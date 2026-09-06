Una nena de 6 años murió en un incendio en La Plata: las primeras hipótesis apuntan a que se cayó una vela

El incendio se desató en una casilla del barrio El Carmen, en Berisso

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Una niña de 6 años murió atrapada en un incendio que destruyó una vivienda precaria en Berisso. El siniestro ocurrió el sábado poco antes de las 21:00 en el barrio El Carmen, sobre una casa ubicada en la calle 127 donde las llamas consumieron una casilla de madera y chapa en pocos minutos.

Cuando llegaron los primeros auxilios, el incendio ya había tomado gran parte de la casilla. La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman, de 6 años. Un médico del SAME que acudió al lugar constató el fallecimiento.

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Tras el alerta al 911, intervinieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos del cuartel local. Una vez controlado el fuego, los rescatistas ingresaron al interior de la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones.

La causa del incendio todavía es materia de investigación. Según fuentes policiales citadas por El Día, la madre de la niña relató que en la vivienda no contaban con suministro eléctrico y que por ese motivo habían encendido una vela. En ese marco, la hipótesis inicial es que la caída de una vela habría iniciado el foco ígneo.

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La vivienda estaba construida con madera y chapa, una combinación que suele favorecer la propagación del fuego cuando se inicia un foco dentro del hogar. En estructuras de ese tipo, el margen de reacción suele ser muy reducido, especialmente durante la noche o cuando hay niños dentro de la vivienda.

Más allá de la hipótesis inicial, la causa quedó bajo intervención de la fiscalía de turno de La Plata, que deberá establecer con precisión cómo comenzó el incendio y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que murió la niña. En estos casos, las pericias sobre restos de la vivienda, instalaciones y objetos hallados en el lugar resultan centrales para reconstruir la secuencia.

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En la vivienda había otros chicos y un adulto que fueron asistidos tras el incendio y debieron ser trasladados al hospital, de acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio. Los menores presentaban síntomas de asfixia por inhalación de humo y el adulto sufrió quemaduras.

Dos incendios recientes en distintos puntos de La Plata

La muerte de la niña en Berisso se conoció en un contexto atravesado por otros episodios recientes de características similares en la región. Apenas un día antes, dos incendios destruyeron viviendas en distintos puntos de La Plata, aunque en esos casos no hubo víctimas fatales.

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Dos casas fueron alcanzadas por el fuego en San Carlos y Villa Elisa, en episodios ocurridos en las últimas horas

Uno de los siniestros se produjo en San Carlos, en una casa ubicada en calle 37 entre 148 y 149. Según la reconstrucción de las primeras horas, el fuego avanzó sobre toda la propiedad y provocó daños totales.

En el interior se encontraban el dueño de la vivienda y sus hijos, que lograron salir a tiempo antes de que las llamas se extendieran. Después de la intervención de una ambulancia, se determinó que ninguno de los ocupantes necesitaba ser trasladado.

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Las primeras averiguaciones sobre ese hecho apuntaron a un posible cortocircuito en una estufa eléctrica como origen del incendio. A partir de esa hipótesis, el lugar quedó preservado para las pericias orientadas a establecer con precisión cómo se inició el foco.

El segundo episodio se registró en Villa Elisa, en la zona de 450 y 30 bis, donde una vivienda familiar también fue alcanzada por el fuego. Al momento del incendio no había personas dentro de la vivienda. El padre estaba trabajando, los hijos habían ido a la escuela y la madre había salido a hacer compras. Al regresar fue cuando se encontró con la casa envuelta en llamas.

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Las llamas provocaron daños de consideración, lo que derivó en una nueva intervención de bomberos y personal policial. Aunque no dejó heridos, reforzó la preocupación por una sucesión de siniestros domésticos ocurridos en un lapso corto.