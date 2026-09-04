Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 4 de septiembre

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Estados Unidos creó 162 mil nuevos puestos de trabajo en agosto y el desempleo se mantuvo en 4,1% La cifra superó las expectativas y se apoyó en los sectores de restaurantes y bares. La educación pública local se recuperó de la contracción sufrida el mes anterior

A 1.000 días de la llegada de Milei, los economistas Aracre y Chouza debatieron sobre la política económica Desde miradas ideológicas opuestas, los especialistas pusieron foco en cuestiones tales como pobreza, inflación, actividad e inversiones

Cuánto cuesta comprar un metro cuadrado en los principales barrios de CABA y municipios del conurbano Un relevamiento privado detectó variaciones de precios en agosto y una demanda que se enfría en un contexto de crédito hipotecario más restrictivo

Si la inteligencia artificial puede aprobar la universidad, ¿qué estamos enseñando? Una investigación de The New York Times describió agentes que acceden a plataformas educativas, reproducen clases, resuelven cuestionarios y entregan trabajos, lo que reabre el debate sobre qué habilidades certifican hoy las instituciones