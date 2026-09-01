Guatemala

Guatemala designó a Edwin Castellanos como nuevo ministro de Ambiente y anunció la ley de aguas como prioridad

La administración de Bernardo Arévalo confirmó el relevo la noche del lunes 31 de agosto, tras la salida de Patricia Orantes, quien dejará la cartera y regresará al Congreso de la República

Hombre con traje gris y corbata gesticula frente a árboles y plantas con un micrófono sujeto a la corbata
Guatemala juramentó a Edwin Castellanos como nuevo ministro del MARN tras la salida de Patricia Orantes. (Agencia Guatemalteca de Noticias)
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El gobierno de Guatemala juramentó a Edwin Castellanos como nuevo ministro de Ambiente y Recursos Naturales tras la salida de Patricia Orantes, en un relevo que el Ejecutivo vinculó con la continuidad de la agenda de la cartera y, en particular, con el impulso a la ley de aguas que el funcionario buscará llevar adelante junto con el Congreso y otros sectores.

Castellanos llega al cargo después de haberse desempeñado durante los últimos dos años como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN. El Ejecutivo confirmó su nombramiento la noche del lunes 31 de agosto y precisó que sustituye a Orantes, quien dejará el ministerio para regresar al Congreso de la República.

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En el comunicado oficial, el gobierno agradeció la gestión de la ministra saliente al frente de la cartera, que dirigía desde abril de 2024. El nuevo titular asumió con el mensaje de que mantendrá las líneas de trabajo desarrolladas durante la administración del presidente Bernardo Arévalo.

“Soy Edwin Castellanos y el día de hoy asumo con mucha responsabilidad el compromiso de servir a Guatemala como ministro de Ambiente y Recursos Naturales”, afirmó en un video difundido por el MARN en sus redes sociales.

En ese mismo mensaje, sostuvo que su paso por el viceministerio le permitió conocer “muy bien el funcionamiento y las prioridades que este ministerio ha trabajado en esta administración del presidente Arévalo”.

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Fotografía de Edwin Josué Castellanos sobre un texto que detalla su trayectoria académica y cargo como ministro en Guatemala
El Gobierno de Guatemala presenta la trayectoria académica y profesional de Edwin Josué Castellanos como ministro de Ambiente y Recursos Naturales. (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)

Castellanos anunció que buscará avanzar la ley de aguas con apoyo del Congreso

El punto programático que Castellanos destacó de inmediato fue la ley de aguas. Según explicó en su declaración pública, considera que esa regulación es necesaria para el país y que su gestión trabajará para que la propuesta avance.

“Todo ese trabajo continuará bajo mi administración, especialmente el trabajo de la ley de agua, que consideramos es importantísima para el país”, dijo el ministro.

Añadió: “Estaré trabajando muy de cerca con el Congreso y con todos los sectores para asegurarnos que esta propuesta de ley, que ha sido construida con la consulta de muchas personas, pueda avanzar y finalmente contemos en Guatemala con esta importantísima regulación”.

El funcionario también vinculó esa normativa con la disponibilidad del recurso hídrico. En el mismo video, señaló que el objetivo es que el país cuente con una regulación que permita “tener esa abundancia de agua que tanto necesitamos”.

Antes de referirse a sus prioridades, Castellanos agradeció la labor de Orantes y sostuvo que la ministra saliente había puesto su empeño en consolidar un ministerio al servicio del medio ambiente del país. La salida de la exfuncionaria fue oficializada por el Ejecutivo en un comunicado.

El nuevo ministro acumula 39 años de experiencia y una trayectoria académica en la UVG

La hoja de vida difundida por el gobierno presenta a Castellanos como especialista en ciencias ambientales con 39 años de experiencia en proyectos multinacionales y multidisciplinarios. Sus áreas de trabajo han estado enfocadas en recursos naturales, cambio climático, deforestación, gestión del agua y biodiversidad.

En el ámbito académico, desarrolló una carrera de 25 años como profesor investigador en la Universidad del Valle de Guatemala. En esa institución también fue decano del Instituto de Investigaciones y dirigió durante 18 años el Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad.

Su formación incluye un doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Indiana y una maestría en Química Analítica por Michigan State University, ambas en Estados Unidos. Además, es licenciado en Química por la Universidad del Valle de Guatemala.

El nuevo ministro recibió en 2016 la Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología, un reconocimiento incorporado por el Ejecutivo en la presentación de su perfil. Esa combinación de trayectoria técnica, experiencia en gestión pública reciente y antecedentes universitarios fue la base con la que el gobierno justificó su llegada al MARN.

En su mensaje de toma de posesión, Castellanos también ofreció una definición política de su gestión al presentarse como “un aliado” dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Su nombramiento abre una nueva etapa en la cartera después de la salida de Orantes y deja como primer objetivo explícito el avance de la propuesta de ley de aguas construida, según dijo, con la consulta de muchas personas.

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