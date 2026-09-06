República Dominicana

República Dominicana suma 19 muertes por leptospirosis en lo que va del año

El último boletín sanitario reportó ocho decesos más que en el mismo tramo de 2025, con 272 infecciones confirmadas

Mano de una persona reposando en una cama de hospital con una vía intravenosa fijada con cinta en el dorso.
República Dominicana registró 19 muertes por leptospirosis hasta la semana epidemiológica 33 de 2026, ocho más que en el mismo período de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La República Dominicana acumuló 19 defunciones asociadas a leptospirosis hasta la semana epidemiológica 33 de 2026, ocho más que las 11 registradas en el mismo período de 2025. El dato figura en el Boletín Semanal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),

El informe consigna que, entre las semanas epidemiológicas uno y 33, el país notificó 466 casos sospechosos de leptospirosis y 272 confirmados. En igual período de 2025 se habían registrado 334 sospechosos y 115 confirmados, por lo que el número de diagnósticos confirmados aumentó más del doble en la comparación interanual.

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Además, los datos confirmaron dos infecciones por esta enfermedad, frente a siete en la misma semana del año anterior. En las cuatro semanas más recientes, entre la 30 y la 33, se contabilizaron 12 casos confirmados, una cifra inferior a los 30 informados en idéntico lapso de 2025.

Las muertes por leptospirosis aumentaron frente al año anterior

Aunque la notificación semanal de casos confirmados descendió, la mortalidad acumulada presenta una evolución distinta. El boletín registra 19 muertes por leptospirosis desde el inicio de 2026 hasta la semana 33, frente a 11 decesos en el mismo tramo de 2025. La tasa de letalidad informada fue de 4.08 por cada 100 casos sospechosos.

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Un hombre sentado en una banca metálica sostiene sus sienes con los ojos cerrados en el pasillo de un hospital iluminado.
La leptospirosis sumó 466 casos sospechosos y 272 confirmados entre las semanas 1 y 33 de 2026, por encima de los valores informados un año antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leptospirosis es una zoonosis de notificación obligatoria inmediata. Las autoridades sanitarias la mantienen bajo vigilancia durante todo el año debido a su presencia endémica y a la posibilidad de que se produzcan brotes. El documento vincula el riesgo de expansión con factores ambientales, entre ellos las lluvias intensas y las inundaciones.

Los datos, de todos modos, tienen carácter preliminar. El sistema de vigilancia actualiza la información cada semana y puede modificarla tras la clasificación definitiva de los casos, las búsquedas comunitarias y la revisión de otras fuentes de morbilidad y mortalidad.

Nueve casos de dengue y cuatro identificados como DENV-2

Por su parte, en el caso del dengue, las autoridades notificaron 9 casos confirmados durante la última semana de seguimiento. Los análisis identificaron la circulación del serotipo DENV-2 en 4 pacientes. Los otros cinco diagnósticos fueron confirmados sin que se determinara el serotipo.

Primer plano de un mosquito negro con franjas blancas en cuerpo y patas sobre una superficie clara con fondo de laboratorio.
República Dominicana confirmó nueve casos de dengue en la última semana analizada y detectó circulación del serotipo DENV-2 en cuatro pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 de los 9 casos corresponden a mujeres, que concentraron la mayor proporción de las notificaciones de la semana. En el acumulado anual, República Dominicana registró 277 casos confirmados de dengue, frente a 193 en el mismo período de 2025. El boletín también consignó una defunción acumulada por esta enfermedad en 2026.

Pese a ese incremento en los casos confirmados acumulados, el corredor endémico ubicó la situación del dengue en la zona de éxito. El documento establece que la incidencia de casos sospechosos, probables y confirmados se mantuvo por debajo de los valores esperados según el comportamiento histórico de 2019 a 2025.

El informe atribuye el escenario actual de dengue a una transmisión baja y sin señales de incremento epidémico. Aun así, advierte que la estacionalidad de la enfermedad y la cercanía del período de mayor riesgo obligan a sostener la vigilancia epidemiológica, el control del mosquito vector y la respuesta ante nuevos casos.

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