Un juez del Tribunal Supremo brasileño revocó la suspensión del jefe de la Policía

El juez del Supremo Flávio Dino (REUTERS/Adriano Machado)

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Un juez del Tribunal Supremo de Brasil revocó este miércoles la orden dada la víspera por un colega de suspender de forma preventiva al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

La nueva decisión fue adoptada por el magistrado Flávio Dino, en un nuevo capítulo de la crisis abierta en el seno de la Corte Suprema, a un mes de las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil.

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Dino, quien fue ministro del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, justificó su decisión por motivos de procedimiento, alegando que la decisión de suspender al director de la Policía le compete al pleno del Tribunal Supremo.

En la víspera, el juez André Mendonça, elegido para el Supremo en 2021 durante el Gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro, ordenó la suspensión cautelar del director de la Policía acusándolo de haber realizado un “monitoreo sistemático” e ilegal contra él y otras autoridades.

El director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues (REUTERS/Adriano Machado)

El Gobierno de Lula recurrió la decisión por medio de una petición de la Abogacía General de la Unión, que afirma que esta resolución viola las competencias del jefe del Estado.

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El Tribunal Supremo está siendo seno de fuertes tensiones que tienen como protagonistas a Mendonça y al magistrado Alexandre de Moraes, conocido mundialmente por haber sido el instructor del juicio que llevó a la condena al ex presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

La semana pasada, Mendonça desclasificó un informe de la Policía que cita mensajes comprometedores enviados a De Moraes por el banquero Daniel Vorcaro, quien está en prisión preventiva por un supuesto fraude de grandes dimensiones.

Según los investigadores, Vorcaro pidió protección a De Moraes e incluso le consultó por escrito si debía abandonar el país, días antes de ser arrestado por las investigaciones sobre el Banco Master.

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Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema (AP Foto/Eraldo Peres)

Además, según estas investigaciones, De Moraes revisó un contrato millonario de prestación de servicios suscrito entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Banco Master.

Tras la divulgación de los documentos, De Moraes pidió la apertura de una investigación contra Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción del proceso.

La crisis del Supremo crece cuando falta menos de un mes para los comicios presidenciales de octubre y mientras la derecha brasileña insiste en la necesidad de destituir a De Moraes, a quien tratan de vincular a Lula.