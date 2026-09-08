Retiran más de 600 kilos de carne de cerdo importada por posible contaminación con Listeria: estos son los productos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos retiró 686 kilos de guanciale importado por una posible contaminación con Listeria monocytogenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que Prime Line Distributors, Inc. y Ferrarini USA, Inc. retiraron cerca de 686 kilos de guanciale importado, un producto de carne de cerdo curada elaborado con la papada o mejilla del animal, por una posible contaminación con Listeria monocytogenes. La medida fue anunciada el 6 de septiembre de 2026 y alcanza a alimentos listos para el consumo distribuidos en Florida y otros siete estados. Según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS), no se habían confirmado enfermedades vinculadas con estos productos.

El retiro comprende aproximadamente 1.513 libras de guanciale, equivalentes a 686 kilos. De acuerdo con el FSIS, los productos fueron elaborados el 21 de mayo de 2026 en Est. 1937L Bome SRL, una planta ubicada en Italia, e ingresaron a Estados Unidos en distintas fechas de julio de este año.

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La alerta se originó después de que una muestra del producto diera positivo para Listeria monocytogenes durante una reinspección rutinaria de importación. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los artículos alcanzados podrían permanecer en refrigeradores y congeladores de establecimientos de servicio de comida y comercios minoristas.

Qué productos de guanciale fueron retirados por posible contaminación con Listeria

El retiro incluye cuatro presentaciones comerciales de guanciale envasado al vacío, dos bajo la distribución de Prime Line Distributors y dos vinculadas con Ferrarini USA. Todos los productos alcanzados llevan el lote 263311US y una fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027. Según el FSIS, también deben tener el número de establecimiento “IT 1937 L CE”, ubicado dentro del sello de inspección italiano o impreso en la etiqueta de la caja.

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Prime Line Distributors retiró cajas de cartón de distintos pesos que contienen dos piezas envasadas individualmente al vacío. La etiqueta de esos productos identifica la mercadería como “PRIME LINE DISTRIBUTORS, INC. GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY”. De acuerdo con el FSIS, las cajas tienen impresos el lote 263311US y la leyenda “BEST IF USE BY DATE: 05.16.27”.

La empresa con sede en Fort Lauderdale, Florida, también retiró paquetes individuales de diversos pesos bajo la denominación “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY”. Según el FSIS, estos envases incluyen el lote 263311US y la fecha “BEST IF USE BY: 05.16.27”; algunos, además, tienen una etiqueta adicional que dice “DOK GUANCIALE”.

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Ferrarini USA retiró cajas de cartón de distintos pesos con dos unidades envasadas al vacío de “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY”. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esos artículos tienen la misma identificación de lote y fecha que los productos distribuidos por Prime Line Distributors.

La compañía de Hoboken, Nueva Jersey, también incluyó en la medida paquetes individuales de distintos pesos rotulados “FERRARINI GUANCIALE DRY-CURED PORK JOWL”. Según el FSIS, los consumidores, restaurantes y comercios deben verificar la combinación del lote 263311US, la fecha de mayo de 2027 y el código IT 1937 L CE para determinar si poseen mercadería alcanzada por el retiro.

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El FSIS informó que no se habían confirmado enfermedades vinculadas con el guanciale retirado al anunciar la medida del 6 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué estados se distribuyó el guanciale de cerdo retirado

Los productos de Prime Line Distributors fueron enviados a establecimientos de servicio de comida y comercios minoristas en Florida. Según el FSIS, el aviso no precisa las ciudades ni publica los nombres de los negocios que recibieron esos alimentos.

Los artículos comercializados por Ferrarini USA llegaron a distribuidores y establecimientos gastronómicos de California, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas. De acuerdo con el FSIS, la distribución en ocho estados corresponde a la mercadería de Ferrarini USA.

Florida figura en la distribución de ambas compañías. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, esa coincidencia implica que establecimientos de ese estado pudieron recibir productos provenientes de Prime Line Distributors y de Ferrarini USA, aunque el comunicado diferencia los canales comerciales de cada empresa.

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El FSIS indicó que las listas de distribución minorista se publicarán cuando estén disponibles. De acuerdo con el FSIS, el organismo realiza verificaciones para comprobar que las empresas notificaron la retirada a sus clientes y que se aplicaron medidas para retirar la mercadería de la cadena de comercialización.

Cómo detectó el USDA la posible presencia de Listeria monocytogenes

La medida no surgió de un brote informado por autoridades de salud ni de denuncias de consumidores. El hallazgo ocurrió durante una reinspección rutinaria aplicada a productos importados. Según el FSIS, una muestra de guanciale dio positivo para Listeria monocytogenes, lo que activó el proceso de retiro.

El aviso oficial no especifica el número de muestras analizadas, la cantidad de envases positivos ni la existencia de otros lotes bajo evaluación. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el retiro se limita a los productos identificados con el lote 263311US, la fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027 y el número de establecimiento IT 1937 L CE.

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Tampoco se comunicó una ampliación de la medida a otros productos elaborados por Est. 1937L Bome SRL. Según el FSIS, la alerta alcanza a las presentaciones de guanciale detalladas en el comunicado emitido el 6 de septiembre.

La alerta del USDA se activó cuando una muestra de guanciale dio positivo para Listeria monocytogenes durante una reinspección rutinaria de importación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la listeriosis y cuáles son sus síntomas

La listeriosis es una infección asociada al consumo de alimentos contaminados con Listeria monocytogenes. Según el FSIS, afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y recién nacidos, aunque también puede presentarse en personas que no integran esos grupos.

Entre los síntomas que menciona la autoridad se encuentran fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. De acuerdo con el FSIS, esas manifestaciones pueden estar precedidas por diarrea u otros síntomas gastrointestinales.

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El organismo señaló que una infección invasiva puede extenderse más allá del tracto gastrointestinal. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en mujeres embarazadas la listeriosis puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o una infección potencialmente mortal en el recién nacido.

La listeriosis se trata con antibióticos. De acuerdo con el FSIS, las personas pertenecientes a grupos de mayor riesgo que presenten síntomas similares a los de la gripe dentro de los dos meses posteriores al consumo de alimentos posiblemente contaminados deben buscar atención médica e informar al profesional sobre esa exposición.

Qué deben hacer restaurantes, comercios y consumidores con el guanciale retirado

El FSIS pidió a restaurantes, distribuidores y locales minoristas que no vendan ni sirvan los productos incluidos en la retirada. “Deben desecharse o devolverse al lugar de compra”, indicó la agencia en su aviso. Según el FSIS, parte de la mercadería aún podría estar almacenada en refrigeradores o congeladores de establecimientos comerciales.

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Los consumidores que tengan envases con el lote 263311US, la fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027 y el código IT 1937 L CE deben evitar su consumo. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la recomendación abarca las presentaciones de guanciale distribuidas por ambas empresas.

Para consultas sobre artículos de Prime Line Distributors, el comunicado identifica a Liliana Rojas, gerente de Control de Calidad, mediante el teléfono 954-925-4500 y el correo electrónico Liliana.rojas@primelinedist.com. Según el FSIS, las preguntas sobre productos de Ferrarini USA pueden dirigirse a Luca Infantino, director financiero, al 818-256-1622 o a Luca@ferrariniusa.com.

El Departamento de Agricultura también mantiene una línea de atención para consultas de seguridad alimentaria relacionadas con carne y aves en el 888-674-6854. De acuerdo con el FSIS, las personas que necesiten informar problemas con productos de carne, aves o huevos pueden presentar una queja a través del Sistema Electrónico de Monitoreo de Quejas del Consumidor, disponible durante las 24 horas.