Costa Rica

Costa Rica: 39 atendidos, entre ellos menores, por una aparente intoxicación alimentaria en una escuela

La emergencia movilizó a la Cruz Roja y llevó a 31 pacientes a un centro médico mientras autoridades sanitarias iniciaron investigaciones para determinar el origen del episodio

Un niño con camisa blanca coloca la mano sobre su abdomen mientras está sentado en la camilla de un consultorio.
La emergencia en la escuela de Alajuela obligó al traslado urgente de 31 pacientes a un centro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una aparente intoxicación alimentaria en la Escuela Gabriela Mistral, ubicada en La Guácima de Alajuela, movilizó este jueves a la Cruz Roja Costarricense, que atendió a 39 personas, entre ellas estudiantes de entre 8 y 12 años. Del total, 31 pacientes fueron trasladados a un centro médico en condición urgente.

La alerta ingresó a las 11:30 a.m. (hora local) por un caso de intoxicación masiva dentro del centro educativo. El cuerpo de socorro envió cuatro ambulancias de soporte básico de vida para asistir a las personas afectadas y trasladar a quienes requerían valoración médica.

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Un vocero de la Cruz Roja Costarricense informó que la atención prehospitalaria concluyó tras el despliegue efectuado en la escuela. El representante añadió que los equipos atendieron a personas que habrían consumido un alimento antes de presentar los síntomas.

La intoxicación alimentaria en la Escuela Gabriela Mistral de La Guácima dejó 39 personas atendidas por la Cruz Roja Costarricense. (Cortesía: Redes sociales)

Treinta y un pacientes requirieron traslado a un centro médico

Del total de personas atendidas por los cuerpos de emergencia, 31 fueron trasladadas a un centro médico. La Cruz Roja indicó que esos pacientes se encontraban en condición urgente, aunque no precisó la evolución clínica de cada uno ni detalló los síntomas que motivaron las derivaciones.

La emergencia se concentró en la Escuela Gabriela Mistral, donde personal de atención prehospitalaria realizó la clasificación inicial de los pacientes. La presencia de menores entre los afectados elevó la respuesta de los equipos de socorro, que desplegaron cuatro unidades de soporte básico de vida.

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Por su parte, el Ministerio de Salud de Costa Rica comunicó que abrió una investigación epidemiológica y sanitaria por la aparente intoxicación asociada de forma preliminar a la institución educativa de La Guácima.

Como parte de las acciones iniciales, la cartera estatal envió equipos de vigilancia epidemiológica y de gestión ambiental a la escuela para efectuar una inspección sanitaria y aplicar las medidas que considere necesarias.

Ilustración de una persona con bata médica que sostiene una lupa sobre una bandeja de comida frente a una escuela y una ambulancia.
El Ministerio de Salud de Costa Rica abrió una investigación epidemiológica y sanitaria por la intoxicación alimentaria en la Escuela Gabriela Mistral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la institución sanitaria también coordinó con el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) el análisis de muestras del alimento que habría sido consumido por los afectados. Ese estudio permitirá determinar si existió contaminación y establecer el origen del episodio.

Además, las autoridades trabajan en la recopilación de información para confirmar la cantidad de estudiantes alcanzados por la intoxicación. El Ministerio de Salud aclaró que el caso permanece bajo investigación y que los datos oficiales podrían actualizarse a medida que avancen los análisis epidemiológicos y de laboratorio.

En su comunicado, el ministerio recomendó que las personas con diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, en especial quienes consumieron alimentos en el lugar, acudan al establecimiento de salud más cercano.

De igual manera, la institución también pidió reforzar medidas de prevención contra las enfermedades transmitidas por alimentos, como el lavado frecuente de manos, la cocción completa de carnes y pollo, la refrigeración adecuada y la separación entre productos crudos y cocidos para evitar contaminación cruzada.

De momento, no se ha confirmado cuál fue el alimento que pudo haber originado el cuadro. Tampoco se informó, hasta el momento, si los afectados pertenecen únicamente a la comunidad estudiantil o si hay funcionarios del centro educativo entre las personas atendidas.

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