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Una colecta reunió alimentos para acompañar a ocho organizaciones durante el Mes de las Infancias

Las donaciones fueron destinadas a espacios comunitarios de distintas localidades, donde se organizaron meriendas para niños y niñas por el Día de las Infancias

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En el marco del Mes de las Infancias, Suizo Argentina llevó adelante una nueva edición de la colecta Por +Infancias Felices, una iniciativa impulsada por el Comité de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía para acompañar a instituciones ubicadas en las cercanías de sus sucursales.

La propuesta convocó a los colaboradores de la empresa, quienes realizaron donaciones de alimentos y otros productos destinados a las meriendas organizadas con motivo del Día de las Infancias. La iniciativa buscó acompañar las actividades desarrolladas por distintas organizaciones comunitarias durante una fecha especial para los niños y niñas que participan de sus espacios.

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En esta edición, los productos reunidos fueron destinados a instituciones de diferentes localidades del país. Entre ellas se encuentran Grupo Andando, en la Ciudad de Buenos Aires; CSyD Los Pinos del Molino, en Puerto Belgrano; Comedor Los Gardelitos, en Ramos Mejía; Merendero Rayito de Luz, en Junín; Comedor de Hechos II, en Mar del Plata; Merendero El Maná de Dios, en Córdoba; Fundación Niños Felices, en San Luis; y Merendero Estación Sifón, en Tucumán.

De esta manera, la colecta alcanzó espacios comunitarios ubicados en distintos puntos del país y permitió reunir alimentos y otros productos para las actividades que esas organizaciones prepararon durante el Mes de las Infancias.

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La iniciativa se desarrolló a partir de la participación de los colaboradores de Suizo Argentina, que realizaron los aportes destinados a las instituciones seleccionadas. Las donaciones tuvieron como destino las meriendas organizadas por los distintos espacios con motivo del Día de las Infancias.

Desde la empresa señalaron que este tipo de acciones forma parte de las iniciativas impulsadas por el Comité de Responsabilidad Social Empresaria y vinculadas con la participación de sus colaboradores.

“Continuamos impulsando iniciativas que promueven la participación de nuestros colaboradores y contribuyen a fortalecer el vínculo con las comunidades cercanas a nuestra operación”, expresaron desde Suizo Argentina.

La colecta Por +Infancias Felices tuvo así como destinatarias a ocho organizaciones: Grupo Andando, CSyD Los Pinos del Molino, Comedor Los Gardelitos, Merendero Rayito de Luz, Comedor de Hechos II, Merendero El Maná de Dios, Fundación Niños Felices y Merendero Estación Sifón.

Las entidades se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Belgrano, Ramos Mejía, Junín, Mar del Plata, Córdoba, San Luis y Tucumán, respectivamente. En cada uno de esos espacios, los productos recibidos fueron destinados a las meriendas preparadas para los niños y niñas que participan de sus actividades.

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