Impactante operativo para rescatar a un tripulante extranjero de un buque pesquero a 400 kilómetros de Mar del Plata

La Prefectura Argentina llevó a cabo las tareas que incluyeron la utilización de un avión y un helicóptero. El hombre, de nacionalidad indonesia, padeció un presunto ACV y fue trasladado cuando llegó a tierra firme

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La Prefectura Naval Argentina desplegó este martes un operativo de rescate para aeroevacuar a un tripulante de un buque pesquero, de bandera portuguesa, que sufrió síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV) cuando navegaba fuera de la Zona Económica Exclusiva del país, a unas 230 millas náuticas (425 kilómetros) de Mar del Plata.

La emergencia comenzó cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata recibió una comunicación del capitán del buque Novo Virgem Da Barca, solicitando una radio consulta médica por un marinero indonesio de 57 años.

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Según advirtió el capitán, el tripulante de la embarcación, que en ese momento navegaba a unas 230 millas náuticas (425 kilómetros) de la costa de Mar del Plata, padecía debilidad en los miembros superior e inferior del lado izquierdo, presentaba desviación de la comisura labial izquierda, fuerte dolor de cabeza, dificultad para hablar y desorientación, entre otras señales de alarma.

Un médico de la Prefectura alertó que podría tratarse de un ACV, por lo que recomendó que comenzaran a navegar rumbo al puerto de Mar del Plata para realizar una aeroevacuación.

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La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de rescate para aeroevacuar a un tripulante de un buque pesquero portugués a 230 millas náuticas de Mar del Plata.

El conjunto de síntomas descritos por el capitán —hemiplejía parcial en el lado izquierdo del cuerpo, desviación facial, cefalea intensa y pérdida de la capacidad de expresión verbal— constituye un cuadro clínico que los especialistas asocian directamente con un ACV. Es una afección que requiere atención médica urgente, ya que cada hora sin tratamiento incrementa el riesgo de daño neurológico permanente. La distancia a la que se encontraba el Novo Virgem Da Barca respecto del litoral argentino hacía inviable cualquier alternativa que no fuera la evacuación aérea.

Mientras se monitoreaban, a través del Sistema Guardacostas desarrollado por la fuerza, los movimientos del buque, a primera hora de este martes despegaron desde la Estación Aérea Mar del Plata un avión y un helicóptero, con un médico y rescatistas a bordo, para concretar la operación.

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El sistema de seguimiento permitió a las autoridades mantener contacto continuo con la embarcación durante todo el trayecto de aproximación de las aeronaves. La coordinación entre la tripulación del pesquero y el personal de la Prefectura resultó determinante para garantizar que el buque se desplazara en la dirección correcta mientras el helicóptero avanzaba desde la costa. Según precisó la autoridad marítima, el operativo involucró recursos humanos y técnicos de distintas áreas de la institución, lo que refleja la complejidad logística que supone una evacuación a esa distancia del litoral.

El helicóptero de la Prefectura realizó el izado del tripulante en altamar con un nadador de rescate, en una maniobra clave del operativo marítimo.

Tras un vuelo mar adentro, al arribar al sitio donde se encontraba el pesquero, el helicóptero de la Prefectura se posicionó sobre él y, en una milimétrica maniobra, descendió un nadador de rescate para realizar el izado del tripulante enfermo.

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El procedimiento de izado en altamar es uno de los más exigentes dentro de las operaciones de rescate marítimo. Requiere precisión del piloto para mantener la aeronave estable sobre la cubierta del buque, así como destreza del nadador para asistir al paciente durante el ascenso. La condición del marinero indonesio añadía una dificultad, dado que su estado neurológico limitaba su capacidad de colaborar activamente durante la maniobra.

Una vez a bordo de la aeronave, un médico de la Prefectura le brindó las primeras atenciones, mientras era conducido al helipuerto que la Autoridad Marítima Nacional posee en su sede ubicada en la zona del puerto de Mar del Plata.

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Allí, previa coordinación, era aguardado por una ambulancia que lo trasladó a un hospital privado para recibir asistencia médica. En tanto, la embarcación reinició su navegación hacia la zona de pesca.

<b>El megaoperativo para rescatar a un marinero que tenía un dolor en el pecho</b>

Un marinero con dolor precordial fue rescatado en alta mar por la Prefectura en pleno 25 de mayo

No es la primera vez que la Prefectura Naval Argentina lleva adelante una aeroevacuación de este tipo en el año. El 25 de mayo pasado, un marinero argentino de 45 años que navegaba a bordo del pesquero “Bogavante Segundo” sintió fuertes dolores en el pecho y escalofríos en plena navegación. El capitán del buque alertó a la institución mediante comunicación radioeléctrica, y los médicos de la fuerza iniciaron de inmediato una radioconsulta a distancia.

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Al agravarse los síntomas, con un diagnóstico presuntivo de dolor precordial e hipertensión arterial, se ordenó la evacuación aérea. Un helicóptero partió desde Bahía Blanca y un avión despegó desde Viedma en apoyo. Tras el izado del paciente, fue trasladado al aeropuerto de Viedma, donde una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) lo derivó a un hospital para recibir atención definitiva.