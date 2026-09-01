Doja Cat se sincera sobre su adicción a las drogas: “Definitivamente tuve problemas”

Doja Cat reconoció que tuvo problemas con el consumo de cocaína hace ocho años y afirmó que hoy está alejada de esa sustancia (REUTERS/TikTok/Doja Cat)

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Doja Cat reconoció que enfrentó problemas con el consumo de cocaína hace aproximadamente ocho años, aunque aclaró que se encuentra “bien alejada de eso” en la actualidad.

La cantante, cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini, compartió la revelación en una serie de videos publicados el lunes en su cuenta de TikTok.

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En una de las publicaciones, la artista relató que luchó con la sustancia en un período de su vida que ubicó ocho años atrás.

La declaración se dio en el marco de una reflexión más amplia sobre salud mental, redes sociales y percepciones públicas sobre su persona.

Antes de ese video, Doja Cat había subido otro clip en el que abordó su relación con el alcohol y la marihuana.

La cantante reveló en TikTok que su experiencia con la cocaína formó parte de una reflexión sobre salud mental, redes sociales y percepción pública (TikTok/Doja Cat)

“Nunca fui alcohólica, pero definitivamente tuve problemas”, afirmó la cantante.

La intérprete detalló que combinó el consumo de alcohol con el uso de internet como mecanismo de validación frente a pensamientos negativos.

“El mejor ejemplo de mi experiencia es usar internet como medio de validación de los pensamientos negativos en mi cabeza, que luego eran provocados por beber alcohol”, explicó la cantante.

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La artista, autora del álbum “Vie”, precisó que nunca tuvo problemas graves de drogas más allá de la marihuana, y diferenció ese consumo del episodio vinculado a la cocaína.

En sus publicaciones, Doja Cat también respondió a quienes la califican de “demoníaca” en redes sociales.

Doja Cat dijo que tuvo problemas con el alcohol y la marihuana, aunque negó haber sido alcohólica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Según explicó, esas acusaciones provienen de la combinación entre alcohol, drogas y enfermedad mental no diagnosticada, potenciada por la cultura de internet.

Describió a la red como “un caldo de cultivo para la proyección” y pidió a los usuarios no dedicar demasiada energía a críticas y ataques en línea.

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La cantante abordó, además, señalamientos sobre supuesto odio hacia sí misma y acusaciones de racismo.

Habló de su identidad como mujer birracial y de las dificultades que enfrentó tras mudarse, a los ocho años, a un vecindario de mayoría blanca.

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“No me odio a mí misma. No soy racista. No soy supremacista blanca. No soy nazi”, sostuvo.

Cerró la serie de videos con la frase: “Sentí que este TikTok era necesario y necesitaba sacarme esto del pecho”.

La artista explicó que combinó el alcohol con el uso de internet como forma de validar pensamientos negativos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Doja Cat asegura que dejó de fumar tras una mala experiencia con ácido

En una pasada entrevista con la revista Rolling Stone, Doja Cat relató que su último viaje con ácido, que calificó como una mala experiencia, la llevó a abandonar varios hábitos, incluido el cigarrillo.

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“El ácido fue una experiencia maravillosa para mí, pero sentí que no lo necesitaba después de un tiempo. Mi último viaje fue malo, pero me hizo dejar muchos de mis hábitos”, explicó la cantante.

La cantante, de 26 años, detalló que fumaba cigarrillos con frecuencia antes de esa experiencia.

“Fumaba muchos cigarrillos. Pero dejé de fumar por el ácido que tomé. No he podido fumar un cigarrillo desde entonces”, afirmó, de acuerdo con la misma publicación.

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Doja Cat añadió que ahora le resulta “insoportable” encender un cigarrillo.

En una entrevista con Rolling Stone, Doja Cat aseguró que dejó de fumar cigarrillos después de una mala experiencia con ácido (REUTERS/Kylie Cooper)

“Es muy interesante cómo funcionó eso”, comentó sobre el efecto que atribuyó a esa experiencia con el alucinógeno.

Estas declaraciones se vincularon con la letra de su canción “I Don’t Do Drugs”, publicada en junio en colaboración con Ariana Grande, que incluye la frase “solo te quiero a ti, pero no consumo drogas”.

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La composición muestra el alejamiento de la artista respecto del consumo de sustancias.