Economía

La cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires creció 4% en el último año

Un relevamiento privado registró un incremento en las ofertas de propiedades para instalar un comercio ofrecidas en venta o alquiler

Locales Comerciales Alquileres CABA
Los locales en alquiler aumentaron 6,9% respecto del bimestre previo
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La cantidad de locales sin actividad comercial en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 4% interanual durante julio y agosto, aunque mostró una leve disminución respecto del bimestre anterior. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en ese período se contabilizaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados.

El dato representa una baja de 2,4% frente a mayo-junio de 2026, cuando se habían identificado 291 establecimientos sin actividad. De esta manera, si bien el registro se mantiene por encima del nivel de un año atrás, hubo una moderación en la cantidad de locales vacíos en la última medición.

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Al analizar únicamente los establecimientos que se encuentran ofrecidos para alquiler o venta, el comportamiento fue dispar. Los locales en alquiler aumentaron 6,9% respecto del bimestre previo y registraron un fuerte salto de 120,4% en comparación con julio-agosto de 2025.

En cambio, los inmuebles puestos a la venta mostraron una evolución descendente: fueron 8,7% menos que en mayo-junio y 32,3% menos que un año atrás.

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Locales Comerciales Alquileres CABA
Los inmuebles puestos a la venta mostraron una evolución descendente

El relevamiento, que la CAC realiza desde 2014 sobre las principales áreas comerciales porteñas, también mostró diferencias según la zona. Avellaneda, Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón y distintos tramos de Rivadavia registraron retrocesos en la comparación con la medición anterior.

En sentido contrario, hubo incrementos en la cantidad de locales sin actividad en determinados tramos de las avenidas Córdoba, Corrientes y en la peatonal Florida.

Vale mencionar que, según el último dato disponible del Idecba, el consumo en supermercados porteños cayó 0,8% interanual en el primer trimestre de 2026, con fuertes diferencias según los rubros.

Los autoservicios mayoristas retrocedieron 21,2% y las ventas de electrodomésticos bajaron 18,9%. En cambio, los shoppings registraron un leve avance de 0,2%, mientras que los patentamientos de automotores crecieron 2,7% y los de motovehículos 17,7%.

Por rubros, Alimentos y Bebidas fue uno de los segmentos con peor desempeño, junto con Almacén y Rotisería. En contraste, hubo incrementos en Indumentaria, Calzado y Marroquinería, Librería y Juguetería y Perfumería, entre otros.

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El consumo minorista en la Ciudad de Buenos Aires se contrajo 0,8% interanual durante el primer trimestre de 2026

Qué pasó en La Plata

En La Plata, el escenario fue diferente. De acuerdo con los datos analizados por la CAC a partir de un relevamiento realizado por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), la cantidad de locales inactivos se mantuvo sin cambios respecto de julio-agosto de 2025.

Sin embargo, frente al bimestre anterior se produjo un incremento de 11,1%. En concreto, durante julio y agosto se contabilizaron 20 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas de la capital bonaerense.

El relevamiento considera como inactivos a los establecimientos en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados, por lo que el indicador permite observar la evolución de los espacios comerciales que dejaron de operar, más allá de cuál sea el motivo.

Consumo

A nivel nacional, según la CAC, el consumo registró en julio un crecimiento interanual de 2% y un avance desestacionalizado de 0,9% frente a junio, es decir, una vez descontados los efectos estacionales habituales que inciden sobre el comportamiento del gasto a lo largo del año.

Con la suba interanual de 2%, el indicador volvió a mostrar una dinámica de “serrucho”, con una sucesión de meses de variaciones positivas y negativas. La serie desestacionalizada también reflejó esta volatilidad, pese al avance de 0,9% mensual.

El desempeño de julio estuvo condicionado, en parte, por un factor excepcional: el mes coincidió con el tramo final del Mundial, en el que la selección argentina compitió hasta el último partido. La participación del equipo nacional impulsó eventos, reuniones sociales y otras actividades vinculadas al consumo, generando un efecto particularmente relevante frente a julio de 2025, que constituye la base de comparación interanual.

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