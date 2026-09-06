Paradoja del mercado automotor argentino: los modelos más vendidos cuestan 62% más que los más baratos

La diferencia de precios entre los autos más baratos del mercado y los más comprados, indica que no es el precio lo único que mueve las ventas de 0 km en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Argentina, la fragmentación del mercado de autos 0 km empuja el precio de compra muy por encima del piso de entrada. Mientras los 10 modelos más baratos de septiembre promedian $31.000.000, los 10 vehículos más vendidos en el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 trepan a $50.400.000. La diferencia muestra que el valor de referencia más bajo no coincide con el desembolso efectivo de una porción amplia de los compradores.

El contraste se explica por la composición del mercado. Solo uno de los 10 autos más accesibles del mes figura entre los 10 modelos más vendidos. En los patentamientos conviven pickups, SUV y autos de pasajeros, con precios muy distintos entre sí. Esa combinación eleva el promedio de las operaciones de mayor volumen.

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La suma de ventas de los 10 modelos más vendidos representa el 35% del total del mercado, de modo que alrededor de uno de cada tres 0 km patentados en Argentina pertenece a ese grupo. Sobre esa base, el precio promedio de esos diez vehículos funciona como una referencia más cercana al gasto real que enfrenta buena parte de quienes compran un auto nuevo.

El Fiat Cronos es el segundo modelo más accesible de los más vendidos pero no está entre los 10 más baratos del mercado.

Entre los diez modelos de mayor demanda, el auto más accesible es el Chevrolet Onix, el único que está en el ranking de los más baratos, que tiene su versión de acceso en $32.782.900, equivalentes a unos USD 21.400.

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En el otro extremo aparece la Volkswagen Amarok, que tiene su versión más cara en $93.930.743 o USD 61.400. La distancia entre ambos extremos dentro del mismo top 10 muestra la amplitud de segmentos que conviven en la demanda.

Las 3 pickups elevan el precio del Top 10

Las tres pickups presentes entre los 10 modelos más vendidos son también los tres vehículos más caros de ese lote. En conjunto promedian $66.400.000. La más cara es la Volkswagen Amarok, que con 12 versiones tiene un precio medio de $75.340.000. Le siguen la Toyota Hilux, con 15 versiones y un promedio de $63.800.000, y la Ford Ranger, también con 15 variantes, con un valor medio de $60.000.000.

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Ese peso de las pickups dentro del ranking de patentamientos tiene un efecto directo sobre el promedio general. Como se trata de modelos con precios claramente superiores a los autos compactos y a parte de los SUV, su presencia entre los más demandados empuja hacia arriba el valor promedio de los vehículos que concentran las mayores ventas.

La heterogeneidad del mercado es tal, que el SUV más vendido es de segmento C y está en el Top 5.

Después de las pickups aparecen tres SUV, también con valores alejados del segmento de entrada. El más caro es el Ford Territory, por tratarse de un C-SUV, con un precio promedio de $54.700.000. Detrás se ubican el Chevrolet Tracker, con un valor medio de $47.460.000, y el Volkswagen Tera, con un promedio de $44.600.000. Los tres se comercializan en cuatro versiones.

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La presencia de estos modelos agrega otro escalón a la estructura del mercado. Entre los más vendidos no hay una concentración en un único tipo de vehículo, sino una combinación de segmentos que va desde autos compactos hasta pickups medianas, con los SUV como franja intermedia.

Los cuatro autos de pasajeros incluidos entre los más vendidos son los modelos de menor precio dentro de ese grupo, aunque aun así se ubican por encima de varios de los autos más baratos del mercado. El más caro es el Peugeot 208, que se ofrece en seis versiones y tiene un precio promedio de $42.700.000. Después aparece el Fiat Cronos, con cuatro versiones y un valor medio de $39.760.000.

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El Chevrolet Onix es el más barato de los 10 autos más vendidos en Argentina, pero cuesta 10 millones más que los autos más accesibles del mercado

El tramo más bajo del top 10 lo completan el Toyota Yaris, que se vende en tres versiones y promedia $39.300.000, y el Chevrolet Onix, que entre sus variantes hatchback y sedán reúne ocho versiones con un precio medio de $36.450.000. Aun en estos casos, los valores se mantienen por encima del promedio de los 10 autos más económicos de septiembre.

Un mercado opuesto al de Brasil

La diferencia de composición también aparece frente a Brasil, el principal socio comercial de Argentina en el sector automotor, y un mercado en el que conviven varios de los mismos modelos. En el mercado brasileño hay una pickup compacta como líder, la Fiat Strada, junto con cinco autos de pasajeros chicos y cuatro B-SUV. El modelo más barato de ese grupo es el Fiat Argo, con un promedio de R$ 103.790, unos USD 20.250, mientras que el más caro es el BYD Song, con un precio medio de R$ 234.990 o USD 45.850.

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En el caso argentino, en cambio, entre los más vendidos aparecen tres pickups, tres SUV y cuatro autos de pasajeros, una distribución que acentúa la dispersión entre el vehículo más accesible y el más caro del ranking. Esa heterogeneidad vuelve menos representativo al listado de los autos más baratos como indicador del precio que termina pagando el mercado.

La diferencia de precio entre los autos más económicos y los más vendidos es de unos $20.000.000

Saltos de precios en Argentina

El ranking de los 10 modelos más vendidos en el acumulado de 2026 queda encabezado por la Toyota Hilux, con 21.116 unidades y un precio promedio de $63.800.000. Le siguen el Fiat Cronos, con 15.894 unidades y un valor medio de $39.760.000; la Ford Ranger, con 14.052 unidades y un promedio de $60.000.000; el Peugeot 208, con 13.975 unidades y un precio medio de $42.700.000; y el Ford Territory, con 13.830 unidades y un valor promedio de $54.700.000.

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Detrás aparecen la Volkswagen Amarok, con 10.728 unidades y un precio medio de $75.340.000; el Volkswagen Tera, con 10.658 unidades y un promedio de $44.600.000; el Chevrolet Onix, con 9.279 unidades y un valor medio de $36.450.000; y el Toyota Yaris, con 8.310 unidades y un promedio de $39.300.000.

En ese listado, los primeros puestos tampoco responden a un único patrón. Entre los cinco modelos con más patentamientos hay dos pickups, dos autos de pasajeros y un SUV. En un mercado que además arrastra una caída interanual de ventas del 13,3% en el acumulado de ocho meses de 2026, la brecha entre el promedio de los autos más baratos y el de los más vendidos muestra que comprar un 0 km en Argentina exige un desembolso muy superior al que sugiere el ranking de entrada.

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