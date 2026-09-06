El tenso cara a cara entre Messi y una figura de otra selección en el empate del Inter Miami: la jugada que provocó el cruce

El tenso episodio entre Lionel Messi y Junior Alonso tras el final del partido

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Lionel Messi y el defensor paraguayo Junior Alonso protagonizaron un tenso cruce después del empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United en el Nu Stadium, en una secuencia que obligó a la intervención de otros futbolistas mementos antes de que ambos equipos se dirigieran a los vestuarios.

La discusión se produjo al término de un partido que tuvo cambios en el marcador, un desenlace de penal y varias situaciones para el conjunto local en los minutos finales. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que el defensor parecía reprocharle algo a Messi luego del pitazo final. El episodio se extendió durante algunos minutos y continuó cerca del túnel. Rodrigo De Paul y Casemiro estuvieron entre los jugadores que se acercaron para impedir que el intercambio verbal derivara a mayores.

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El defensor paraguayo fue una de las referencias de la última línea de Atlanta United durante los ataques finales de Inter Miami. La resistencia visitante sostuvo el empate pese a las llegadas consecutivas del equipo local y a la presión de Messi sobre el área rival. Incluso una de esas jugadas terminó con una salvada defensiva de Junior Alonso, quien celebró la intervención con un grito efusivo en la cara del astro argentino. Ese gesto antecedió al cara a cara entre ambos futbolistas una vez que el árbitro marcó el final.

El defensor paraguayo festejó una salvada en los minutos finales del partido

En lo que respecta al desarrollo del encuentro, Inter Miami mantuvo la ventaja en dos oportunidades. Casemiro abrió el marcador a los 32 minutos, luego de una asistencia de Messi desde un tiro de esquina. El mediocampista brasileño conectó de cabeza dentro del área para establecer el 1-0. Atlanta United respondió poco después a través de Miguel Almirón, quien igualó el resultado. Luis Suárez volvió a adelantar al equipo local antes de que Breel Embolo, desde el punto penal, decretara el 2-2 a los 87 minutos.

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El empate tuvo un impacto inmediato en el cierre. Inter Miami llevó el juego al campo rival durante el tiempo añadido y Messi concentró varias de las acciones ofensivas. El argentino dispuso de una doble ocasión en el minuto 97, con un remate que dio en un poste, y volvió a intentar en el 98 con dos ejecuciones desde el córner.

Además del cruce entre el argentino y el paraguayo, la noche también reunió a Messi con Gerardo Martino, entrenador de Atlanta United y exdirector técnico de La Pulga en Barcelona, la Selección Argentina e Inter Miami. Antes del partido, ambos se saludaron en el campo de juego. Martino había señalado: “Le diría ‘eternamente gracias’, es momento de no demandarle nada más, de dejarlo tranquilo para que disfrute de su vida con su familia”.

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En lo que respecta al partido de Leo, además de brindar una asistencia y generar varias situaciones claras, también estuvo cerca de marcar un gol olímpico sobre el final, pero no pudo batir al arquero argentino Lucas Hoyos. En el tiro de esquina, el rosarino intentó el gol olímpico dos veces: en el primer intento, Hoyos sacó con el puño la pelota al tiro de esquina y en el siguiente, el ex arquero de Newell’s y Vélez alcanzó a desviar el balón, que terminó rebotando en el palo. De esta manera, Las Garzas permanecen como escoltas del Nashville en le Conferencia Este, con 43 puntos, a diez de distancia.