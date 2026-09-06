Tomás Etcheverry va por los cuartos de final del US Open ante Alex Michelsen: hora y cómo verlo en vivo

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Tomás Etcheverry encadenó tres triunfos sólidos en el US Open (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Tomás Etcheverry se ilusiona con llegar todavía más lejos en el US Open. Después de conseguir ante Mariano Navone la clasificación por primera vez a los octavos de final en Nueva York, el argentino afrontará un nuevo desafío ante el local Alex Michelsen, por un lugar entre los ocho mejores.

El partido se jugará en el Grandstand del USTA Billie Jean King National Tennis Center. Está programado para no antes de las 15:30 de la Argentina, según anunció la organización. Podrá verse en vivo por ESPN y la señal de streaming Disney+.

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Etcheverry, número 32 del ranking ATP, llega a esta instancia después de atravesar una semana en la que consiguió superar una barrera que se le había resistido durante sus anteriores participaciones en el torneo. El platense derrotó a Vit Kopriva (69°) en la primera ronda, a Jacob Fearnley (101°) en la segunda y a Navone (49°) en la tercera, para alcanzar por primera vez la cuarta ronda del US Open.

El triunfo ante su compatriota tuvo además un significado especial porque le permitió volver a la segunda semana de un Grand Slam por segunda vez en su carrera. La anterior había sido en Roland Garros 2023, cuando alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta categoría.

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En Nueva York, el argentino buscará ahora repetir aquella actuación y meterse nuevamente entre los ocho mejores de un Major.

Del otro lado estará un rival que atraviesa también un momento destacado. Alex Michelsen tiene 22 años y ocupa actualmente el puesto 46 del ranking ATP. El estadounidense llegó a la cuarta ronda después de eliminar en la segunda ronda a su compatriota Brandon Nakashima, 16° preclasificado, por 6-3, 6-3 y 6-4. Luego eliminó al español Daniel Mérida (39°), por 7-6 (5), 6-4 y 6-3.

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El triunfo ante Nakashima había sido especialmente significativo porque el estadounidense llegaba como uno de los locales destacados del cuadro. Michelsen, en cambio, mostró una actuación sólida desde el fondo de la cancha y consiguió controlar buena parte del encuentro.

Ante Navone, que venía de dar el gran golpe del torneo ante Novak Djokovic (5°) y luego eliminó al italiano Matteo Berrettini (43°), Etcheverry consiguió marcar la diferencia en los momentos decisivos y utilizó su saque y la potencia de su derecha para prevalecer en el partido. “Sabía que iba a estar un poco más entero que él en lo físico. Aproveché eso y me sentí muy bien dentro de la cancha”, explicó el platense.

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Etcheverry le dedicó el triunfo a su papá, Fernando. “Él está atravesando una situación complicada. Me motiva que esté acá y poder jugar para él como cuando era chiquito. En mi época de Sub-10, Sub-12 y Sub-14, cuando íbamos a los Nacionales viajando con el auto”, dijo en declaraciones a ESPN.

El desafío ahora será diferente. Michelsen es un jugador joven, ágil, potente desde el fondo y con experiencia creciente en los grandes escenarios. Además, tendrá el respaldo del público local en un torneo en el que ya consiguió igualar su mejor actuación histórica.

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Para Etcheverry, la posibilidad es todavía mayor: si consigue superar al estadounidense, alcanzará nuevamente los cuartos de final de un Grand Slam y tendrá licencia para seguir soñando.