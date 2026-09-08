Chile mantiene la tasa en 4,5% mientras sube la inflación y se debilita la economía

El Banco Central de Chile mantuvo la tasa de interés en 4,5% por sexta reunión consecutiva. (EP)

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El Banco Central de Chile mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia mientras sus autoridades evalúan una caída de la economía local mayor de lo previsto y un repunte de las presiones inflacionarias.

Las autoridades monetarias encabezadas por Rosanna Costa mantuvieron la tasa de interés en 4,5% por sexta reunión consecutiva el martes, en línea con lo previsto por los 18 analistas consultados por Bloomberg. La tasa no cambia desde el recorte de un cuarto de punto de diciembre pasado.

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El banco central enfrenta una economía estancada y una inflación en aumento. Algunos analistas redujeron a menos del 1% su previsión de crecimiento para este año tras una serie de datos de julio peores de lo esperado, cuando el mal tiempo agravó problemas ya existentes, como la débil confianza de los consumidores. Al mismo tiempo, el costo de vida aumentó mucho más de lo previsto en agosto, impulsado en parte por el alza de los combustibles mientras el conflicto con Irán se prolonga sin una solución a la vista.

La inflación en Chile subió al 4,1% interanual en agosto y la variación mensual fue del 0,6%, por encima de lo previsto por los analistas. (REUTERS/Iván Alvarado)

“La sorpresa positiva refuerza la necesidad de que el Banco Central de Chile mantenga la cautela”, escribió Andrés Abadía, economista jefe para América Latina de Pantheon Macroeconomics, antes de la decisión de tasas. Añadió que “es probable que el camino de regreso al objetivo del 3% siga siendo desigual”.

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Los precios al consumidor en Chile subieron un 4,1% interanual en agosto, según informó la agencia nacional de estadística. La inflación mensual fue del 0,6%, el doble de la previsión mediana de los analistas encuestados por Bloomberg, impulsada por el encarecimiento de los alimentos y el transporte.

El presidente José Antonio Kast, quien proyecta una recuperación económica hacia fin de año. (EFE/ Juan Pablo Pino)

Una Reserva Federal más restrictiva supone otro riesgo para la inflación en Chile. Una subida de tasas en EE.UU. podría fortalecer el dólar frente a monedas como el peso y encarecer las importaciones chilenas.

La actividad económica de Chile cayó un 1,7% en julio, su mayor descenso mensual desde 2022, informó el banco central el 1 de septiembre. La contracción estuvo impulsada por sectores clave como la minería, el comercio y los servicios.

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La economía comenzará a recuperarse hacia finales de este año, dijo el presidente José Antonio Kast en una entrevista con una emisora local el 7 de septiembre. Aunque la ley ómnibus aprobada recientemente por el gobierno busca mejorar las condiciones para la inversión con medidas como recortes de impuestos corporativos, las autoridades aún no han logrado reducir el elevado desempleo, afirmó.

(c) 2026, Bloomberg