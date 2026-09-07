Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 7 de septiembre

El billete al público continúa ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue es operado a $1.540

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13:23 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue ofrecido sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. . El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.528,60 para la venta y $1.477,21 para la compra.

13:23 hsHoy

Qué pasará con el dólar en septiembre: los factores que podrían ayudar al Gobierno a mantener la estabilidad cambiaria

Analistas privados identifican un arranque de mes con menos presión sobre el mercado oficial, apoyado en importaciones energéticas más bajas, liquidaciones del campo y mayor ingreso de divisas por colocaciones de deuda

El dólar mayorista se consolidó en torno a los $1.500 en las últimas jornadas. (Foto: Reuters)
El dólar mayorista se consolidó en torno a los $1.500 en las últimas jornadas. (Foto: Reuters)

Septiembre inició con varios factores que podrían sostener la estabilidad cambiaria durante el mes, en un contexto en el que buena parte de los analistas privados observa condiciones más favorables para que el tipo de cambio transite las próximas semanas sin sobresaltos. La combinación incluye una menor demanda de divisas para importar energía, un flujo todavía relevante del agro, una mayor oferta vinculada a emisiones de deuda y una baja de algunas fuentes de presión que habían pesado sobre el mercado en meses previos.

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13:22 hsHoy

La mejora de las cuentas externas suma reservas y abre margen para una baja del índice de riesgo país de la Argentina

El BCRA informó que en los primeros siete meses del año el balance del intercambio con el exterior de bienes, servicios y el movimiento financiero fue positivo por primera vez desde 2019 y alcanzó a USD 3.500 millones

En 2026 se alcanzara un objetivo que no se observaba desde hace siete años: el saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sustentado en el intercambio comercial (Foto: Reuters)
En 2026 se alcanzara un objetivo que no se observaba desde hace siete años: el saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sustentado en el intercambio comercial (Foto: Reuters)

El modelo económico de la administración de Javier Milei exhibe algunos lineamientos como el dólar estabilizado y una importante promoción de los rubros productivos con perfil exportador, frente a una demanda interna debilitada, contraste que permite que en 2026 se alcanzara un objetivo que no se observaba desde hace siete años: el saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

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13:22 hsHoy

El campo acelera: récords de exportaciones, más molienda y USD 19.000 millones de liquidación en lo que va del año

El desempeño de julio y agosto confirma la solidez del complejo oleaginoso y cerealero en el arranque de la segunda mitad del año

Las exportaciones de soja lograron en julio el quinto mejor resultado desde 2021. (Ciara-CEC)
Las exportaciones de soja lograron en julio el quinto mejor resultado desde 2021. (Ciara-CEC)

La agroindustria exportadora argentina llega a fines del invierno con señales de fortaleza en varios frentes a la vez. Los datos de julio y agosto difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), a través de su Monitor Agroindustrial, muestran una industria que trabaja a buen ritmo, un sector exportador que dejó varios récords en el camino y un ingreso de divisas que se mantiene por encima de los promedios históricos.

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13:22 hsHoy

Escasas compras del BCRA

El Banco Central anotó compras por solo USD 127 millones en el acumulado durante la semana pasada, mientras que las reservas internacionales brutas, en los USD 50.756 millones, crecieron en USD 965 millones, con el aporte de la suba de 1,1% semanal para el oro y movimientos técnicos de depósitos de divisas de cartera propia de bancos, propios del inicio del mes.

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