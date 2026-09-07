Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 7 de septiembre

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Qué es el “job hugging” y por qué afecta a 8 de cada 10 trabajadores argentinos El estudio muestra que, pese al temor, el 79% está pensando en cambiar de empleo y la gran mayoría se siente estancado en su carrera