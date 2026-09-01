“Voy a seguir yendo”: la gremialista Norma Lezana rechazó su desvinculación del Hospital Garrahan

La sindicalista cesanteada del Hospital Garrahan refutó afirmaciones hechas por el ministro de Salud, Mario Lugones

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La gremialista Norma Lezana, que ayer fue desvinculada del nosocomio infantil tras un sumario iniciado para determinar si cumplió sus funciones durante 2025, rechazó la medida del Gobierno.

La nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), sostuvo que no fue notificada y afirmó que seguirá yendo al centro de salud mientras la Justicia no resuelva su tutela sindical.

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En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del gremio, Lezana respondió: “No estoy despedida porque no fui notificada”. En el mismo mensaje, agregó: “Por eso, del hospital no me saca ninguna intervención; voy a seguir yendo todos los días como hace 39 años”, sostuvo quien, tras un sumario que -según informó la institución- se concluyó que no atendió pacientes durante 2025.

Cuestionamientos a Lugones y el reparo en la protección gremial

La sindicalista le apuntó al ministro de Salud, Mario Lugones, y a las autoridades del hospital afirmando que lo que difundieron “es una mentira”. Y agregó: “No fui notificada de ninguna medida, lo cual muestra el método autoritario, prepotente, de patrones de estancia y de violación al más elemental derecho a la defensa con el que se maneja el titular de la cartera sanitaria y su grupo de empleados que tienen tomada la dirección del Garrahan”, sostuvo la mujer.

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Lezana sostuvo además que no puede ser despedida por contar con “protección gremial”. Luego vinculó la decisión con su rol sindical y de género: “¿Saben por qué me atacan? Porque soy la única secretaria general mujer de todo el hospital y eso no lo soportan; porque nunca me callo ni negocio con ninguna gestión, soy independiente”, agregó.

El nosocomio infantil informó que desvinculó a la gremialista Norma Lezana por "no ocupar su puesto de trabajo"

La dirigente también acusó a las autoridades de intentar desviar la discusión sobre el manejo de recursos. Según dijo, buscan “correr el eje” para evitar que se debata por qué se destinan fondos a una empresa de seguridad privada y a la Policía de la Ciudad mientras, según su denuncia, no se autorizan prótesis y medicamentos de alto costo, y qué ocurre con contrataciones directas y con casi $60 mil millones de fondos propios del hospital invertidos en bonos de deuda a 13 años.

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En ese mensaje, Lezana definió la decisión como “escandalosa” y afirmó que pretenden usarla “como chivo expiatorio”. También convocó a una manifestación para este miércoles al mediodía en la puerta del Garrahan y a una asamblea para el jueves en el segundo piso de la institución.

Ya que el caso quedó atravesado por la protección gremial, el hospital debe pedir judicialmente la exclusión de esa tutela antes de hacer efectiva la cesantía. El Dr. Mariano Pirozzo, Director Médico del Hospital Garrahan, confirmó que el hospital ya impulsó ante la Justicia el pedido de exclusión. “Si considera que estuvo todo bien, se lo va a sacar”, afirmó.

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Cómo fue el sumario abierto a Lezana

La investigación interna se apoyó en declaraciones de trabajadores y en los registros asistenciales del hospital. Según el nosocomio, no pudo acreditarse que hubiera realizado tareas como nutricionista durante el período analizado y sí se constató su participación en actividades gremiales.

Pirozzo dijo a Radio Mitre que el sumario se abrió a partir de denuncias de personal del centro de salud. Explicó que el sistema de historia clínica funciona desde 2009 y que no aparecen registros de atención de pacientes por parte de Lezana en 2025.

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Por ello, el comunicado oficial del Garrahan encuadró la resolución en un proceso de “fortalecimiento institucional” orientado, según la institución, a garantizar el cumplimiento de funciones y una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

En una de las manifestaciones en el Garrahan, Norma Lezana sostuvo un cartel durante la ocupación de la dirección médica del hospital en protesta por salarios descontados

La conducción del centro pediátrico también sostuvo que Lezana tuvo una participación activa en acciones sindicales y que protagonizó la ocupación de la oficina de la Dirección Médica. El hospital agregó que, pese a ese escenario, mantuvo la atención y la continuidad de las prestaciones esenciales con personal asistencial que cubrió la carga laboral de quienes hicieron paro.

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Según la reconstrucción del caso, ninguno de los trabajadores entrevistados en el sumario declaró haber visto a Lezana cumplir tareas asistenciales dentro del hospital. Las mismas fuentes señalaron que ni sus superiores directos pudieron precisar cuál era su lugar de trabajo en la institución.

El convenio aplicable a la actividad permite a los trabajadores con tutela gremial destinar hasta 10 horas mensuales a tareas sindicales. Según trascendió, la dirigente registraba su ingreso, pero dedicaba toda su jornada a esa actividad, lo que, de acuerdo con esa versión, explica la ausencia total de registros de atención a pacientes durante 2025.

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