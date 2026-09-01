Al menos 34 heridos durante la celebración de las Bolas de Fuego en Nejapa, a las afueras de San Salvador

Las Bolas de Fuego de Nejapa dejaron 34 personas asistidas por quemaduras y traumatismos durante la celebración del 104 aniversario. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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Al menos 34 personas resultaron con quemaduras y traumatismos durante la celebración del 104 aniversario de las Bolas de Fuego de Nejapa, realizada la noche del lunes 31 de agosto. Los casos fueron atendidos por los Comandos de Salvamento Filial Nejapa durante el operativo desplegado para la festividad.

La institución informó que 24 personas sufrieron quemaduras leves de primer grado. Las otras 10 recibieron asistencia por diferentes traumatismos registrados durante la actividad, que cada año reúne a decenas de familias locales, visitantes nacionales y extranjeros en este municipio ubicado a las afueras de San Salvador.

El evento se desarrolló en el marco de las fiestas patronales de Nejapa, con calles cerradas y zonas destinadas al recorrido de los participantes. Equipos de socorro permanecieron en los alrededores para responder ante incidentes vinculados con el uso de fuego y la concentración de público.

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Los Comandos de Salvamento de Nejapa informaron que 24 personas sufrieron quemaduras leves de primer grado en las Bolas de Fuego. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Para atender las emergencias, los Comandos de Salvamento movilizaron 105 socorristas y 10 ambulancias de cinco filiales. El dispositivo contó con integrantes de Quezaltepeque, Ilopango, San Martín, la Central y Nejapa. De forma paralela las autoridades policiales y el Cuerpo de Bomberos se hizo presente para atender emergencias.

La atención se concentró en los puntos donde se realiza el intercambio de bolas encendidas. Los socorristas brindaron primeros auxilios a las personas lesionadas y mantuvieron cobertura durante el desarrollo de la jornada.

Una tradición que recuerda el fuego del volcán de San Salvador

Las Bolas de Fuego se celebran cada 31 de agosto en honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa. La tradición también recuerda la erupción del volcán de San Salvador, un hecho que quedó incorporado en la memoria popular de la localidad.

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Las Bolas de Fuego se celebran cada 31 de agosto en honor a San Jerónimo, patrono de Nejapa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El acto principal consiste en el lanzamiento de bolas elaboradas con tela y alambre, que los participantes empapan con combustible antes de prenderlas. Dos grupos se enfrentan en un tramo delimitado de calles, mientras los espectadores siguen la actividad desde las orillas en el parque central.

La tradición tiene una representación religiosa. Según la versión transmitida en el municipio, el intercambio de fuego simboliza una batalla entre San Jerónimo y el diablo. Con el tiempo, la actividad pasó a formar parte de las celebraciones patronales y se consolidó como una de las convocatorias más concurridas del calendario cultural salvadoreño.

La edición de este año marcó 104 años de celebración. La jornada atrajo a personas de distintos puntos de El Salvador y a visitantes extranjeros, que llegaron para observar el evento y acompañar las actividades organizadas en el municipio.

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Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La tradición centenaria que nació en conmemoración de la erupción del volcán de San Salvador, ocurrida en el año 1658, en la zona conocida como El Playón, que obligó a los habitantes a reasentarse donde ahora es Nejapa.

El uso de bolas incendiadas exige la presencia de equipos de emergencia durante toda la noche. Los Comandos de Salvamento agradecieron el respaldo de las filiales que participaron en el operativo y de los miembros de la sede de Nejapa.

Las lesiones atendidas durante la jornada incluyeron afectaciones por el contacto con el fuego y golpes. El reporte de los socorristas registró 34 personas asistidas hasta el cierre de la celebración del lunes.

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