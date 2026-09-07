El déficit comercial con Brasil de este año será mucho menor que el de 2025 por la caída de las importaciones

En agosto, Argentina registró un déficit comercial con Brasil de USD 380 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el intercambio bilateral con Brasil, la Argentina acumuló un déficit de USD 1.635 millones durante los primeros ocho meses de 2026, frente a los USD 4.119 millones registrados en el mismo período de 2025. La proyección anual apunta a un rojo cercano a USD 2.500 millones, menos de la mitad de los USD 5.201 millones registrados en 2025. La menor demanda y el retroceso de las importaciones, con fuerte incidencia del sector automotor, explican la mayor parte de la corrección.

La estimación surge del último informe de Abeceb y confirma una marcada reducción del desequilibrio bilateral. En agosto puntualmente, se registró un déficit comercial de USD 380 millones, por debajo del saldo negativo de USD 613 millones registrado en igual mes del año pasado.

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La reducción respondió a un incremento de 6,7% en las exportaciones, combinado con una caída de 10% en las importaciones. En este contexto, el flujo comercial total con Brasil —suma de exportaciones e importaciones— se contrajo 3,5%, hasta alcanzar USD 2.578 millones.

Las exportaciones a Brasil crecieron 6,7% en agosto, mientras que las importaciones cayeron 10% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las importaciones argentinas desde Brasil totalizaron USD 1.479 millones en agosto y acumularon diez meses consecutivos de contracción, aunque la baja se moderó frente al mes previo, cuando habían registrado una caída de 14,8% interanual. En el acumulado del año, disminuyeron 17,2% interanual, en contraste con el crecimiento de 49,5% registrado en igual período del año pasado.

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La caída del mes pasado estuvo explicada principalmente por el complejo automotor, cuyos principales rubros restaron USD 176 millones. Esta disminución fue parcialmente compensada por mayores compras de energía eléctrica, carne bovina, mineral de hierro y productos laminados de hierro.

Por el lado de las exportaciones, estas sumaron USD 1.099 millones en agosto, con un avance interanual de 6,7%. En términos acumulados, el año registra un incremento de 4,1% frente a 2025, lo que consolida la recuperación iniciada en marzo tras el arranque negativo del primer trimestre (-6,9% entre enero y marzo).

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En agosto, el complejo automotor aportó USD 46 millones y explicó la mayor parte del incremento neto, acompañado por aumentos en las ventas de lácteos y productos energéticos, por USD 15 millones y USD 17 millones, respectivamente. En sentido contrario, el complejo cerealero restó cerca de USD 24 millones.

Vale mencionar que los productos del sector energético y petrolero exhibieron una tendencia dispar. Los envíos de fuel oil y otros aceites combustibles derivados del petróleo mostraron fuertes subas extendiendo el repunte observado en meses previos. En cambio, las colocaciones de propano y butano licuado cayeron 30,6%. Tomados en conjunto, ambos productos sumaron USD 37,6 millones, monto que supera en USD 16,8 millones a igual mes de 2025.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

En perspectiva, Abeceb explicó: “La contención de las importaciones responde a dos fuerzas que empujan en el mismo sentido. La primera es la debilidad de la demanda interna argentina, con una industria manufacturera estancada. La segunda es la apertura comercial hacia mercados extra-Mercosur, en particular China, que desplaza compras antes de origen brasileño, con un efecto especialmente marcado en el automotriz, donde la oferta china gana terreno tanto en el mercado argentino como en el brasileño”.

Las exportaciones, en cambio, mantendrían el ritmo, traccionadas por el complejo automotor —las pick ups medianas argentinas lideran su segmento en Brasil— y por el sector energético, tanto en precios como en cantidades. El complejo cerealero no sumaría en este frente: el saldo exportable se coloca en Asia mientras Brasil amplía sus compras de trigo a orígenes extra-Mercosur.

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De todos modos, para la consultora, la baja del rojo bilateral proyectada hacia adelante podría verse amortiguada por algunos factores:

Apreciación real del peso: el tipo de cambio nominal sube por debajo de la inflación, lo que abarata el abastecimiento externo.

Desvío de oferta brasileña: la sobretasa del 25% aplicada por Estados Unidos desde julio podría redirigir hacia la Argentina mercadería que Brasil ya no coloca en ese destino. Este canal ya es visible en carne bovina y siderurgia .

Disipación del efecto estacional de la energía: al salir del invierno, se moderaría el empuje de las importaciones de energía eléctrica.

Mayor peso exportador del sector energético, que también contribuiría a amortiguar la corrección.