Entretenimiento

Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

La cantante habló acerca de un periodo complicado de su vida como parte de una reflexión sobre salud mental

Doja Cat
Doja Cat reconoció que tuvo problemas con el consumo de cocaína hace ocho años y afirmó que hoy está alejada de esa sustancia (REUTERS/TikTok/Doja Cat)
Guardar

Doja Cat reconoció que enfrentó problemas con el consumo de cocaína hace aproximadamente ocho años, aunque aclaró que se encuentra “bien alejada de eso” en la actualidad.

La cantante, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, compartió la revelación en una serie de videos publicados el lunes en su cuenta de TikTok.

PUBLICIDAD

En una de las publicaciones, la artista relató que luchó con la sustancia en un período de su vida que ubicó ocho años atrás.

La declaración se dio en el marco de una reflexión más amplia sobre salud mental, redes sociales y percepciones públicas sobre su persona.

Antes de ese video, Doja Cat había subido otro clip en el que abordó su relación con el alcohol y la marihuana.

Doja Cat
La cantante reveló en TikTok que su experiencia con la cocaína formó parte de una reflexión sobre salud mental, redes sociales y percepción pública (TikTok/Doja Cat)

“Nunca fui alcohólica, pero definitivamente tuve problemas”, afirmó la cantante.

La intérprete detalló que combinó el consumo de alcohol con el uso de internet como mecanismo de validación frente a pensamientos negativos.

“El mejor ejemplo de mi experiencia es usar internet como medio de validación de los pensamientos negativos en mi cabeza, que luego eran provocados por beber alcohol”, explicó la cantante.

PUBLICIDAD

La artista, autora del álbum “Vie”, precisó que nunca tuvo problemas graves de drogas más allá de la marihuana, y diferenció ese consumo del episodio vinculado a la cocaína.

En sus publicaciones, Doja Cat también respondió a quienes la califican de “demoníaca” en redes sociales.

Doja Cat dijo que tuvo problemas con el alcohol y la marihuana, aunque negó haber sido alcohólica (REUTERS/Mario Anzuoni)
Doja Cat dijo que tuvo problemas con el alcohol y la marihuana, aunque negó haber sido alcohólica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según explicó, esas acusaciones provienen de la combinación entre alcohol, drogas y enfermedad mental no diagnosticada, potenciada por la cultura de internet.

Describió a la red como “un caldo de cultivo para la proyección” y pidió a los usuarios no dedicar demasiada energía a críticas y ataques en línea.

La cantante abordó, además, señalamientos sobre supuesto odio hacia sí misma y acusaciones de racismo.

Habló de su identidad como mujer birracial y de las dificultades que enfrentó tras mudarse, a los ocho años, a un vecindario de mayoría blanca.

“No me odio a mí misma. No soy racista. No soy supremacista blanca. No soy nazi”, sostuvo.

Cerró la serie de videos con la frase: “Sentí que este TikTok era necesario y necesitaba sacarme esto del pecho”.

La artista explicó que combinó el alcohol con el uso de internet como forma de validar pensamientos negativos (REUTERS/Mario Anzuoni)
La artista explicó que combinó el alcohol con el uso de internet como forma de validar pensamientos negativos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Doja Cat asegura que dejó de fumar tras una mala experiencia con ácido

En una pasada entrevista con la revista Rolling Stone, Doja Cat relató que su último viaje con ácido, que calificó como una mala experiencia, la llevó a abandonar varios hábitos, incluido el cigarrillo.

El ácido fue una experiencia maravillosa para mí, pero sentí que no lo necesitaba después de un tiempo. Mi último viaje fue malo, pero me hizo dejar muchos de mis hábitos”, explicó la cantante.

La cantante, de 26 años, detalló que fumaba cigarrillos con frecuencia antes de esa experiencia.

“Fumaba muchos cigarrillos. Pero dejé de fumar por el ácido que tomé. No he podido fumar un cigarrillo desde entonces”, afirmó, de acuerdo con la misma publicación.

Doja Cat añadió que ahora le resulta “insoportable” encender un cigarrillo.

En una entrevista con Rolling Stone, Doja Cat aseguró que dejó de fumar cigarrillos después de una mala experiencia con ácido (REUTERS/Kylie Cooper)
En una entrevista con Rolling Stone, Doja Cat aseguró que dejó de fumar cigarrillos después de una mala experiencia con ácido (REUTERS/Kylie Cooper)

“Es muy interesante cómo funcionó eso”, comentó sobre el efecto que atribuyó a esa experiencia con el alucinógeno.

Estas declaraciones se vincularon con la letra de su canción “I Don’t Do Drugs”, publicada en junio en colaboración con Ariana Grande, que incluye la frase “solo te quiero a ti, pero no consumo drogas”.

La composición muestra el alejamiento de la artista respecto del consumo de sustancias.

Temas Relacionados

Doja Catcocaínaalcoholmarihuanaentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

En diálogo con Josh Horowitz para el podcast “Happy, Sad, Confused”, la intérprete israelí repasó distintos momentos de su trayectoria, desde sus primeras oportunidades frente a cámara hasta los proyectos que definieron su lugar en Hollywood

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

El actor retomó una idea que lanzó en 2013 y explicó por qué el superhéroe puede representar a todos

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

La figura televisiva explicó que su cambio físico estuvo ligado al dolor por la muerte de su padre

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La serie de Guy Ritchie estrenará todos sus episodios el 3 de septiembre de 2026. Eddie y Susie buscarán expandir el negocio criminal en medio de nuevas alianzas, violencia y una disputa creciente con Bobby Glass.

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

La resolución del juicio por el asesinato del artista ha dejado a Duane Davis como culpable pero traido de vuelta una de las historias más trágicas en el mundo de la cultura pop

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

DEPORTES

“Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar un tiempo a Rosario”, reconoció el gobernador de Santa Fe

“Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar un tiempo a Rosario”, reconoció el gobernador de Santa Fe

Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el escandaloso final del partido de rugby entre Chile y Uruguay

Repentino giro en el futuro de Nicolás Tagliafico a horas del cierre del mercado en medio de las negociaciones con Juventus

Lewis Hamilton rescató una Ferrari abandonada hace 30 años y la restauró en la fábrica de Maranello: “Estaba cubierta de polvo”

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Ivana Icardi volverá a participar en una competencia en España: “Eterna concursante de realities”

Ivana Icardi volverá a participar en una competencia en España: “Eterna concursante de realities”

La predicción de una tarotista que dejó en shock a Jimena Barón: “¿Podés ver mi futuro?”

La conmovedora despedida del Zorrito Von Quintiero a Miguel Zavaleta: la anécdota de su nombre y el dolor a flor de piel

Tini Stoessel habló en medio del conflicto familiar: “Todos pasamos por un proceso de soltar”

Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

INFOBAE AMÉRICA

“Yo no le dije a nadie que habíamos matamos a Tupac”: la frase clave en la condena por el asesinato del rapero, casi 30 años después

“Yo no le dije a nadie que habíamos matamos a Tupac”: la frase clave en la condena por el asesinato del rapero, casi 30 años después

Bolivia: ordenan la aprehensión de una mujer investigada por el ataque a Nadia Beller

José Antonio Kast y Fernando Cerimedo niegan vínculos laborales aunque admiten conocerse

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Se avecina un nuevo orden mundial y no estamos preparados