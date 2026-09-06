La asociación guatemalteca de exportadores lanza Made in Guatemala para posicionar sus ventas externas

Directores y representantes de AGEXPORT presentan en un escenario la nueva estrategia de posicionamiento para la oferta exportable de Guatemala. (Agexport)

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La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó Made in Guatemala para que la oferta del país no solo llegue a más de 140 mercados internacionales, sino que además sea reconocida por compradores e inversionistas como confiable, competitiva y capaz de generar valor, una apuesta que se mide con una primera meta de crecimiento de 5% en las exportaciones.

El plan se inserta en un objetivo más amplio de largo plazo. Según la propia organización, las ventas externas guatemaltecas han crecido durante más de 10 años a una tasa promedio interanual de 4%, y la entidad busca empujar ese ritmo hacia un 7% sostenible dentro de un plan de 10 años.

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Durante la presentación, el presidente de la junta directiva de AGEXPORT Francisco Ralda sostuvo que el desafío ya no es solo ampliar mercados, sino elevar el reconocimiento de las capacidades del país. La entidad planteó que Guatemala compite a diario en mercados exigentes y ahora necesita hacer más visible esa capacidad exportadora.

La estrategia reúne varios componentes: una nueva narrativa de posicionamiento, la plataforma madeinguatemala.gt, una transformación del sitio web institucional orientada a audiencias internacionales, herramientas digitales y audiovisuales, una marca de exportación y un plan de trabajo con aliados locales e internacionales.

La proyección de AGEXPORT estima que las exportaciones podrían llegar a USD 35 mil millones con mayor ritmo de expansión. (Agexport Guatemala)

La estrategia busca convertir el origen guatemalteco en una ventaja comercial

Made in Guatemala apunta a que el lugar de origen deje de funcionar solo como referencia geográfica y pase a ser un argumento de venta en el exterior. La intención es que el origen guatemalteco se asocie con calidad de exportación, confianza, talento y capacidad para competir internacionalmente.

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Javier Castillo, líder empresarial del Comité de Posicionamiento e Imagen Internacional, dijo que la iniciativa no busca inventar una promesa sobre el país, sino poner en valor una realidad que, según afirmó, ya demuestran los exportadores. “No estamos inventando una promesa sobre Guatemala; estamos poniendo en valor una realidad que nuestros exportadores ya demuestran en más de 140 mercados y creciendo desde hace más de 10 años a una tasa del 4% promedio interanual. Somos empresas que cumplen, innovan, generan soluciones y construyen relaciones de largo plazo”, afirmó.

La iniciativa nació del trabajo del Comité de Posicionamiento e Imagen Internacional de AGEXPORT, integrado por empresarios que identificaron la necesidad de ordenar la manera en que Guatemala presenta sus capacidades exportadoras. Dentro de ese esquema, uno de los pilares es una narrativa común para distintos sectores.

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Mariam Polanco, líder empresarial del Comité de Storytelling & Kit Audiovisual de AGEXPORT, explicó que esa narrativa busca ofrecer un hilo conductor para cualquier promoción del portafolio exportador. “Para posicionarnos necesitamos contar una historia consistente y, sobre todo, creíble. Queremos que, sin importar el sector desde el cual hablemos, exista un hilo conductor que permita reconocer qué significa hacer negocios con Guatemala”, indicó.

La confiabilidad y la diversificación de mercados serán las pruebas de la estrategia

Amador Carballido, director general de AGEXPORT, señaló que el posicionamiento no dependerá solo de la difusión de la marca. Explicó que la reputación deberá construirse con cumplimiento de compromisos, entregas oportunas, respuesta posterior a la venta y atención de garantías.

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La organización sostiene que la repetición de experiencias satisfactorias será la que convierta la confiabilidad en un rasgo diferenciador de la oferta guatemalteca. Bajo esa lógica, la estrategia no se limita a promocionar productos, sino que busca respaldar una relación comercial de largo plazo.

José Valladares, presidente de la Comisión de Manufacturas Diversas de la junta sectorial y director de la junta general de AGEXPORT, vinculó la iniciativa con los cambios en las cadenas globales de suministro. Afirmó que compradores internacionales están buscando proveedores fuera de grandes mercados asiáticos y demandan producciones más rápidas y personalizadas, un terreno en el que Guatemala considera que puede ganar espacio.

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Carballido agregó que las políticas adoptadas recientemente, sobre todo por Estados Unidos, refuerzan la necesidad de diversificar destinos. Entre los mercados donde se concentrarán esfuerzos mencionó República Dominicana, el resto del Caribe, Sudamérica y Canadá.

Ese será uno de los indicadores para medir el resultado de Made in Guatemala: no solo cuánto se conozca la marca, sino cuánto aumenten las exportaciones hacia nuevos destinos. Para el primer año, Castillo fijó como objetivo un crecimiento inicial de 5%.

La estrategia también forma parte de una meta de escala mayor. Carballido explicó que, a partir de exportaciones cercanas a USD 19 mil millones, una trayectoria de mayor crecimiento permitiría alcanzar alrededor de USD 35 mil millones; si el país mantuviera un ritmo próximo al 4%, el resultado rondaría los USD 27 mil millones.

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La diferencia, precisó el directivo, equivale a unos USD 7 mil millones adicionales exportados de manera acumulada y no en un solo año.