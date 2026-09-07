Economía

El Banco Central no compró dólares por tercera vez en el año y rompió una racha de 27 días consecutivos con saldo positivo

La autoridad monetaria no intervino en el mercado cambiario. Los antecedentes previos se remontan a fines de julio y principios de enero de 2026

La autoridad monetaria quebró una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. (Foto: REUTERS)
La autoridad monetaria quebró una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. (Foto: REUTERS)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios este lunes y rompió una racha compradora de 27 jornadas consecutivas. Se trata de la tercera vez en el año en la cual la autoridad monetaria decide no intervenir en la plaza cambiaria.

Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario, a comienzos de enero de 2026, la entidad presidida por Santiago Bausili ya adquirió 14.176 millones de dólares. De esta manera, el BCRA ya cumplió largamente la meta anual estipulada de USD 10.000 millones y no se descarta que alcancen los USD 16.000 millones antes de que concluya el año.

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En cuanto a la no intervención de este lunes, la falta de actividad en los mercados de Estados Unidos por el feriado redujo este lunes la liquidez de la plaza financiera argentina. En el segmento de contado se negociaron USD 299,8 millones, menos de la mitad del volumen registrado durante la semana previa.

“El BCRA tuvo saldo neutro el día de hoy, con USD 299,88 millones operados totales en la rueda. Recordar que hoy es feriado en EE.UU. por lo que no había rueda con liquidación en el exterior”, explicó Salvador Vitelli, el jefe de Research de Romano Group.

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En ese contexto, el dólar mayorista subió $3,50, equivalente a 0,2%, y cerró a 1.511,50 pesos. En lo que va de septiembre acumula un avance de tres pesos, mientras que en 2026 aumenta $56,50, o 3,9 por ciento.

A la vez, el Banco Central elevó el límite superior de las bandas cambiarias a 1.889,06 pesos. Así, la cotización mayorista quedó $377,56 —un 25%— por debajo de ese techo de libre flotación.

Cabe destacar que en agosto, las compras de dólares del BCRA sumaron USD 768 millones, cifra que evidenció una desaceleración frente a los meses anteriores y que marcó el nivel mensual más bajo de 2026. En julio, la incorporación de divisas había alcanzado USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones de pesos.

El menor ritmo respondió a una combinación de mayor demanda de dólares y una oferta más limitada, que redujo la capacidad de la autoridad monetaria para sostener el nivel de compras que había mostrado durante los meses previos.

Por otra parte, las reservas internacionales brutas cerraron en USD 50.733 millones este lunes, con una baja intradiaria de 23 millones de dólares. Más allá de la leve reducción, el stock del Central se consolidó por encima de los USD 50.000 y se acerca nuevamente al nivel más alto en la era Milei y desde septiembre de 2019.

Un nuevo canje

El Ministerio de Economía y el BCRA realizaron un canje de deuda que permite a la autoridad monetaria incorporar letras del Tesoro vinculadas a la evolución del tipo de cambio por hasta 2.000 millones de dólares. La transacción le aporta al organismo instrumentos para actuar en los mercados de cobertura cambiaria sin desprenderse de reservas internacionales. El acuerdo se celebró el jueves 4 de septiembre y tuvo liquidación este lunes 7.

Como parte del intercambio, el BCRA cedió al Tesoro las LECAP S30O6, títulos en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y rendimiento a tasa fija. A cambio, recibió dos Letras vinculadas al dólar estadounidense: las LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 y un valor nominal original de hasta USD 800 millones, y las LELINK D30O6, que vencen el 30 de octubre de 2026 y pueden alcanzar un VNO de 1.200 millones de dólares.

El monto máximo de la operación es de 2.000 millones de dólares. La cantidad final de cada instrumento, no obstante, queda sujeta a las cotizaciones de mercado vigentes al momento de efectuar la conversión.

El resultado es un cambio en la cartera del Banco Central. La entidad deja de tener un título en pesos que capitaliza intereses a una tasa fija y pasa a contar con activos cuyo valor acompaña el movimiento del dólar oficial. Las letras dollar-linked le permiten vender cobertura cambiaria en los mercados financieros, un recurso que el equipo económico utilizó ante períodos de presión sobre el tipo de cambio en 2025 y 2026.

Para la consultora Max Capital, el efecto directo del canje es claro: “ampliará el margen del banco central para vender instrumentos de cobertura cambiaria”. La consultora Outlier, por su parte, señaló que “la operación busca nutrir al BCRA de mayor poder de fuego en los mercados de cobertura, donde lo hemos visto muy activo durante los últimos meses”.

Del lado del Tesoro, el canje también implica una modificación de sus compromisos. Sustituye una deuda denominada en pesos y atada a una tasa fija por obligaciones cuyo rendimiento se ajusta según la evolución cambiaria. Así, reduce la sensibilidad de esos vencimientos a las tasas en moneda local, aunque incorpora una mayor exposición a las variaciones del dólar.

La operación replica otra realizada en julio entre el Tesoro y el Banco Central, también por un tope de 2.000 millones de dólares. Con esta nueva transferencia, el BCRA amplía la disponibilidad de títulos dollar-linked para negociar en el mercado secundario.

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