Negocios chinos van apoderándose cada vez más de La Habana en medio de la crisis por hambre y energía

Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una contracción del 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla en 2026, la peor de toda la región, empresas estatales de Beijing abrieron locales en los barrios más adinerados de La Habana. Foto retomada de Radio Martí.

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La expansión comercial china en Cuba avanza a una velocidad que contrasta con el colapso de la economía local.

Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una contracción del 10.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la isla en 2026, la peor de toda la región, empresas estatales de Beijing abrieron locales en los barrios más adinerados de La Habana, cobraron en dólares y garantizaron electricidad propia en un país donde los apagones superaron las 20 horas diarias.

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El periodista independiente Pablo Morales Marchán lo describió en el espacio Barrio Adentro de Radio Martí: “Los chinos van apoderándose cada vez más de los territorios en La Habana”.

Su recorrido por el municipio Playa, donde residen cuadros del régimen y una clase media con acceso a divisas, trazó un mapa de negocios que dos años antes no existía.

SUMAI S.A., la primera empresa mixta Cuba-China de comercialización

El caso más visible fue el de SUMAI S.A., presentada oficialmente en enero de 2025 como la primera empresa mixta de comercialización entre los dos países.

La compañía está integrada por la firma cubana ALBUS S.A. y la china Hangzhou Iunke Industrial Development Co., Ltd., y operó bajo el paraguas de la Plataforma de Inversión y Comercio para América Latina (PICLA), enmarcada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Beijing.

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Su tienda en la esquina de las calles 23 y 10, en El Vedado habanero, combinó ventas mayoristas y minoristas con un catálogo que abarcó paneles solares, materiales de construcción, electrodomésticos, alimentos y artículos del hogar.

El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, observa un automóvil de fabricación china a la venta durante la 41.ª Feria Internacional de La Habana, el 25 de noviembre de 2025. ADALBERTO ROQUE / AFP

La empresa operó exclusivamente en dólares, con pagos en efectivo o tarjeta. Eimy Iturralde, jefa comercial de SUMAI S.A., explicó a Cubadebate, medio estatal cubano, que la compañía nació para responder a la política del régimen de abrir el comercio mayorista y minorista a la inversión extranjera, aprobada en octubre de 2022, con el objetivo de ofrecer “una oferta más amplia, variada y competitiva”.

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La expansión no se detuvo en La Habana. La plataforma PICLA extendió operaciones a Holguín en 2026 y SUMAI proyectó abrir tiendas en Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.

Dongfeng vende autos eléctricos mientras el país sufre apagones

Otro emblema de esta penetración fue Dongfeng Motor Corporation, la automotriz estatal china que instaló un showroom en la avenida Séptima y calle 20, también en el municipio Playa.

Morales Marchán detalló ante Radio Martí que el local dispuso de sistemas de venta y pago en efectivo y con tarjeta, y que la empresa operó sus propias estaciones de recarga, denominadas “solineras”, alimentadas con paneles fotovoltaicos.

Esos puntos de carga funcionaron sin interrupción incluso cuando el resto del barrio permaneció a oscuras.

Para 2026, Dongfeng amplió su catálogo en Cuba con cuatro modelos nuevos, entre ellos pickups eléctricas 4x4 y SUV premium. Los precios partieron de 19.100 euros y el pago se realizó por transferencia internacional, un mecanismo al que la mayoría de los cubanos no tuvo acceso.

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Beijing, socio estratégico desde 2017

La presencia de estos comercios no fue espontánea: respondió a una arquitectura de acuerdos que se consolidó durante años. China fue el mayor socio comercial de Cuba desde 2017 y uno de sus principales acreedores.

La plataforma de análisis WireScreen contabilizó 166 proyectos y operaciones chinas en Cuba, con un valor total de los 19 registros más grandes de USD 5,900 millones, dominado por créditos de bancos estatales y la condonación de deuda de USD 2,830 millones concretada en 2016.

La expansión comercial china en Cuba avanza a una velocidad que contrasta con el colapso de la economía local. Foto retomada de Radio Martí.

En septiembre de 2025, La Habana anunció la reestructuración de su deuda soberana con Beijing, mientras continuaban las negociaciones sobre deuda bancaria y comercial.

Ese mismo mes, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó su tercera visita oficial a China, donde Cuba se convirtió en el primer país en firmar un acuerdo de implementación conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

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Díaz-Canel reconoció públicamente en octubre de 2025 que el proceso de reformas chino “sirve de referencia” para la estrategia económica de la isla.

El vínculo también se reforzó en el plano energético. China financió 49 parques fotovoltaicos en Cuba, y el embajador chino Hua Xin se comprometió ante el régimen a construir 92 parques solares adicionales para 2028, con una capacidad total de 2,000 megavatios. En enero de 2026, el presidente Xi Jinping aprobó además una donación de emergencia de USD 80 millones y 60.000 toneladas de arroz.

Los negocios chinos llegan donde llegan los dólares del régimen

Morales Marchán trazó la lógica detrás de la geografía comercial china: los nuevos locales se concentraron en Miramar, Flores, Atabey y Siboney, barrios donde vive “la cúpula gobernante y la dirección del país, y la clase media alta emergente”.

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Son, precisó el periodista, “las únicas personas que tienen los dólares y ese poder adquisitivo”.

El comunicador mencionó como ejemplo a Abel González Santamaría, identificado como alto oficial de la Seguridad del Estado, jefe del Museo de Historia de la policía política y asesor del Consejo de Estado en materia de seguridad. Ese perfil de cliente, según Morales Marchán, definió el segmento al que apuntaron estas empresas chinas.

A ese mapa se sumaron establecimientos de nicho como Dong Te, una cadena de tés de burbujas que abrió sus puertas en el último año, y el restaurante El pavo real, ubicado junto al Puente de Hierro, en el límite entre los municipios Playa y Plaza. Todos compartieron una característica: precios inaccesibles para el trabajador cubano promedio, cuyo salario en pesos no alcanzó para cubrir electricidad, alimentos ni agua.

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Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

La economía cubana se contrajo mientras el régimen abrió puertas a Beijing

El telón de fondo de toda esta expansión fue una crisis económica. La CEPAL revisó al alza su proyección de contracción para Cuba: pasó de un -6.5% estimado en abril a un -10.3% en agosto de 2026, la caída más pronunciada de América Latina y el Caribe. Desde 2019, la economía de la isla acumuló un retroceso superior al 23%.

Los apagones de hasta 25 horas diarias paralizaron la producción industrial, el comercio y los servicios básicos. La pérdida del suministro de crudo venezolano, entre 25,000 y 35,000 barriles diarios, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, sumada al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, agravó una crisis energética que ya era estructural.

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En ese contexto, el régimen presentó ante empresarios chinos un paquete de 176 medidas económicas organizado en 23 ejes temáticos, que incluyó la autorización de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y derechos de superficie de hasta 99 años para proyectos extranjeros.

El cónsul cubano ante el foro empresarial chino describió las reformas como “una oportunidad sin precedentes” para atraer inversión de Beijing.

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre camina por una calle junto a una fotografía del expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba. 3 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Los cuentapropistas, bajo presión por impuestos y competencia

Mientras las empresas chinas operaban con infraestructura propia y divisas garantizadas, los emprendedores cubanos sin vínculos con el poder enfrentaron un escenario opuesto. Morales Marchán señaló ante Radio Martí que el control de precios, los impuestos y los cortes de luz los asfixiaron de forma sistemática.

“Con motivo de evitar las excesivas ganancias lo que están es limitando la competencia y lo están haciendo de manera desleal, el grupo de poder, para ahogar las mypimes que no son de ellos y empoderar las mypimes que son del castrocomunismo”, afirmó el periodista.

Las empresas chinas llegaron con capital estatal, acceso a divisas y suministro eléctrico propio. Los cuentapropistas cubanos compitieron sin esas condiciones, en medio de la peor crisis económica que vivió la isla en décadas.