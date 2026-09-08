Las petroleras que operan en Vaca Muerta adelantarán fondos para pavimentar y mejorar las rutas en Neuquén

Las compañías prefinanciarán las obras mediante adelantos de regalías y tributos. (Foto: Reuters)

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El gobierno de Neuquén y trece empresas petroleras acordaron un esquema de financiamiento de USD 154,5 millones para pavimentar, repavimentar y reparar rutas vinculadas con Vaca Muerta. Los fondos surgirán de adelantos de regalías, cánones y peajes por el uso de infraestructura provincial.

El entendimiento reúne a YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, GeoPark, Tecpetrol, Harbour y Continental. Las compañías forman parte de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

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Según informó la entidad empresaria, el aporte de cada operadora se calculará mediante una fórmula que tendrá en cuenta su participación en la producción no convencional de la cuenca y sus compromisos fiscales con la provincia. Los recursos integrarán un fideicomiso y se liberarán a medida que se certifique el avance de los trabajos.

El gobernador Rolando Figueroa señaló que el acuerdo permitirá “pavimentar y repavimentar 160 km de rutas en la región Vaca Muerta”. También sostuvo que el mecanismo de prefinanciación busca acelerar las obras necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

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El acuerdo entre las petroleras y el gobierno local implica la pavimentación y reparación de rutas de Vaca Muerta. (Gobernación de Neuquén)

En tal sentido, una de las obras será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el denominado Camino de la Tortuga. El plan también prevé reparaciones y nuevos pavimentos sobre la Ruta Provincial 51.

Figueroa detalló que las intervenciones alcanzarán a la Ruta Provincial 8, en el tramo entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el Camino de la Tortuga; la Ruta Provincial 51, entre las rutas 8 y 17; la repavimentación de otro sector de la Ruta Provincial 8, entre la Ruta 51 y la Ruta 7; y la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

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La provincia asumió el compromiso de ejecutar, con fondos propios o mediante contrataciones a terceros, trabajos sobre las rutas provinciales 6 y 7. Esas intervenciones completarán esta etapa del programa vial.

“Las empresas van a prefinanciar las obras, a través de regalías anticipadas y el anticipo del cobro de peajes”, afirmó el gobernador neuquino. Y agregó: “Eso nos va a permitir acelerar la curva desarrollo de las rutas que necesitamos”.

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El acuerdo establece que los aportes empresariales se realizarán a través de un fideicomiso, con desembolsos sujetos a la certificación de cada avance de obra. La CEPH definió el entendimiento como un mecanismo de cooperación público-privada para responder a las exigencias de infraestructura que plantea el desarrollo de la producción de hidrocarburos en la cuenca.

También avanza Bypass de Añelo, un proyecto para redirigir el tránsito pesado del centro de la ciudad neuquina que se encuentra en el corazón de Vaca Muerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, las empresas y la administración provincial avanzan con el Bypass de Añelo, una obra que busca desviar del centro urbano el tránsito pesado asociado a Vaca Muerta. Ese proyecto es financiado por un consorcio de 10 productoras de hidrocarburos bajo otro acuerdo con la provincia.

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Neuquén ya es la tercera provincia exportadora del país

La matriz exportadora argentina incorporó nuevos focos de crecimiento por el avance de la energía y la minería. La Patagonia fue una de las regiones con mayor expansión: durante el primer semestre de 2026 concentró el 17,8% de las exportaciones del país, por encima del 14,8% que había representado en 2025.

Neuquén encabezó ese cambio. Sus ventas al exterior sumaron USD 4.283 millones, un incremento interanual de 84,5%, que ubicó a la provincia como la tercera mayor exportadora del país, después de Buenos Aires y Santa Fe.

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La comparación con una década atrás dimensiona el cambio. En 2015, Neuquén aportaba solo el 0,25% de las exportaciones argentinas. Entre enero y junio de 2026, su participación ascendió al 8,7%, más de 30 veces el nivel de entonces.

El Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral sostuvo que esta evolución no desplaza a los sectores tradicionales, sino que suma actividades con peso creciente dentro de la oferta exportable.

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El petróleo explica buena parte de la expansión neuquina y patagónica. Las colocaciones externas de crudo totalizaron USD 4.693 millones, tras un alza de 47,7%, mientras que los envíos de carburantes crecieron 53,5%.

El aumento de la producción local también redujo la dependencia de los abastecimientos externos. Desde 2022 hasta el primer semestre de 2026, el índice de cantidades importadas de combustibles y lubricantes retrocedió 62,1 por ciento. La baja coincidió con la expansión de la actividad energética, en especial por el desarrollo de Vaca Muerta.

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