante el abrazo, mientras intentaba contener la emoción. Según relató, las palabras de Tiafoe tuvieron un efecto especial por el vínculo que ambos construyeron fuera de la cancha. “No estaba diciendo mucho. Trataba de mantener la compostura y no lo hice muy bien. Él me decía muchas cosas bonitas y personales”, dijo. “‘Vas a estar ahí. Cuando sea mayor, vas a estar aquí y volveremos a jugar en este tipo de circunstancias’. Todas esas cosas buenas. Es un gran tipo para consolarme en ese momento”.

El jugador de 22 años agregó que el mensaje de Tiafoe fue decisivo en medio de una derrota que todavía procesaba minutos después del partido. “No creo que nadie más pudiera haberme hecho llorar en ese momento. Frances es un gran tipo y me dijo muchas cosas personales que me llegaron. Me llevó unos minutos recomponerme, pero es normal después de un partido así”.

PUBLICIDAD

El tenista estadounidense Frances Tiafoe se abrazó con su oponente sobre la pista durante el Abierto de Estados Unidos. (Reuters)

Tiafoe consideró que Michelsen tuvo oportunidades para cerrar el encuentro y admitió que recién encontró su ritmo a partir del tercer set. El ganador de cuatro títulos en el circuito masculino sostuvo que su rival estuvo cerca de avanzar a las semifinales.

“Esperaba que se pusiera apretado. Jugó un partido súper duro, me dio un poco de chances con algunas dobles faltas y después lentamente recuperé mi ritmo. No lo conseguí hasta el tercer set, que solo empecé a jugar mejor y mejor. Es un infierno de jugador, él merecía haber ganado hoy”, manifestó.

Después de la eliminación, Michelsen reconoció que la tensión lo condicionó y abrió la puerta para la reacción de Frances Tiafoe, que ya lo había derrotado en los dos enfrentamientos previos entre ambos, en Dallas 2024 y Houston 2025. “Estás a cuatro puntos de llegar a las semifinales del US Open y es una forma horrible de verlo, porque solo puedes jugar un punto cada vez. Fallé un par de saques y, después de hacer dos dobles faltas, pensé: ‘Ya está, esto no va bien’. Siento que se lo entregué. Después empezó a jugar realmente bien”, explicó Michelsen.

PUBLICIDAD

Finalmente, anticipó que tomará una pausa breve antes de preparar su próximo torneo. “Probablemente me tome unos días libres. Soy un competidor y en dos días seguramente ya estaré deseando hacer algo”, concluyó.