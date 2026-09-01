Premios Juventud 2026: fecha, horarios, nominados y dónde ver la gala con Marc Anthony, Santos Bravos y más artistas

España será por primera vez la sede de los Premios Juventud, la ceremonia que celebra a las estrellas de la música latina y que en su edición número 23 dejará atrás Miami, Puerto Rico y Panamá para instalarse en el Auditorio Starlite de Marbella, en Andalucía. La gala se realizará este jueves 3 de septiembre bajo el lema “Conéctate al Vibe” y reunirá a decenas de artistas en un evento que además incluirá actuaciones en vivo y contenido exclusivo para las plataformas digitales.
El cantante mexicano Carín León lidera la lista de nominados con nueve menciones, según informó Billboard. Lo siguen Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, cada uno con siete nominaciones. La ceremonia también incluirá el reconocimiento especial “Agente de Cambio”, que este año recae en Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel, distinción que destaca el impacto social, artístico y cultural de sus trayectorias.
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¿Qué artistas cantarán en los Premios Juventud 2026?
El cantante canario Quevedo se presentará por primera vez en la gala con un popurrí que incluye los temas “Columbia”, “Al golpito” y “La graciosa”, esta última junto a Elvis Crespo. Otro de los momentos musicales esperados será la actuación de Farruko y Greeicy, quienes interpretarán “Yapaque”, el sencillo de EDM que alcanzó el primer puesto en la lista Latin Airplay durante julio.
La nómina de artistas que subirán al escenario de Starlite Marbella incluye, además, a Ana Mena, Ángela Aguilar, Camilo, Christian Nodal, Eladio Carrión, Elena Rose, Juan Magán, Kenia Os, Manuel Carrasco, Mau y Ricky, Morat, Natanael Cano, Santos Bravos, Silvestre Dangond, Wisin, Xavi y La Oreja de Van Gogh, entre otros.
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Horarios de los Premios Juventud
La cobertura del evento comenzará con el especial de alfombra roja “Noche de Estrellas”, que incluirá música, moda, la entrega de los primeros premios y accesos exclusivos detrás de cámaras, según detalló Univisión. Este segmento se transmitirá a las 6 pm/5c/3 hora del Pacífico por UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Asimismo, la emisión de la ceremonia central se ha fijado para las 7 pm hora del Este de Estados Unidos el jueves 3 de septiembre, de acuerdo con Billboard. La señal estará disponible a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, mientras que el servicio de streaming ViX y YouTube retransmitirán el evento tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de América Latina.
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En México, la transmisión se realizará por el Canal 5 a las 5:00 pm hora local. En España, “Noche de Estrellas” podrá verse a través de RTVE Play a partir de las 6:45 pm, mientras que la gala se emitirá desde las 10:20 pm por La 2 de RTVE, según precisó Univisión.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 5:00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 6:00 p. m.
- Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 8:00 p. m.
Lista completa de nominados a los Premios Juventud 2026
Categoría Principal
Artista Premios Juventud Femenina
- Aitana
- Ana Mena
- Anitta
- Elena Rose
- Kany García
- Karol G
- Natti Natasha
- Rosalía
- Shakira
- Young Miko
Artista Premios Juventud Masculino
- Bad Bunny
- Carín León
- Danny Ocean
- Farruko
- Maluma
- Myke Towers
- Quevedo
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Xavi
Grupo o Dúo Favorito del Año
- Dnd I Do Not Disturb
- Gente De Zona
- Jowell Y Randy
- La Oreja De Van Gogh
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Santos Bravos
La Nueva Generación Femenina
- Amaia
- Angela Leiva
- Annasofia
- Aria Vega
- Emjay
- Isadora
- Judeline
- Mafalda Cardenal
- Mar Solís
- Nic
La Nueva Generación Masculina
- Bebeshito
- Clarent
- Damn Goldo
- Dfzm
- Dia
- Juan Duque
- Kris R.
- Maisak
- Santos Bravos
- Sebas Barcenas
La Nueva Generación Música Mexicana
- Armenta
- Chuyin
- Edgardo Nuñez
- Kakalo
- Kane Rodriguez
- La Nueva Ola De La Cumbia
- Low Clika
- Mariangela
- Omar Camacho
- Tombochio
Mi Track Favorito
- “Carita Linda” – Rauw Alejandro
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “Corazón” – Danny Ocean
- “La Perla” – Rosalía & Yahritza Y Su Esencia
- “Me Está Doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del Año
- ¿Dónde Es El After? – Rawayana
- Babylon Club – Danny Ocean
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- Equilibrivm – Anitta
- Lamento En Baile – Daddy Yankee
- LUX – Rosalía
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sinfónico (En Vivo) – Yandel
- Stendhal – Ozuna & Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-Song
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Da Me” – Bad Gyal
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “Lárgate” – Ana Mena
- “Moja1ta” – Lola Indigo
- “No Me Tires Flores” – Alejandro Sanz & Rels B
- “Oh Si Pudiera” – Manuel Carrasco
- “Si Juegas Conmigo (Asa25)” – Juan Magán & Abraham Mateo
- “Superestrella” – Aitana
- “Todos Estamos Bailando La Misma Canción” – La Oreja De Van Gogh
Girl Power
- “Amiga Mía” – Karol G & Greeicy
- “Brujería (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México)” – Yuridia & Majo Aguilar
- “Choka Choka” – Anitta & Shakira
- “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
- “Gabriela (Young Miko Remix)” – Katseye & Young Miko
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Rumba Del Perdón” – Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz
- “Muñeca” – Bad Gyal & De La Rose
- “Muxaxa” – Tokischa & La Mas Doll
- “Te Apuesto” – Ha*Ash & María José
Colaboración OMG
- “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
- “Birthday Behavior” – Bia & Young Miko
- “Damn I Love Miami” – Pitbull & Lil Jon
- “East La” – Will.I.Am & Taboo
- “Estrellitas Y Duendes feat. Sting” – Juan Luis Guerra 4.40 & Sting
- “Oye Mi Amor (Feat. Fher De Maná) [Live From Mexico]” – Dua Lipa, Maná & Fher De Maná
- “Thootie” – Ice Spice & Tokischa
- “We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil” – Bon Jovi & Carín León
La Mezcla Perfecta
- “A Medio Vivir” – Ricky Martin & Carín León
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Del Proceso” – Grupo Frontera & Manuel Turizo
- “No Quiero Hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
- “Una Noche Contigo” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho & Juanes
Mejor Dance Track
- “Algo Tú” – Shakira & Beéle
- “Bai-Lala” – Abraham Mateo
- “Dando Vueltas” – Rauw Alejandro
- “Esa Diva” – Melody
- “Motinha 2.0 (Mete Marcha) Remix” – Dennis, Luísa Sonza & Emilia
- “No Bailes Sola (Nsm25)” – Juan Magán & Lucho Rk
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Secreto (Remix)” – Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa
- “Sorry Papi” – Topic & Becky G
- “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat Latino del Año
- “Bendito” – Rawayana
- “Botecito” – Juan Duque & Hamilton
- “Chévere (Premium_remix)” – Aria Vega & Ryan Castro
- “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
- “La Villa” – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
Mejor Tema en Cumbia
- “Celosa” – Ke Personajes & J Balvin
- “Con Otra” – Cazzu
- “Cuando Una Mujer” – Mariangela
- “Cumbiando” – La Nueva Ola De La Cumbia & La Coreañera
- “Prieta De Mi Vida” – Los Mirlos & Guaynaa
- “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Productor del Año
- Andy Clay
- Bizarrap
- Casta
- Edgar Barrera
- Fux Beat
- La Paciencia
- Mag
- Nico Cotton
- Ovy On The Drums
- Sky Rompiendo
Mejor Tour
- Bailemos Otra Vez Tour – Chayanne
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Sonora, Para El Mundo – Carín León
- Debí Tirar Más Fotos World Tour – Bad Bunny
- Dinastía Tour – Peso Pluma
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Latinaje Tour – Cazzu
- Lux Tour – Rosalía
- Mejor Tarde Que Nunca Tour – Romeo Santos & Prince Royce
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Categoría Urbana
Mejor Urban Track
- “Al Golpito” – Quevedo & Nueva Línea
- “Alambre Púa” – Bad Bunny
- “Amista” – Blessd & Ovy On The Drums
- “Aplicándola” – Farruko
- “Buenos Términos” – Rauw Alejandro
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Lleva Al Sol” – Rels B
- “Polaroid” – Eladio Carrión
- “Se Lo Juro Mor” – Feid
- “Una Aventura” – Ozuna
Mejor Mezcla Urbana
- “5 Estrellas” – W Sound 23 – W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums
- “Ay Dale” – Farruko & Eddy Lover
- “Cholo 2” – Victor Mendivil & Eladio Carrión
- “Forni” – Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro
- “Incorregible” – Jory Boy & Chencho Corleone
- “Me Voy A La Chingada” – Yandel & Xavi
- “Portate Bonito” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
- “Ta’ Bien” – Nicky Jam & Beéle
- “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & Dj Snake
- “Un Polvito +” – Maluma & Maisak
Mejor Canción Urbano Rhythmic
- “Apaga La Luz” – Røz & Peso Pluma
- “Buenos Días” – Eladio Carrión
- “No Tiene Sentido” – Beéle
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pongo” – Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid
- “Si Estás Con Alguien” – Omar Courtz
- “Si Te Vas” – J Balvin & Jay Wheeler
- “Tengo Celos” – Myke Towers
- “Verano Rosa” – Karol G & Feid
- “Zaza” – Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo
Mejor Canción Urbano Trap
- “Bienvenida” – Clarent
- “Breezy” – Kidd Keo & Neutro Shorty
- “Buti Call” – Kendo Kaponi & Omar Courtz
- “Chica Atractiva” – Floyymenor & Lewis Somes
- “Gout” – La Pantera
- “Que Sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
- “Ricky Boby” – Eladio Carrión
- “Topshelf” – Kris R. & Myke Towers
- “Yeh!” – J Noa
- “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Mejor Canción Dembow
- “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- “Hace Calor” – Maria Becerra, El Alfa & Xross
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Miami” – Tokischa
- “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
- “Pelo” – Dj Pereira & Blue Diamond
- “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
- “Un Gatito Me Llamó” – Karol G
Mejor Álbum Urbano
- Afrolova 25′ – Rels B
- Corsa – Eladio Carrión
- Do Not Disturb – Young Miko
- El Baifo – Quevedo
- El Sobreviviente WWW – Wisin
- Hopi Sendé – Ryan Castro
- Island Boyz – Myke Towers
- La 8va Maravilla – Arcángel
- Manda La Plena Moh – Farruko
- Stendhal – Ozuna & Beéle
Categoría Pop
Mejor Canción Pop/Urbano
- “Babylon” – Venesti & Nicky Jam
- “Bronceador” – Maluma
- “Canción Para Regresar” – Sebastián Yatra, Lucho Rk, Belinda & Gente De Zona
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “Menos El Cora” – Ryan Castro & Manuel Turizo
- “Paris” – Boza & Sech
Mejor Canción Pop/Rhythmic
- “Cambiaré” – Luis Fonsi & Feid
- “Chamita” – Mari La Carajita
- “Inglés En Miami” – Rawayana & Manuel Turizo
- “Las Guapas” – Alejandro Sanz
- “Pinterest (Spanish)” – Anitta
- “Tututu” – Elena Rose & Alleh
- “Yo Y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor Canción Pop
- “Bebiendo Lágrimas” – Mar Solís
- “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Mal Escrito” – Carlos Rivera & Malú
- “Mi Historia Entre Tus Dedos” – Matteo Bocelli & Gianluca Grignani
- “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- “Tierra Mía” – Kany García
- “Un Abrazo” – Gloria Trevi
Mejor Canción Pop Rock
- “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
- “Muérdeme” – Juanes & Bomba Estéreo
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
- “Vuelve” – Black Guayaba
Mejor Canción Pop – Nueva Generación
- “Com Você” – Judeline & Amaia
- “Hecho Para Ti” – Latin Mafia & Omar Apollo
- “Morfina” – Humbe
- “Nunca Me Lo Esperé” – Piso 21 & Lasso
- “Tus Iniciales” – Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma
Mejor Canción Pop Balada
- “+ Te Vale” – Yami Safdie & Emilia
- “Aquí En La Arena” – Reik & Leo Rizzi
- “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “KMO” – Pablo Alborán
- “Sin Despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor Álbum Pop
- ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
- Apambichao – Manuel Turizo
- Bendito Verano – Elena Rose
- Cuarto Azul – Aitana
- Juanesteban – Juanes
- KMO – Pablo Alborán
- La Llave – Mau Y Ricky
- Puerta Abierta – Kany García
- TQ+ – Reik
Categoría Música Mexicana
Mejor Colaboración Música Mexicana
- “Donde Estés, Donde Estoy” – Carlos Rivera & Marisela
- “Los Laureles” – Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina
- “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
- “No Voy A Cambiar” – Codiciado & Xavi
- “Te Quiero, Te Amo” – Pesado & Alfredo Olivas
Mejor Fusión Música Mexicana
- “Déjame Dormir” – Codiciado & Carín León
- “Demencia” – Junior H & Gael Valenzuela
- “Dopamina” – Peso Pluma & Tito Double P
- “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
- “Mejores Jordans 2” – Victor Mendivil & Oscar Maydon
- “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
- “Ojitos Mentirosos” – Chino Pacas
- “Perlas Negras” – Natanael Cano & Gabito Ballesteros
- “Pues Qué Le Hago?” – Chuyin
- “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
- “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “China De Los Ojos Negros” – Ángela Aguilar
- “Cuento De Nunca Acabar” – Carlos Rivera & Ana Bárbara
- “¿Quien No Ha Llorado Por Amor?” – Alex Fernández
- “Retumbando En El Cora” – Camila Fernández
- “Tú Y Las Nubes” – Pepe Aguilar & Alfredo Olivas
- “Un Vals” – Christian Nodal
Mejor Canción Banda Música Mexicana
- “Al Chile No Sé” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Gerardo Coronel
- “Aunque Tiren Hate” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- “De Esta Me Levanto” – Banda Los Recoditos
- “Directo Al Corazón” – Luis Angel “El Flaco”
- “No Me Aprovechaste” – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga
- “Seguro Le Dolió” – Banda Ms De Sergio Lizárraga & Fuerza Regida
- “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
- “Eres” – Joss Favela & Alfredo Olivas
- “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
- “Me Enamoré Solo” – Calibre 50
- “Selfie” – La Fiera De Ojinaga
- “Supercargada” – Los Dos De Tamaulipas
- “Ya Me Vale Madre” – El Fantasma
Mejor Álbum Música Mexicana
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- 111xpantia (Deluxe) – Fuerza Regida
- Arriba La Compañia – Los Dos De Tamaulipas
- Dinastía – Peso Pluma & Tito Double P
- El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
- Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- La Fernández – Camila Fernández
- Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Silencio Habla – Oscar Ortiz
Categoría Tropical
Tropical Hit
- “1+1” – Maluma & Kany García
- “Como En El Idilio” – Marc Anthony & Nathy Peluso
- “Cómo Se Compara” – Luis Figueroa
- “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
- “El Pacto” – Silvestre Dangond & Manuel Turizo
- “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
- “La Graciosa” – Quevedo & Elvis Crespo
- “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
- “No Te Borro” – Fariana
- “Tú Tienes Algo” – Indy Fontaine & Charlie Cruz
Tropical Mix
- “A Celia” – Lena Burke Ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle
- “Amor Bonito” – Kany García & Juan Luis Guerra 4.40
- “Apambichao” – Manuel Turizo & Maluma
- “Fabricando Fantasías” – Sergio George & Carlos Vives
- “Hasta El Sol De Hoy” – Guaynaa & Farruko
- “Lokita Por Mí” – Romeo Santos & Prince Royce
- “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Que Me Quiera Má” – Marc Anthony & Wisin
- “Una Vaina Bien” – Silvestre Dangond & Sebastián Yatra
Mejor Álbum Tropical
- Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- El Último Disco Vol.1 – Carlos Vives
- Gris – Luis Figueroa
- La Covertura – Guaynaa
- Música Para Bailar – Fariana
- Poeta Herío – Elvis Crespo
- Radio Venezuela – Chino Y Nacho, Chyno Miranda & Nacho
- Soy – Daniela Darcourt
- Swingkete Vol.1 – Maratón – Christian Alicea
Categoría TV y Streaming
Mi Actor Favorito
- Andrés Palacios – Mi Verdad Oculta
- Diego Klein – Guardián De Mi Vida
- Emmanuel Palomares – Los Hilos Del Pasado
- Gabriel Soto – Monteverde
- Marcus Ornellas – Doménica Montero
Mi Actriz Favorita
- Angelique Boyer – Doménica Montero
- Oka Giner – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro – Guardián De Mi Vida
- Susana González – Mi Verdad Oculta
- Yadhira Carrillo – Los Hilos Del Pasado
Me Enamoran
- África Zavala y Gabriel Soto – Monteverde
- Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero
- Ela Velden y Sebastián Rulli – Mi Rival
- Oka Giner y David Zepeda – Tan Cerca De Ti, Nace El Amor
- Silvia Navarro y Daniel Arenas – Guardián De Mi Vida
- Susana González y David Chocarro – Mi Verdad Oculta
Categoría Digital y Social
Creator del Año
- Diego Rodriguez
- Ibai Llanos
- Rocío López
- Stefanny Loaiza
- Tefi Valenzuela
Mejor LOL
- Andrea Farga
- Héctor De La Garza
- Jenny Solares
- Nachter
- Tío Néstor
Podcast del Año
- El Chal Con Pao Sasso
- La Cotorrisa
- Pinky Promise
- Roca Project
- Yo Pude, Tú Puedes
#Gettingreadywith
- Alejandra Capetillo
- Lailany Sota
- Ludmilla
- Sol Vargas
- Valeria Villalobo
POV Futbolero
- Futbol Al Chile
- Ivansfull
- Joel Ubieto
- Mercedes Roa
- Pablo Zolezzi
#Modoavión
- Alejandra Travels
- Araya Vlogs
- Hola Soy Natasha
- Plex
- Roberta Con Maleta
Couple Goals
- Aitana y Plex
- Calle y Poché
- Fernanda Giménez y Sebastien Andrade
- Lola Lolita y Alonso López
- Polo Morin y Bernardo Abascal
Creator de España
- Elena Gortari
- Jordi Rodríguez Moreno
- Lola Lolita
- Nil Ojeda
- Tatiana Kae
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