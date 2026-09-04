Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 4 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de 2026 el dólar minorista exhibe una suba de 50 pesos o 3,4 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,42 para la venta y $1.477,98 para la compra.
Septiembre arrancó en un clima de calma financiera casi total. La suba de Wall Street de ayer y la menor expectativa de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal hicieron lo suyo, pero también pesaron factores locales que redujeron la volatilidad de casi todas las variables: dólar, tasa y cotización de los bonos.
El BCRA compró USD 15 millones en el mercado
El Banco Central compró este jueves USD 15 millones en el mercado de cambios. En los tres primeros días de septiembre acumula compras por USD 58 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 342 millones, a USD 50.800 millones.
El blue, a 1.545 pesos
La cotización blue del dólar avanzó el jueves cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta. El dólar informal mantiene una pérdida de diez pesos en el primer tramo de septiembre.