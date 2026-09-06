Vuelcos, heridos y alcohol: otra madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

En la avenida del Libertador, dos vehículos chocaron y el SAME debió asistir a cinco personas en el lugar

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Cerca de las 6 de la mañana de este domingo, dos autos chocaron sobre la avenida del Libertador al 2800, en el barrio porteño de Palermo, en un siniestro que involucró a cinco adultos y no dejó heridos trasladados, según detalló el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El episodio ocurrió en Avenida del Libertador 2882, entre Avenida Scalabrini Ortiz y Avenida Casares, en una zona de tránsito intenso durante las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el parte difundido por el SAME, en el lugar estuvieron involucrados tres hombres adultos y dos mujeres adultas.

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Tras la colisión, el personal médico concurrió al lugar para evaluar a los ocupantes de ambos vehículos. Sin embargo, las cinco personas involucradas rechazaron la atención sanitaria, por lo que no hubo derivaciones a centros de salud.

Luego de la intervención inicial de emergencia, las pericias fueron asignadas a la Comuna 12C, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con el choque y la determinación de las circunstancias en que se produjo el hecho. Por el momento, el reporte no precisó mayores detalles sobre la mecánica del impacto ni sobre eventuales restricciones de tránsito posteriores al siniestro.

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Dos autos sufrieron daños significativos tras una colisión ocurrida durante la madrugada, en la Avenida Libertador

Sin embargo, a lo largo de las primeras horas de este domingo se desarrollaron otros incidentes viales. El hecho de mayor gravedad ocurrió a las 3.20, cuando colisionaron un Peugeot 208 y un Volkswagen Polo en Avenida Ruiz Huidobro, a la altura de Plaza. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos volcó y el SAME asistió a los conductores. Luego dispuso el traslado de un hombre de 26 años al hospital Pirovano. En el lugar también trabajaron Bomberos de la Ciudad, personal de Tránsito y efectivos de la Policía Comuna 12, mientras que las pericias científicas comenzaron a las 4.00.

Antes de ese episodio, a la 1.20, una camioneta Volkswagen Amarok gris chocó contra un boulevard en San Pedro 4900, entre Avenida Escalada y Guardia Nacional. En el vehículo viajaban cuatro personas alcoholizadas. El conductor, un hombre de 57 años, fue asistido por el SAME por un traumatismo leve, pero rechazó el traslado y quedó a disposición policial. En ese operativo intervinieron dos ambulancias y una unidad de triage, junto con Bomberos de la Ciudad y agentes de la Policía Comuna 9. A las 2.40 se realizaron pericias de la Policía Científica, un alcotest al conductor y una restricción de circulación en la zona.

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Cinco minutos más tarde, a la 1.25, otra camioneta chocó contra un árbol en San Juan Bautista de La Salle 1800, entre Homero y Francisco Bilbao. De acuerdo con la información de la Policía Comuna 9, el conductor estaba alcoholizado. En este caso no hubo intervención asistencial del SAME, y las pericias quedaron a cargo de la Comisaría 9 desde la 1.45.

El cuarto hecho informado se produjo a la 1.35 en el cruce de Avenida Sarmiento y Avenida Casares, donde chocaron dos autos. Allí no se requirió asistencia médica, aunque desde las 2.00 se dispuso una restricción de circulación. En ese punto trabajó personal de la Policía Comuna 14.

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