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Zelensky recibirá a los enviados de EEUU para continuar con las conversaciones sobre el fin de la invasión rusa a Ucrania

El presidente ucraniano mantendrá una nueva reunión este domingo con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes discutieron el sábado “planes sustanciales” sobre el futuro del conflicto con Vladimir Putin en el Gran Palacio del Kremlin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, hablan en Berlín, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Archivo)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, hablan en Berlín, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Archivo)
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Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, se reunirá este domingo en Kiev con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del mandatario estadounidense Donald Trump, para dar inicio a una nueva ronda de negociaciones en territorio ucraniano, luego de la junta de los negociadores norteamericano el sábado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En Moscú, el yerno y el socio comercial de Trump mantuvieron un encuentro con el titular del Kremlin para “impulsar la agenda de paz del presidente Trump en la guerra entre Rusia y Ucrania”, indicó un funcionario de la Casa Blanca a la AFP y añadió: “Ambas partes debatieron planes sustanciales para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas, y esperan con interés reuniones igualmente productivas mañana (domingo) en Ucrania”.

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El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó las conversaciones como “sumamente francas” y señaló que la delegación estadounidense presentó “varias ideas sobre posibles vías para llegar a un acuerdo”, sin aportar más precisiones. El funcionario afirmó que la parte rusa trasladó a los emisarios que Moscú está “segura” de que podrá cumplir sus objetivos militares, entre ellos la toma del resto del este de Ucrania.

El Ejército ruso ocupa amplias zonas del este y el sur de Ucrania. Putin pretende tomar el resto del territorio oriental ucraniano y afirmó el sábado que había “observado que la parte ucraniana había reducido significativamente” los ataques contra su país.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)
El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y al enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS)

En paralelo, Rusia y Ucrania acordaron una pausa de tres días en los ataques contra las capitales de cada país para facilitar las negociaciones. El compromiso prevé que no haya ofensivas contra Moscú ni Kiev durante ese período.

“El presidente ruso, el comandante en jefe, ha dado la orden a partir de la medianoche de no atacar Kiev durante tres días”, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Zelensky señaló que habló con los representantes estadounidenses y anunció que Kiev también frenó las ofensivas contra la capital rusa: “Desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de atacar Moscú”.

El viaje representa la octava visita de Witkoff y Kushner a Moscú desde el inicio de la guerra, pero será la primera vez que ambos lleguen a la capital ucraniana. La agencia rusa TASS informó este domingo temprano que los representantes estadounidenses arribaron a Rzeszów, en Polonia, como escala previa al traslado a Kiev.

El espacio aéreo de Ucrania permanece cerrado desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Por ese motivo, los dirigentes extranjeros que visitan el país suelen completar el trayecto hacia Kiev en tren.

Putin prometió garantizar la seguridad de Witkoff y Kushner durante su viaje a Kiev, tras el encuentro que mantuvieron el sábado en Moscú para analizar posibles vías de negociación sobre la guerra en Ucrania. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad del proceso de negociación y de mediadores como ustedes”, declaró ante los emisarios en declaraciones televisadas antes de las conversaciones.

El presidente ruso Vladimir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmítriev asisten a una reunión con el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)
El presidente ruso Vladimir Putin, el asesor de política exterior del Kremlin Yuri Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmítriev asisten a una reunión con el enviado especial de EE. UU. Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, en el Kremlin de Moscú (Rusia), el 5 de septiembre de 2026 (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

El mandatario ruso agradeció el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por mantener sus esfuerzos para poner fin al conflicto, aunque reconoció que “no es sencillo”. Putin también se refirió al traslado de los emisarios estadounidenses a Kiev. “Pase lo que pase después, este tipo de contactos son sin duda siempre beneficiosos”, afirmó.

El inquilino de la Casa Blanca confirmó el viernes que Witkoff y Kushner llevarían una propuesta para detener los combates a Kiev y Moscú. “Tenemos una idea para la paz”, señaló, sin ofrecer detalles sobre el contenido de esa iniciativa.

Hasta ahora, las gestiones de Estados Unidos no lograron un avance decisivo en la guerra. Los contactos para una salida negociada quedaron estancados meses atrás en parte por el conflicto entre Washington y el régimen iraní en Medio Oriente.

Pese al compromiso de detener las operaciones contra las capitales, Ucrania denunció que ataques rusos provocaron 10 muertes en distintas partes del país durante la madrugada del sábado.

Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Bomberos trabajan en el lugar de un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 5 de septiembre de 2026 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Entre las víctimas figuran un niño y sus familiares en la región de Kharkiv, además de dos personas que murieron en las afueras de Kiev. Zelensky acusó a Moscú de buscar el sabotaje de la visita de los enviados estadounidenses mediante ataques nocturnos contra los dos aeropuertos de Kiev y otros objetivos civiles.

La guerra comenzó en 2022 con la invasión rusa y causó la muerte de cientos de miles de personas, además del desplazamiento de millones. Durante el verano, aumentaron las muertes de civiles en ambos bandos.

(Con información de AFP)

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