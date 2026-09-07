El petróleo regresa a sus precios más altos desde julio y cotiza otra vez cerca de los USD 100 el barril

La provisión global de crudo desde el Golfo Pérsico sigue amenaza por el conflicto desatado el 28 de febrero.

Guardar

El petróleo crudo vuelve a negociarse en alza este lunes, nuevamente cerca de los USD 100 el barril y en su nivel más alto desde el 23 de julio, en una sesión con el trasfondo de la escalada bélica en Oriente Medio y un feriado en los EEUU por la conmemoración del Día del Trabajo en el país norteamericano.

Los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre alcanzaron su nivel más alto desde el 24 de julio, a USD 97,93 el barril, una ganancia de 1,4%, para retrocedr más tarde a 97,47 dólares.

PUBLICIDAD

Irán amenazó este lunes con tomar represalias contra cualquier nuevo ataque estadounidense contra sus activos, advirtiendo de que la cadena de producción energética de la región era “extensa, accesible y vulnerable” y que las empresas estadounidenses de petróleo y gas presentes allí compartían esa vulnerabilidad.

“Si atacan nuestros activos, les atacarán a ustedes”, declaró el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tras los ataques estadounidenses e iraníes contra el transporte marítimo del fin de semana, que el lunes hicieron que los precios del petróleo alcanzaran en un momento dado sus máximos de las últimas seis semanas.

PUBLICIDAD

La evolución del petróleo en el último año. (Fuente: Oil Prices)

El domingo, el alto cargo de seguridad iraní Mohsen Rezaei afirmó que Irán anunciaría en los próximos días planes para una nueva zona restringida en el Golfo y que pronto aprobaría los mapas de un nuevo corredor marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Irán restringió el tráfico a través del estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo y gas, desde que comenzó la guerra con Estados Unidos con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero.

PUBLICIDAD

Rezaei afirmó que la nueva zona restringida comenzaría en el punto donde se inicia el bloqueo naval estadounidense contra Irán y se extendería hacia zonas del Golfo. Cualquier buque que entrara en la nueva zona sería incluido en una lista de sanciones iraní, añadió.

“Solo nos comprometeremos a mantener abierto el estrecho de Ormuz cuando ellos -los estadounidenses- pongan fin al sabotaje, las amenazas y los ataques contra Irán”, declaró Rezaei.

PUBLICIDAD

En Ormuz se registra un promedio diario de solo 10 buques de materias primas que cruzan el estrecho, el nivel más bajo desde mayo

El alto funcionario resaltó la actitud desafiante de Irán: Qalibaf lanzó una nueva amenaza de responder a cualquier ataque estadounidense, en lo que pareció ser una respuesta a una advertencia del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de que la flota de petroleros de Irán estaba “indefensa”.

“Es sencillo: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta. Las empresas petroleras y gasísticas estadounidenses que operan en estas aguas y en estas instalaciones comparten esa exposición”, escribió Qalibaf, principal negociador de Irán, en un mensaje en la red social “X”.

PUBLICIDAD

“Ataquen nuestros activos y recibirán un ataque. Ya lo hemos demostrado. Pregunten a las bases que ya no son viables», en referencia a los ataques iraníes contra bases militares estadounidenses en la región a lo largo del conflicto.

EEUU e Irán intercambian ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no logró los objetivos que se fijó cuando lanzó la “Operación Furia Épica” en febrero: poner fin al programa nuclear de Irán, frenar su capacidad para atacar a sus vecinos y crear las condiciones para que los iraníes derroquen a sus dirigentes.

PUBLICIDAD

Los gobernantes clericales de Teherán siguen en el poder y pretenden salir de la guerra más fuertes que antes, exigiendo el levantamiento de las sanciones y con la esperanza de recaudar peajes de los buques que utilizan el estrecho, por el que circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas antes de la guerra.

“El conflicto en Oriente Medio se agravó tras las advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán, que declaró haber atacado tres buques en rutas no autorizadas del Estrecho de Ormuz y lanzado misiles contra un portaaviones y un destructor estadounidenses, anunciando una zona de exclusión marítima con sanciones a buques infractores”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

PUBLICIDAD

Reflejo de esta situación, la consultora Kpler registró un promedio diario de solo 10 buques de materias primas cruzando Ormuz, el nivel más bajo desde mayo.

Irán afirmó que intensificará sus esfuerzos para hacer frente a los problemas provocados por las sanciones de EEUU que están paralizando su economía

Tras una pausa en las acciones militares durante gran parte de agosto, se reanudaron los ataques de represalia tras el desmoronamiento del acuerdo de alto el fuego provisional alcanzado en junio, y se avanzó muy poco para volver a encarrilar el proceso de paz.

PUBLICIDAD

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado tres petroleros iraníes, según informó el Mando Central de Estados Unidos, incluido uno frente a la isla de Jarg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, tras los ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra buques de guerra estadounidenses en la región.

Teherán demostró que sigue teniendo la capacidad de atacar intereses estadounidenses en países vecinos y de interrumpir el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Según los datos de tráfico marítimo del lunes, en los últimos diez días transitaron por el estrecho una media de diez buques de mercancías al día, la cifra más baja desde mayo.