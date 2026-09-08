El abogado de Fernando Cerimedo cuestiona el traslado a una cárcel de La Paz y denuncia un “vacío legal”

El estratega Fernando Cerimedo durante una audiencia de medidas cautelares en Santa Cruz de la Sierra. 21 de agosto de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

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La defensa del estratega político argentino Fernando Cerimedo denunció una supuesta injerencia en el proceso judicial y un “vacío legal” en el traslado de su defendido al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de Bolivia.

Cerimedo cumplía una detención preventiva por tentativa de feminicidio en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y luego sumó otra medida cautelar por el delito de enriquecimiento ilícito. Esta nueva disposición, dictada en un juzgado de La Paz, establece su detención por 180 días en la cárcel de Chonchocoro, situada en el altiplano, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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Tras recibir el segundo fallo, la defensa de Cerimedo apeló el traslado a ese penal bajo el argumento de que el imputado padece de presión arterial alta. A pesar de estas objeciones, Cerimedo fue trasladado durante la madrugada de este martes a La Paz en un vuelo comercial y bajo un fuerte operativo policial.

El abogado defensor Ernesto Girales denunció que existe un vacío legal y consideró que la primera orden de detención preventiva debía mantener su vigencia frente a la nueva medida dictada en La Paz. En ese sentido, señaló que apelarán el traslado para lograr su retorno a Santa Cruz.

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Agentes de seguridad escoltan a Fernando Cerimedo durante su traslado de Santa Cruz a La Paz.

“Hay un vacío legal en el mismo, ambas resoluciones son legales, pero la determinación que tenía que primar sobre la (detención) preventiva que se ordenó ya la estaba cumpliendo en el penal de Palmasola”, dijo Giraldes, en declaraciones recogidas por el canal Unitel.

La defensa también denunció una supuesta injerencia en las audiencias. Giraldes señaló específicamente al vicepresidente boliviano, Edmand Lara, a quien acusó de haber solicitado el traslado de Cerimedo a Chonchocoro.

Cerimedo, un consultor político argentino que trabajó en Bolivia como asesor del presidente, enfrenta actualmente dos órdenes de detención preventiva. La primera corresponde a una investigación por tentativa de feminicidio relacionada con el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller, y la segunda al proceso por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Además, es investigado en otro caso en el departamento de Beni por una denuncia relacionada con la supuesta protección de vuelos vinculados al narcotráfico.

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Rodrigo Paz camina junto a su asesor Fernando Cerimedo en la Casa Grande del Pueblo antes de una entrevista virtual con un medio internacional en mayo de 2026. (Manuel Seoane.)

La defensa pretende impugnar ambas medidas y sostiene que continuará recurriendo a instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que considera vulneraciones de los derechos de su cliente. “Nosotros seguimos presentando y documentando todas las violaciones que hay en contra de los derechos y garantías fundamentales de Fernando Cerimedo. Ya lo hicimos también a nivel internacional, y ahora vamos a seguir en la lucha”, afirmó Giraldes.

El operativo de traslado inició cerca de las 03:00 de la madrugada y concluyó cerca de las 06:00, cuando arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto en un vuelo comercial y fue llevado al penal de máxima seguridad.

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Durante el vuelo, Cerimedo brindó breves declaraciones al periódico boliviano El Deber, en las que pidió perdón a su esposa y al presidente Rodrigo Paz, “por no haberle hecho caso” sobre no tener un vínculo con Nadia Beller, la operadora política que lo acusa de haber ordenado el atentado contra su vida y que reveló supuestos casos de corrupción estatal. “Que se haga justicia y se sepa la verdad”, agregó el asesor presidencial.