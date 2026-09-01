El Salvador

Al menos 34 heridos durante la celebración de las Bolas de Fuego en Nejapa, a las afueras de San Salvador

Los Comandos de Salvamento, filial local, reportaron atenciones por contacto con llamas y golpes durante la celebración del 31 de agosto, en una jornada que congregó a familias, turistas nacionales y extranjeros

Las Bolas de Fuego de Nejapa dejaron 34 personas asistidas por quemaduras y traumatismos durante la celebración del 104 aniversario. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las Bolas de Fuego de Nejapa dejaron 34 personas asistidas por quemaduras y traumatismos durante la celebración del 104 aniversario. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Guardar

Al menos 34 personas resultaron con quemaduras y traumatismos durante la celebración del 104 aniversario de las Bolas de Fuego de Nejapa, realizada la noche del lunes 31 de agosto. Los casos fueron atendidos por los Comandos de Salvamento Filial Nejapa durante el operativo desplegado para la festividad.

La institución informó que 24 personas sufrieron quemaduras leves de primer grado. Las otras 10 recibieron asistencia por diferentes traumatismos registrados durante la actividad, que cada año reúne a decenas de familias locales, visitantes nacionales y extranjeros en este municipio ubicado a las afueras de San Salvador.

El evento se desarrolló en el marco de las fiestas patronales de Nejapa, con calles cerradas y zonas destinadas al recorrido de los participantes. Equipos de socorro permanecieron en los alrededores para responder ante incidentes vinculados con el uso de fuego y la concentración de público.

PUBLICIDAD

Los Comandos de Salvamento de Nejapa informaron que 24 personas sufrieron quemaduras leves de primer grado en las Bolas de Fuego. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Los Comandos de Salvamento de Nejapa informaron que 24 personas sufrieron quemaduras leves de primer grado en las Bolas de Fuego. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Para atender las emergencias, los Comandos de Salvamento movilizaron 105 socorristas y 10 ambulancias de cinco filiales. El dispositivo contó con integrantes de Quezaltepeque, Ilopango, San Martín, la Central y Nejapa. De forma paralela las autoridades policiales y el Cuerpo de Bomberos se hizo presente para atender emergencias.

La atención se concentró en los puntos donde se realiza el intercambio de bolas encendidas. Los socorristas brindaron primeros auxilios a las personas lesionadas y mantuvieron cobertura durante el desarrollo de la jornada.

Una tradición que recuerda el fuego del volcán de San Salvador

Las Bolas de Fuego se celebran cada 31 de agosto en honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa. La tradición también recuerda la erupción del volcán de San Salvador, un hecho que quedó incorporado en la memoria popular de la localidad.

PUBLICIDAD

Las Bolas de Fuego se celebran cada 31 de agosto en honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Las Bolas de Fuego se celebran cada 31 de agosto en honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El acto principal consiste en el lanzamiento de bolas elaboradas con tela y alambre, que los participantes empapan con combustible antes de prenderlas. Dos grupos se enfrentan en un tramo delimitado de calles, mientras los espectadores siguen la actividad desde las orillas en el parque central.

La tradición tiene una representación religiosa. Según la versión transmitida en el municipio, el intercambio de fuego simboliza una batalla entre San Jerónimo y el diablo. Con el tiempo, la actividad pasó a formar parte de las celebraciones patronales y se consolidó como una de las convocatorias más concurridas del calendario cultural salvadoreño.

La edición de este año marcó 104 años de celebración. La jornada atrajo a personas de distintos puntos de El Salvador y a visitantes extranjeros, que llegaron para observar el evento y acompañar las actividades organizadas en el municipio.

Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La tradición centenaria que nació en conmemoración de la erupción del volcán de San Salvador, ocurrida en el año 1658, en la zona conocida como El Playón, que obligó a los habitantes a reasentarse donde ahora es Nejapa.

El uso de bolas incendiadas exige la presencia de equipos de emergencia durante toda la noche. Los Comandos de Salvamento agradecieron el respaldo de las filiales que participaron en el operativo y de los miembros de la sede de Nejapa.

Las lesiones atendidas durante la jornada incluyeron afectaciones por el contacto con el fuego y golpes. El reporte de los socorristas registró 34 personas asistidas hasta el cierre de la celebración del lunes.

Temas Relacionados

San SalvadorQuemadurasFuegos artificialesEl SalvadorPNCCuerpo de BomberosSocorristas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

El organismo electoral extendió el margen para completar o reemplazar nombres en las juntas que manejarán el sufragio electrónico presencial fuera del país La nueva fecha cambia el plan que vencía a fines de agosto

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

La Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable para reformar el Presupuesto 2026 y sumar fondos al Ministerio de Educación con apoyo del BCIE

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

La resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica aclara quién puede colocar información adicional en alimentos previamente envasados, sin cambiar los requisitos técnicos del rotulado

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

La primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele anunció el plan con apoyo del Banco Mundial para aplicar el nuevo Currículo Nacional

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?

El mecanismo ya rige entre ambas naciones y fija requisitos, plazos y exclusiones que pueden cambiar por completo cada gestión

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?

TECNO

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

Los mejores jugadores colombianos de EA SPORTS FC 27: Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero sin James Rodríguez

Un viaje de Uber en helicóptero puede costarte 3.000 dólares: así es el lujo para ahorrar tiempo

Apple acusa a OpenAI de eliminar pruebas en demanda por secretos comerciales: los acusados rechazan todo

Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

MUNDO

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Misterio en Japón: arrestaron a un empleado escolar por una nueva matanza de hámsteres y ya son 55 los animales muertos

Estonia crea una comisión de expertos para frenar el daño de las redes sociales en la salud mental juvenil

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal