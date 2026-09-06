Panamá

Nuevo acuerdo busca acelerar las decisiones contra la malaria en Panamá

La iniciativa incorpora asistencia técnica y herramientas digitales mientras el país acumula 5.298 casos durante 2026.

La cooperación permitirá examinar los casos por localidad, región, provincia y foco de transmisión, según las necesidades de las autoridades sanitarias. REUTERS/Sodiq Adelakun/File Photo
La cooperación permitirá examinar los casos por localidad, región, provincia y foco de transmisión, según las necesidades de las autoridades sanitarias. REUTERS/Sodiq Adelakun/File Photo
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El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el análisis epidemiológico de la malaria.

El acuerdo busca mejorar el uso de los datos y orientar las decisiones de prevención, diagnóstico, vigilancia y tratamiento.

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La firma extiende una cooperación iniciada hace más de una década, durante la cual CHAI ha brindado asistencia técnica y herramientas para organizar la información sanitaria. El nuevo documento pretende mantener ese acompañamiento mientras Panamá intenta reducir los contagios y avanzar hacia la eliminación de la transmisión local.

El comunicado oficial, sin embargo, no especifica la duración del memorándum, los recursos financieros comprometidos ni las metas cuantificables que deberán alcanzarse. Tampoco detalla un cronograma de ejecución, las regiones priorizadas o los mecanismos que se utilizarán para evaluar los resultados de la alianza renovada

Primer plano de un mosquito Anopheles darlingi con patas y probóscide sobre la piel de un brazo humano. El insecto tiene un cuerpo oscuro y alas. Fondo verde borroso.
La malaria es transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles y puede causar complicaciones sin atención adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos elementos serán relevantes porque el valor del acuerdo dependerá de su capacidad para transformar la información en intervenciones concretas. La vigilancia epidemiológica permite identificar dónde aparecen los contagios y cómo se desplazan, pero su utilidad disminuye cuando los registros llegan tarde o no activan respuestas rápidas en las comunidades afectadas.

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CHAI trabaja con Panamá desde 2014 y apoya programas contra la malaria en otros países de América Latina y el Caribe. Su estrategia incluye fortalecer las redes de trabajadores comunitarios y los sistemas de detección, además de mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el control del mosquito y la planificación basada en evidencia.

Uno de los aportes de esa cooperación fue el desarrollo de un módulo especializado dentro del sistema nacional de vigilancia. La plataforma integra datos sobre notificación, tratamiento, clasificación, investigación y seguimiento de pacientes, que pueden ser consultados por localidad, foco de transmisión, región o provincia.

El sistema permite que las autoridades observen la evolución territorial de la enfermedad con mayor precisión y decidan dónde concentrar personal, medicamentos, pruebas diagnósticas o acciones contra el mosquito. También ayuda a detectar posibles retrasos en el seguimiento y diferencias entre los registros regionales.

Una mujer con gafas teclea en una computadora portátil con el texto Casos de malaria en Panamá en la pantalla.
Los sistemas digitales permiten identificar dónde aparecen los contagios y cómo evoluciona la transmisión, facilitando una respuesta territorial más precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar esas herramientas, parte de la vigilancia panameña dependía de formularios en papel y bases de datos separadas. Ese esquema generaba demoras, duplicidad de tareas e inconsistencias. La digitalización busca facilitar el acceso oportuno a los reportes, aunque requiere conectividad, capacitación y uso constante en campo.

Carlos Echeverría, director regional de operaciones de CHAI, señaló que Panamá fue el primer país que acogió la iniciativa regional dirigida a eliminar la malaria. La organización mantiene presencia principalmente en países donde la transmisión persiste dentro de comunidades rurales, indígenas o con acceso sanitario limitado.

En Panamá, esas condiciones dificultan la respuesta porque numerosos poblados están separados por ríos, montañas o extensas distancias. La detección temprana depende con frecuencia de la presencia de equipos de salud y colaboradores comunitarios, capaces de localizar casos, tomar muestras y facilitar el tratamiento completo de las personas diagnosticadas.

El memorándum fue firmado mientras el país registra 5.298 casos acumulados hasta la semana epidemiológica 34. La cifra es 50,3% inferior a los 10.663 casos reportados en igual periodo de 2024 y 31,7% menor que los 7.758 contabilizados durante 2025.

Una mujer con uniforme médico azul sostiene documentos en una sala de hospital con varias camas cubiertas con mosquiteros blancos.
La reducción interanual representa un avance, pero no significa que la transmisión haya disminuido durante todas las semanas de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción interanual muestra una mejora, pero no debe interpretarse como una disminución continua durante las últimas semanas. En la semana 32 se contabilizaban 5.062 casos, por lo que el total aumentó en 236 registros entre ambos cortes, incluyendo posibles notificaciones correspondientes a periodos anteriores.

La malaria se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles y puede provocar fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza. El diagnóstico y tratamiento oportunos reducen el riesgo de complicaciones y ayudan a interrumpir la cadena de transmisión.

El Departamento de Control de Vectores participa desde 1956 en la estrategia nacional contra la malaria. Sus labores incluyen vigilancia, diagnóstico y control del mosquito, con especial atención a las zonas de difícil acceso donde la cobertura permanente de servicios médicos resulta más compleja y costosa.

La Organización Panamericana de la Salud mantiene como objetivo eliminar la enfermedad en las Américas hacia 2030. Alcanzar esa meta exige llevar a cero los contagios locales, investigar cada caso y conservar sistemas preparados para detectar rápidamente cualquier reaparición.

El nuevo memorándum proporciona una base para continuar la cooperación, pero sus efectos dependerán de objetivos verificables, recursos suficientes y presencia sostenida en las comunidades. La reducción de casos constituye un avance; el desafío será convertir mejores datos en respuestas capaces de cerrar definitivamente los focos de transmisión.

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