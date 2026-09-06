Mundo

Indonesia cerró seis aeropuertos por la erupción del volcán Anak Krakatoa: más de 200 vuelos afectados

Las autoridades reportaron que más de 22.800 personas resultaron perjudicadas por cancelaciones, demoras y cambios de itinerario, mientras la nube de cenizas alteró operaciones en rutas locales e internacionales

Las erupciones posteriores llevaron al país a suspender este domingo las operaciones en su principal aeropuerto internacional, situado a las afueras de Yakarta, debido a la ceniza volcánica, lo que afectó a miles de pasajeros.
Guardar

La erupción del volcán Anak Krakatau obligó este domingo a restringir operaciones aéreas y actividades en sectores de Java y Sumatra, que dejaron 209 vuelos afectados y cerca de 22.800 pasajeros alcanzados por cancelaciones, demoras y reprogramaciones.

La ceniza volcánica alteró la actividad en varios aeropuertos, incluido el Soekarno-Hatta de Yakarta, el principal de Indonesia. El Ministerio de Transporte informó que las modificaciones alcanzaron rutas nacionales e internacionales. Las restricciones también afectaron a otras terminales aéreas. Garuda Indonesia, AirAsia, Singapore Airlines y Cathay Pacific comunicaron ajustes en sus servicios para brindar respuesta a sus pasajeros.

PUBLICIDAD

“Varios vuelos de AirAsia con origen y destino en Yakarta fueron cancelados o reprogramados”, declaró el director ejecutivo interino de AirAsia Indonesia, el capitán Achmad Sadikin, según el diario The Jakarta Post. “La situación provocada por las cenizas volcánicas también ha obligado a realizar ajustes operativos en determinados servicios de AirAsia cuyas rutas de vuelo podrían verse afectadas”, añadió. El directivo indicó que los pasajeros recibieron información sobre el estado de sus vuelos y las alternativas disponibles.

Los pasajeros varados esperan en el área de facturación mientras el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta cerró sus operaciones debido a la erupción del volcán Monte Anak Krakatau, en Tangerang, cerca de Yakarta, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Los pasajeros varados esperan en el área de facturación mientras el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta cerró sus operaciones debido a la erupción del volcán Monte Anak Krakatau, en Tangerang, cerca de Yakarta, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

La actividad del volcán Anak Krakatau, ubicado en el estrecho de la Sonda entre Java y Sumatra, aumentó durante la noche del viernes. La agencia meteorológica detectó ceniza en Yakarta, Banten, Java Occidental, Lampung, Bengkulu y Sumatra Meridional, con columnas que alcanzaron varios kilómetros de altura.

PUBLICIDAD

La caída de ceniza también alteró la vida cotidiana en comunidades próximas. Varias escuelas suspendieron sus actividades, mientras pescadores de la zona interrumpieron las salidas al mar.

Las autoridades recomendaron el uso de mascarillas y protección ocular, limitar las actividades al aire libre y aumentar la precaución al conducir ante la reducción de la visibilidad. También pidieron a residentes, pescadores y turistas que no se acerquen a menos de tres kilómetros del cráter activo.

Los pasajeros varados descansan mientras el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta cerró sus operaciones debido a la erupción del volcán Monte Anak Krakatau, en Tangerang, cerca de Yakarta, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Los pasajeros varados descansan mientras el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta cerró sus operaciones debido a la erupción del volcán Monte Anak Krakatau, en Tangerang, cerca de Yakarta, Indonesia, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

En Bandar Lampung, las autoridades utilizaron camiones cisterna para humedecer vías principales y evitar que la ceniza se eleve y afecte la circulación. “Se ordenó a la agencia de desastres y al departamento de bomberos de Bandar Lampung que rociaran agua en varias carreteras principales”, explicó la alcaldesa Eva Dwiana.

“Esperamos que el rociado reduzca la ceniza volcánica en suspensión del Monte Anak Krakatau que está molestando a los residentes y usuarios de la vía”, agregó.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) descartó, por ahora, un riesgo inminente de tsunami. El organismo difundió una evaluación del Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos (PVMBG), que concluyó que el crecimiento del edificio volcánico desde el episodio de 2018 permanece limitado y no apunta a un colapso masivo. “Por lo tanto, esperamos que los residentes de Banten y Lampung no entren en pánico”, afirmó el portavoz de la BNPB, Berton SP Panjaitan, quien aseguró que las autoridades mantienen una vigilancia estrecha sobre la evolución del volcán.

El volcán Monte Anak Krakatau arroja lava caliente vista desde la aldea de Pasauran en Serang, provincia de Banten, Indonesia, 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Rikardo)
El volcán Monte Anak Krakatau arroja lava caliente vista desde la aldea de Pasauran en Serang, provincia de Banten, Indonesia, 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Rikardo)

“La morfología actual del Anak Krakatoa es diferente de la que presentaba antes del episodio de 2018 (...). Las evaluaciones realizadas hasta la fecha indican que el crecimiento del Krakatoa desde la erupción del 22 de diciembre de 2018 sigue siendo relativamente limitado y no supone un riesgo de colapso estructural de una magnitud capaz de provocar un tsunami”, afirmó la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria.

El Anak Krakatau sufrió el 22 de diciembre de 2018 una erupción nocturna que provocó el derrumbe parcial de su cono volcánico. Ese episodio desencadenó un tsunami que sorprendió a personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. El balance oficial de aquel desastre registró 425 muertos, 25 desaparecidos y cerca de 14.000 heridos.

El volcán, conocido como el “hijo del Krakatoa”, emergió de las aguas en 1927, más de medio siglo después de la erupción que destruyó la caldera del Krakatoa original en 1883. Aquella cadena de explosiones causó la muerte de más de 36.000 personas y tuvo consecuencias que se percibieron en distintas partes del mundo durante varios meses.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

IndonesiavuelosYakartaÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

La ofensiva surgió luego de que el grupo terrorista lanzara dos drones contra soldados de las FDI. “Esto constituye una flagrante violación por parte de la organización”, afirmó el Ejército israelí

Israel lanzó una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano e instó a evacuar Arab Salim

Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

La Guardia Revolucionaria iraní dijo que el aparato, operado a distancia, intentó ingresar en un sector de la vía marítima controlado por Teherán. “Cualquier acción del enemigo recibirá una respuesta firme”, advirtió el cuerpo militar en el comunicado

Irán lanzó un nuevo ataque contra un dron naval estadounidense en Ormuz tras la ofensiva del CENTCOM

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunieron el sábado con el presidente ruso para avanzar en las negociaciones por la paz. “Esperan tener reuniones igualmente productivas mañana” en Kiev, reveló un funcionario de la residencia presidencial

La Casa Blanca afirmó que los enviados de Trump discutieron “planes sustanciales” con Putin sobre la guerra en Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

El asesor presidencial Yuri Ushakov calificó el encuentro con Steve Witkoff y Jared Kushner de "franco y constructivo". Señaló, además, que la delegación rusa transmitió a los norteamericanos su "confianza en alcanzar los objetivos establecidos" en el este de Ucrania

Los enviados de Trump presentaron a Putin "varias ideas" para poner fin a la guerra en Ucrania

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington

La Guardia Revolucionaria presentó la acción como una represalia por la destrucción de tres petroleros y volvió a tensar el paso por Ormuz

Irán dijo que atacó buques vinculados a EEUU en respuesta a los bombardeos de Washington
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

Clausuraron el geriátrico donde un cuidador maltrató a dos ancianas: “Peligro para la salud de los pacientes”

Alerta amarilla por frío extremo para el domingo: cómo estará el tiempo durante la semana en CABA

Este lunes comienza el juicio contra el tiktoker de Rosario acusado de atropellar a una madre y su hija

DEPORTES

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

La increíble oferta que recibió Dennis Rodman en un bar de Finlandia para jugar un partido de básquet a los 44 años

Con una asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami empató 2-2 con el Atlanta United del Tata Martino por la MLS

Tras el empate de Boca Juniors, así está la pelea por clasificar a la Copa Libertadores y la Sudamericana

El melancólico mensaje de Rodrigo De Paul por el retiro de Lionel Messi en la selección argentina

Conexión con Dybala, gol a los 92 minutos y ovación: la jugada de Matías Soulé para darle la victoria a la Roma en la Serie A

ENTRETENIMIENTO

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Mary Austin revela nuevos detalles sobre Freddie Mercury y qué inspiró parte de “Love of My Life”

Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Ryan Reynolds reveló la broma improvisada que terminó en “Mayday”: “Fue el chiste más tonto, pero me encanta”

Domhnall Gleeson reveló el método que usó para preparar su papel de editor en “The Paper”

Un procedimiento para agrandar su pene terminó con la vida de un influencer en Tailandia