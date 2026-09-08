Gwyneth Paltrow confiesa cómo la fama complicó su relación con Brad Pitt: “Tienes que cargar con esta vergüenza”

Gwyneth Paltrow reveló que su relación con Brad Pitt fue un amor a primera vista que terminó de forma dolorosa en 1997 (Grosby)

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Gwyneth Paltrow reveló detalles de su relación con Brad Pitt durante una reciente aparición en el podcast “Friends Keep Secrets”.

La actriz de 53 años describió el vínculo con su expareja como una historia de “amor a primera vista” que terminó de forma dolorosa en 1997.

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Paltrow y Pitt se conocieron en 1994 durante el rodaje de Se7en. Ella tenía 22 años y él, 31.

La relación avanzó rápido: se comprometieron dos años después, en 1996, pero nunca llegaron al altar. “Fue algo de amor a primera vista”, contó Paltrow en el podcast.

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Ambos se conocieron en 1994 durante el rodaje de "Se7en", se comprometieron en 1996 y nunca llegaron al altar (Shutterstock)

Calificó la experiencia como “bastante increíble” y “muy divertida”. Sobre el físico de su entonces pareja, agregó: “Era tan hermoso”.

La ganadora del Oscar explicó que la separación respondió a factores concretos, más allá del desgaste sentimental.

“Era joven, y trabajábamos en distintas partes del mundo”, recordó sobre la ruptura, que definió como “difícil”.

El peso de la exposición pública fue, según su relato, uno de los factores que complicó la relación.

“El aspecto de la prensa y todo eso hace que se sienta más grande que la vida de alguna manera”, explicó.

Paltrow atribuyó la ruptura con Pitt a la juventud, la distancia por el trabajo y la diferencia de edad y de madurez (Grosby)

“Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, esta carga extra y esta vergüenza extra de que no funcionó”, agregó.

Paltrow confirmó que se trató de su primera relación pública de relevancia, justo cuando su carrera empezaba a despegar.

Eso implicó, dijo, un doble proceso de exposición: hacerse famosa por sus películas mientras se volvía conocida como la novia de Pitt. Calificó la situación como “abrumadora”.

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Consultada sobre el compromiso, la respuesta sorprendió a los conductores del programa.

Benny Blanco, uno de los presentadores, preguntó de forma directa si había estado comprometida con el actor, algo que Paltrow confirmó sin extenderse en detalles adicionales.

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La ganadora del Oscar sostuvo que la exposición pública y la presión de la prensa complicaron su relación con Brad Pitt cuando su carrera empezaba a despegar (Grosby)

Pese a la ruptura, Gwyneth Paltrow aseguró que mantiene una relación cordial con su ex. “Es un tipo genial, y lo quiero hasta el día de hoy. Es un amigo”, afirmó ante los conductores del podcast.

Blanco calificó el vínculo actual entre ambos como una “separación consciente”, en referencia al término que la propia Paltrow popularizó años más tarde para describir su divorcio de Chris Martin, líder de Coldplay.

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La pareja se separó en 2014 tras diez años de matrimonio y tuvo dos hijos, Apple y Moses.

Durante la misma conversación, ella también habló de un momento tenso con Martin poco después del divorcio, durante un almuerzo familiar que temía que “se saliera de control”.

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Según relató, ambos terminaron por “abrazarse, chocar los puños” y resolver la situación.

Pese a la separación, Gwyneth Paltrow aseguró que mantiene una relación cordial con Brad Pitt y lo definió como un amigo (Shutterstock)

La tristeza secreta de Gwyneth Paltrow por la boda de Brad Pitt con Jennifer Aniston

La reciente aparición de Gwyneth Paltrow se suma a revelaciones previas sobre su vínculo con Pitt.

La biografía Gwyneth: The Biography, escrita por la periodista Amy Odell y publicada en julio de 2025 con base en 220 entrevistas, reveló que la actriz vivió con dolor silencioso la boda de su ex con Jennifer Aniston en el año 2000.

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Reaccionó de forma cortante en público cuando le preguntaron por el casamiento durante el Festival de Toronto de ese año. “¿De verdad me estás haciendo esta pregunta?”, respondió entonces.

En privado, la reacción fue distinta. Confió a sus amigos que se sintió triste cuando supo que se iban a casar, según el libro de Odell.

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La artista también solía comentar, en tono ácido, que Pitt “tiene un gusto horrible para las mujeres”.

La biografía de Amy Odell afirmó que Gwyneth Paltrow sintió tristeza por la boda de Brad Pitt con Jennifer Aniston y que la ruptura de 1997 la dejó desconsolada (REUTERS/Eric Gaillard)

Otra frase atribuida a Paltrow, pronunciada durante una cena con Aerin Lauder en 2005, describió a su ex como “más tonto que un saco de mierda”, en referencia al inicio de la relación de Pitt con Angelina Jolie tras su divorcio de Aniston.

En una entrevista de 2023 en el podcast “Call Her Daddy”, Gwyneth Paltrow había admitido que la ruptura de 1997 la dejó “totalmente desconsolada”.

“Fue lo correcto en ese momento, pero fue muy difícil”, explicó entonces, y atribuyó parte de la distancia a la diferencia de edad y de madurez con su expareja.