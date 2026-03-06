Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

Ya existe un acuerdo entre Boca Juniors y Alan Lescano para llevar a cabo el que sería uno de los fichajes a concretarse sobre el cierre de la ventana del mercado de pases, recordando que la última hora para inscribir nuevos jugadores será el próximo martes 10 de marzo a las 18. En los últimos días, salió a la luz el interés del Xeneize por el 10 de Argentinos Juniors, que igualmente no lo cedería fácilmente pese a haber quedado eliminado de dos competiciones a esta altura del año.

¿Qué resta para que el capitán de Argentinos sea nuevo refuerzo de Boca? Lo esencial: el acuerdo entre los clubes. Si bien desde hace un tiempo existe un runrún por la posibilidad de que el enganche surgido en Gimnasia La Plata se ponga la camiseta azul y oro, este es el momento más candente de las charlas y entiende Juan Román Riquelme que es un instante oportuno para avanzar por su contratación.

Esta negociación se desarrolla en un contexto de restricciones administrativas, ya que la transferencia exige liberar plaza e involucra un acuerdo económico complejo, debido a que Argentinos Juniors y Gimnasia La Plata comparten actualmente los derechos del futbolista, lo que ha dificultado la operación desde sus fases iniciales. La directiva boquense consolidó la gestión tras la salida de Lucas Blondel, quien ya se hizo la revisión médica en Huracán, lo que permitió liberar el cupo imprescindible para abordar con determinación la contratación del mediocampista de 24 años.

El desafío ahora radica en la particularidad de los derechos federativos. Lescano mantiene contrato con la entidad de La Paternal hasta 2029, pero solo la mitad de su pase pertenece a esa institución; el otro 50 % corresponde a Gimnasia, tras una transacción que le reportó a la entidad de La Paternal dos millones de dólares. Esto significa que cualquier propuesta de Boca debe contemplar acuerdos con ambas partes. El propio presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, aclaró que no desean transferir al futbolista, ya que consideran reemplazarlo una tarea costosa desde lo deportivo y económico.

En busca de alternativas, Boca recurrió al representante Andrés Guglielminpietro, ex jugador tanto de Boca como de Gimnasia, para facilitar un acercamiento entre las partes y trasladar la cifra pretendida por Argentinos de forma oficial, con el objetivo de destrabar la negociación y cerrar la incorporación antes del plazo establecido por el reglamento.

El interés del club de La Ribera se explica también desde lo futbolístico: Lescano, zurdo y versátil, resulta un perfil ausente en el actual plantel. Puede desempeñarse como enganche o en distintas funciones ofensivas, sobresaliendo por su capacidad para recibir entre líneas, girar, filtrar pases y acelerar el ritmo de juego. Además, su aporte no se limita al armado, ya que posee llegada al área y capacidad de definición, atributos difíciles de hallar, y que incrementan tanto el atractivo para Boca como la reticencia por parte de Argentinos para negociar su salida.

Malaspina y Riquelme tienen buena relación

Aunque Boca evaluó otras alternativas, como Hernán López Muñoz y Sebastián Villa, la preferencia institucional recae de manera total en Lescano. La dirigencia despliega todos los recursos de negociación disponibles durante los cuatro días que restan para el cierre del mercado, manteniendo como prioridad absoluta cerrar el fichaje.

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda recuperó confianza al vencer 3-0 a Lanús en la Fortaleza Granate, resultado que cortó una racha de cuatro partidos sin victorias en el Torneo Apertura. Con ese resultado, Boca Juniors se posicionó sexto con 12 puntos, quedando a seis unidades del líder, Vélez. Además, había acumulado un triunfo previo de 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. El próximo desafío será ante San Lorenzo, al que recibirá el martes próximo desde las 19.45 por la décima fecha.