Boca Juniors confirmó la salida del Changuito Zeballos al fútbol italiano: los números de la venta

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Boca Juniors acordó la venta de Exequiel Zeballos al Monza de Italia por 5 millones de dólares en la antesala del cruce con Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, en una operación que le evitó al club perder a un delantero a costo cero ya que su contrato expiraba el próximo 31 de diciembre. La operación se cerró sobre el final del mercado de pases y desactivó una incertidumbre que llevaba meses. El extremo de 24 años viajará en las próximas horas a Italia para la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, firmará por cinco temporadas con el equipo de la Serie A.

El acuerdo incluye una cláusula de plusvalía del 40% sobre una futura transferencia, según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano. Si el club italiano lo vende por una suma superior a la de compra, Boca cobrará ese porcentaje sobre la ganancia. La entidad italiana ya anunció oficialmente el fichaje y se espera que Boca haga lo propio en la jornada de martes.

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La salida también ordenó una situación deportiva dentro del plantel xeneize. Zeballos seguía entrenándose con el grupo profesional, ya bajo las órdenes del Vasco Arruabarrena, pero había dejado de ser tenido en cuenta y ya no era convocado. El delantero había decidido no renovar su vínculo, cuyo vencimiento situaba al club ante el riesgo de una salida sin compensación económica si no se concretaba una transferencia en esta ventana. Antes del cierre con Monza aparecieron Napoli y Parma, aunque ninguno llegó a un entendimiento con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

El momento consagratorio en la carrera del Changuito Zeballos: su gol a River en un Superclásico que Boca ganó en la Bombonera (AP Photo/Natacha Pisarenko)

La última vez que Zeballos jugó con la camiseta azul y oro fue ante Universidad Católica por la Copa Libertadores en mayo pasado, en el cierre de la fase de grupos que marcó la eliminación del equipo entonces dirigido por Claudio Úbeda. Con Arruabarrena ya como entrenador, no volvió a sumar minutos y tampoco integró la lista para disputar la Sudamericana. El cambio de estatus quedó expuesto incluso en un detalle simbólico: perdió el número siete para la nueva temporada, que pasó al chileno Carlos Palacios. Ese desplazamiento acompañó una caída en la consideración futbolística que ya venía desde comienzos de 2026.

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El mejor tramo reciente del Changuito había llegado con Claudio Úbeda. Después de haber sido apartado por Miguel Ángel Russo tras el Mundial de Clubes, el entrenador le dio continuidad y lo convirtió en una de las figuras del cierre de 2025, etapa en la que marcó cuatro goles. Uno de esos tantos fue en la victoria 2-0 sobre River Plate en la Bombonera, en una tarde en la que celebró entre los hinchas en la platea. Su temporada más completa fue 2025: disputó 35 partidos y anotó 6 goles, con presencia en la Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes de la FIFA.

El inicio de 2026 interrumpió esa secuencia. Una lesión lo sacó de las canchas durante más de dos meses y, cuando regresó, ya no pudo recuperar el lugar ni sostener el nivel que había mostrado en su mejor momento. Entre 2022 y 2023 casi no tuvo continuidad por una cadena de problemas físicos. Una lesión grave en el tobillo derecho durante un partido de Copa Argentina derivó en una ausencia prolongada, a la que luego se sumaron molestias musculares y una lesión de rodilla. En total sufrió cuatro lesiones en 14 meses, una secuencia que le impidió afirmarse de manera sostenida en el equipo. Aun así, cerró su etapa en Boca con 140 partidos oficiales, 16 goles, 16 asistencias y cinco títulos.

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El comunicado del Monza

Changuito Zeballos vendido al Monza

EXEQUIEL ZEBALLOS ES BLANCO Y ROJO

Exequiel Zeballos es nuevo jugador del Monza.

El delantero argentino, procedente de Boca Juniors, ha firmado un contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Nacido en Santiago del Estero el 24 de abril de 2002, a los 12 años se unió a la cantera de Boca Juniors, donde en 2018 se convirtió en el futbolista más joven en firmar un contrato profesional.

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Su debut oficial tuvo lugar el 29 de noviembre de 2020 en el partido de la Copa Diego Armando Maradona contra Newell’s Old Boys.

En 2022 ganó La Liga, la Supercopa y la Copa de la Liga Profesional con Boca Juniors, con quien disputó un total de 140 partidos y marcó 16 goles, haciendo soñar a los aficionados con sus regates, goles y magia.

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Zeballos, un extremo capaz de jugar en ambas bandas y también de aportar creatividad en el mediocampo ofensivo, está listo para vivir su primera y emocionante aventura en Italia vistiendo la camiseta del Monza.

¡Bienvenido Exequiel!