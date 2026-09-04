Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 4 de septiembre

El billete al público es ofrecido a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue se opera a $1.545. Escasas compras del BCRA en el mercado

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13:25 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este viernes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de 2026 el dólar minorista exhibe una suba de 50 pesos o 3,4 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,42 para la venta y $1.477,98 para la compra.

13:25 hsHoy

Cayó la expectativa de devaluación, se redujo el riesgo país y las tasas cortas en pesos perforaron el 20% anual

El mercado espera un ajuste muy leve del dólar y ve al mayorista apenas arriba de $1.600 para fin de año. El Gobierno quiere mantener las tasas en pesos bajas para darle impulso a las pymes y al consumo

Septiembre comenzó con estabilidad financiera: dólar, riesgo país y tasas a la baja.
Septiembre comenzó con estabilidad financiera: dólar, riesgo país y tasas a la baja.

Septiembre arrancó en un clima de calma financiera casi total. La suba de Wall Street de ayer y la menor expectativa de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal hicieron lo suyo, pero también pesaron factores locales que redujeron la volatilidad de casi todas las variables: dólar, tasa y cotización de los bonos.

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13:25 hsHoy

El BCRA compró USD 15 millones en el mercado

El Banco Central compró este jueves USD 15 millones en el mercado de cambios. En los tres primeros días de septiembre acumula compras por USD 58 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 342 millones, a USD 50.800 millones.

13:25 hsHoy

El blue, a 1.545 pesos

La cotización blue del dólar avanzó el jueves cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta. El dólar informal mantiene una pérdida de diez pesos en el primer tramo de septiembre.

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