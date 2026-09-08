Sociedad

El papa León XIV encabezará un encuentro con instituciones del trabajo organizado y organismos internacionales

El propósito del "IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur" es promover la fraternidad a través del diálogo social

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León XIV encabezará el "IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: siálogo socio-ambiental Norte-Sur" (Foto: Shutterstock)
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El papa León XIV recibirá en audiencia privada, el próximo 12 de septiembre en el Palacio Apostólico, a presidentes, secretarios generales y altos representantes de centrales sindicales, cámaras de empleadores, organismos multilaterales y redes eclesiales de todo el continente americano. La ocasión es el “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socio-ambiental Norte-Sur”, que se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en la Casa Generalizia de La Salle, en Roma. Se trata de la primera vez que este proceso de diálogo intersectorial, iniciado en 2022, alcanza una reunión de alto nivel con el Pontífice en la capital vaticana.

La convocatoria reúne a dirigentes de más de cuarenta organizaciones activas en el continente americano. Entre ellas figuran centrales como la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), el Congreso Canadiense del Trabajo (CLC) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU). Del sector empresarial participarán la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otras entidades. El cuadro se completa con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Conferencia de las Partes (COP) de la ONU, además de representantes de redes eclesiales, universidades católicas, fundaciones y comunidades organizadas de América del Norte y del Sur.

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El encuentro es organizado y acompañado por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Su propósito central es poner en marcha una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial, articulando financiamiento, capacidades y saberes de actores eclesiales, sindicales, empresariales, comunitarios, bancarios y académicos. El marco doctrinal del proceso es la encíclica Fratelli Tutti, promulgada por el papa Francisco en octubre de 2020, que postula la fraternidad y la amistad social como bases para la construcción de un orden más justo.

El encuentro abordará seis ejes que van de la inteligencia artificial a la transición energética

Los participantes presentarán conclusiones y acciones concretas en torno a seis áreas que concentran las principales transformaciones del continente americano.

La primera es inteligencia artificial y dignidad humana; la segunda, formación y capacitación para el diálogo socioambiental. El programa incluye también un bloque dedicado a organización comunitaria y cuidados, otro sobre juventudes y adicciones, uno centrado en inteligencia artificial y amistad social, y un último eje sobre transición energética y protección de territorios como bien común.

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Según los organizadores, estos temas son el resultado de un camino de discernimiento colectivo y de acuerdos alcanzados entre los distintos sectores convocados.

El viernes 11 de septiembre, a las 13, se celebrará una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede. Intervendrán el cardenal Jaime Spengler, presidente del CELAM; Liz Schuler, presidenta de la AFL-CIO; monseñor Daniel Flores, vicepresidente de la USCCB; el cardenal Leonardo Steiner, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA); Gerardo Martínez, miembro titular del Consejo de Administración de la OIT en representación de los trabajadores; y monseñor Reginaldo Andrietta, coordinador de la Red del Trabajo Organizado del CELAM.

El proceso arrancó en Bogotá en 2022 y pasó por Washington antes de llegar a Roma

El IV Encuentro es la continuación de un proceso de discernimiento que comenzó en Bogotá en 2022 y que incluyó ediciones en esa misma ciudad en 2023 y 2024, antes de trasladarse a Washington D.C. en 2025. Ese encuentro anterior, celebrado en la sede de la USCCB los días 28 y 29 de julio de 2025, reunió a más de cuarenta organizaciones del trabajo organizado de América del Norte, Centro y Sudamérica, junto a representantes de organismos internacionales y redes eclesiales.

Sus participantes asumieron, según el comunicado final de aquel encuentro recogido por Vatican News, “el compromiso de fortalecer la cooperación intersectorial Norte-Sur y colaborar con la agenda del Papa León XIV y de las Conferencias Episcopales, aportando propuestas para consolidar el papel del Trabajo Organizado en la construcción de una economía más justa y sostenible”. En esa oportunidad también se acordó celebrar la siguiente reunión en Roma, con una convocatoria ampliada a representantes del Sur Global y a sectores estratégicos como la energía, la tecnología y la industria alimenticia.

La iniciativa es impulsada por la PCAL junto al CELAM, en colaboración con la USCCB. La audiencia privada con el papa León XIV, prevista para la mañana del sábado 12 de septiembre en el Palacio Apostólico, pondrá el cierre institucional a tres días de trabajo conjunto entre actores que, por primera vez en el marco de este proceso sinodal, se congregan en Roma bajo el mismo techo.

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