El Salvador

La sequía por el fenómeno de El Niño ya provoca pérdidas del 20% en la siembra de maíz y frijol en El Salvador

Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), alertó en entrevista con Infobae El Salvador sobre el riesgo de déficit alimentario por la falta de lluvias y el retraso en las siembras en la región oriental

La sequía provocó pérdidas de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol en El Salvador, según CAMPO. (Cortesía: @oscardomsv).
La sequía provocó pérdidas de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol en El Salvador, según CAMPO. (Cortesía: @oscardomsv).
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El actual ciclo agrícola ha presentado pérdidas por 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol en El Salvador debido a la sequía, según Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO). Estas cifras equivalen al 20% del total sembrado en el periodo, de acuerdo con el dirigente.

En entrevista exclusiva con Infobae El Salvador, Treminio advirtió que, ante este panorama, la producción interna de granos básicos podría no ser suficiente para cubrir la demanda nacional.

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Treminio explicó que la combinación entre una menor oferta local y la creciente dependencia de importaciones puede incidir de manera negativa en la estabilidad de los precios y comprometer la seguridad alimentaria.

El consumo anual de maíz en el país es de 18,800,000 quintales y la proyección de producción esperada para el ciclo es de 15,960,000 quintales.

Para el frijol, el consumo estimado asciende a 2,400,000 quintales y la producción esperada se calcula en 1,950,000 quintales, lo que acentúa la brecha entre lo que se produce y lo que la población necesita.

Las pérdidas del ciclo agrícola equivalen al 20% de lo sembrado y ponen en riesgo la producción interna de granos básicos. (Foto cortesía MAG)
Las pérdidas del ciclo agrícola equivalen al 20% de lo sembrado y ponen en riesgo la producción interna de granos básicos. (Foto cortesía MAG)

En este contexto, Treminio puntualizó que los precios de los alimentos han experimentado un alza significativa: “el maíz en una semana subió cuatro dólares y los frijoles subieron cinco dólares por quintal”.

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Señaló que el incremento afecta tanto al frijol de seda como al tinto, mientras que el arroz ha registrado una variación menor o casi nula, debido a que su consumo es más bajo en comparación con otros granos básicos.

Para el presidente de CAMPO, este aumento de precios impacta especialmente a las personas con menos capacidad económica, ya que el acceso a los alimentos depende cada vez más del poder adquisitivo y no solo del abastecimiento. “La situación golpea sobre todo a quienes menos tienen”, advirtió.

Impacto de la sequía y riesgo de déficit

El mayor impacto de la sequía se concentra en la región oriental del país. Treminio explicó que la siembra postrera, que normalmente se realiza en agosto y principios de septiembre, no se ha iniciado en esa zona debido a la ausencia total de lluvias.

“En el mes de agosto oriente no llovió ni una gota en todo el mes”, afirmó. Añadió que la fecha límite para la siembra: “Hasta el 12 de septiembre tenemos para sembrar. Si ya no sembramos ahí, ya no vamos a poder sembrar”.

Según sus estimaciones, “el setenta y cinco por ciento de la producción de frijol, que son aproximadamente un millón cuatrocientos mil quintales, están en riesgo”.

El consumo de maíz y frijol supera la producción esperada en El Salvador y amplía el déficit de granos básicos. (Cortesía: Óscar Domínguez)
El consumo de maíz y frijol supera la producción esperada en El Salvador y amplía el déficit de granos básicos. (Cortesía: Óscar Domínguez)

El dirigente añadió que el pronóstico climático no es alentador: se espera una transición de un Niño severo a un Superniño, lo que incrementa la incertidumbre sobre la posibilidad de sembrar y cosechar en las próximas semanas.

Además, el arroz no ha registrado pérdidas porque su cultivo depende de riego bajo inundación, lo que permite garantizar la producción, pero el sorgo (maicillo) no se ha sembrado este año debido al mismo fenómeno de sequía.

Frente a este escenario, Treminio afirmó que el abastecimiento de maíz y arroz está asegurado, en parte, gracias a la importación desde países como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. Sin embargo, matizó: “No va a haber escasez, pero sí va a haber déficit. O sea que sí vamos a... y el déficit va a subir en relación a los años anteriores”.

Productores, plagas y políticas públicas

El impacto de la sequía también se refleja en la reducción de productores activos. Según Treminio, sesenta mil agricultores en la zona oriental han dejado de sembrar debido a la falta de lluvias y a expectativas poco alentadoras.

Destacó que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, existen cuatrocientos ocho mil productores de granos básicos en el país, mientras que datos oficiales del Ministerio de Agricultura indican solo ciento treinta y cinco mil.

Los precios del maíz subieron cuatro dólares y los del frijol cinco dólares por quintal en una semana, de acuerdo con Luis Treminio. (Foto: cortesía)
Los precios del maíz subieron cuatro dólares y los del frijol cinco dólares por quintal en una semana, de acuerdo con Luis Treminio. (Foto: cortesía)

De los sesenta mil que no han sembrado, todos corresponden a la región oriental, lo que representa una reducción importante en la superficie cultivada.

Treminio consideró que la disminución en el número de productores y en las áreas sembradas puede alejar a El Salvador de la soberanía alimentaria.

Sobre las perspectivas para el cierre de año, advirtió que “el déficit va a subir”, aunque aclaró que no es posible precisar una cifra definitiva, ya que depende de las condiciones climáticas en los próximos meses.

Agregó que la segunda siembra, que debería aportar casi siete millones de quintales de granos básicos, se encuentra en riesgo de no concretarse por la sequía.

La afectación al ciclo agrícola no solo obedece al clima: Treminio también se refirió al impacto de las plagas, especialmente el gusano cogollero, y estimó que este insecto fue responsable de algunas pérdidas registradas en maíz y frijol.

Señaló que los productores han logrado controlar el brote mediante insecticidas, lo que ha evitado daños mayores.

El presidente de CAMPO sostuvo que la falta de una política nacional agropecuaria y de planificación anticipada ha dificultado la respuesta ante la crisis.

Consideró que sería conveniente que el Ministerio de Agricultura coordinara con los productores desde el inicio del año, definiera metas y brindara apoyo con insumos como fertilizantes y semillas.

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