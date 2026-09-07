El Banco Nación baja la tasa para refinanciar a las familias con problemas de deudas ante la mora récord: quiénes pueden acceder

El BNA ya realizó más de 100.000 refinanciaciones en 2026. (Foto: Banco Nación)

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En un contexto de mora en niveles récord, el Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció una baja de la tasa para la refinanciación de deudas, una medida que comenzó a regir este lunes y que reduce del 35% al 29% el interés de una de las líneas destinadas a clientes con atrasos recientes.

Según el comunicado oficial de la entidad pública, el cambio busca aliviar la carga mensual de las familias con dificultades para afrontar sus pagos. Se trata de una medida que rige solo para clientes actuales del BNA.

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El banco estatal indicó que, con esta modificación, una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasa de una cuota estimada de $354.900 a $317.400, lo que representa $37.500 menos por mes. En todo el plazo, la rebaja nominal asciende a $2,25 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el banco.

Más de 109.000 refinanciaciones en 2026

De acuerdo con el texto oficial del Banco Nación, durante 2026 ya se refinanciaron 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de 503,3 mil millones de pesos.

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Una refinanciación de $10 millones a 60 meses pasa de una cuota estimada de $354.900 a $317.400. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado presentó estas cifras en el marco de una serie de herramientas orientadas a clientes con problemas para sostener sus compromisos financieros. En ese esquema, la entidad detalló cuatro alternativas de refinanciación y reprogramación.

Cuatro opciones para distintos tipos de deuda

Las medidas alcanzan tanto a clientes con obligaciones dentro del propio banco como a quienes registran compromisos con otras entidades, atrasos recientes en tarjetas o situaciones de mora ya consolidada.

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Deudas dentro del BNA: la propuesta permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el banco, y del 15% para el resto, más el ajuste por inflación.

Deudas del BNA y de otros bancos: la línea las reúne en una financiación UVA. Para quienes perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12% , más el ajuste por inflación.

Tarjeta con atraso reciente: entre 1 y 85 días , se puede refinanciar en pesos hasta $ 30 millones , con plazos de 24 a 60 meses . Desde este lunes, la tasa nominal anual baja del 35% al 29% .

Mora ya instalada: el BNA permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales, con plazos de hasta 120 meses. Según el comunicado, ofrece tasas preferenciales y premios por cumplimiento.

Tasas más bajas para préstamos personales

La semana pasada, el Banco Nación informó una baja de entre seis y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus créditos personales destinados a quienes acreditan salarios o jubilaciones en la entidad. La medida busca reducir el valor de las cuotas y facilitar el acceso al financiamiento.

El beneficio está dirigido a clientes que reciben sus haberes o prestaciones previsionales a través del BNA. Forma parte de una estrategia de la entidad para ampliar las alternativas de crédito con condiciones diferenciales para ese grupo.

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Según indicó el banco en un comunicado, el recorte permite “obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”. Como ejemplo, presentó la situación de un préstamo de $10 millones a 72 meses para un cliente con sueldo acreditado en la entidad.

El Banco Nación informó una baja de entre seis y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus créditos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo esas condiciones, el pago inicial mensual pasa de $582.839 a 518.328 pesos. La diferencia es de $64.511, una caída del 11,1 por ciento. El requisito de ingreso mínimo también se reduce: baja de $1.665.252 a $1.480.938, es decir, $184.314 menos, con una variación equivalente.

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El banco sostuvo que la menor exigencia de ingresos y la reducción de las cuotas pueden extender las posibilidades de financiamiento entre trabajadores y jubilados que ya operan con la entidad.

La iniciativa se incorpora a otros productos que el Banco Nación amplió en los últimos meses para clientes que buscan ordenar sus finanzas. Entre ellos figuran líneas para reunir deudas contraídas en diferentes bancos en un único crédito.

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La oferta también contempla mecanismos para reestructurar préstamos ya otorgados, con plazos más extensos y cuotas iniciales de menor valor. Además, incluye planes para cancelar consumos de tarjetas de crédito bajo “criterios de sustentabilidad financiera”.

El anuncio se conoce mientras crece la morosidad en el sistema financiero. Un informe de la consultora 1816, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), señaló que la irregularidad crediticia del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio. En el segmento de hogares, la proporción de préstamos con atrasos superiores a 90 días aumentó de 12,77% a 12,94 por ciento. Entre las empresas, el indicador pasó de 3,50% a 3,61 por ciento.

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